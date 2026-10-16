"Caerse no era una opción": la mentalidad de récord de Diego Poncelet

Diego Poncelet : Mis ruedas son más blandas y grandes de lo que te imaginas, así que suelo pasar por encima de las piedrecitas. En cambio, los accidentes se deben principalmente a errores del patinador o a daños en el firme de la carretera. Para el intento de récord, ambos factores fueron decisivos. Sabía que caerme no era una opción.

En cuanto a la técnica, entrené a velocidades de más de 100 km/h casi cada vez que salía a patinar para acostumbrarme a cómo reaccionaba la tabla a altas velocidades, al tiempo que hacía mucha visualización mental para asegurarme de que, en el día decisivo, mantendría mis emociones bajo control.

Y, por último, en cuanto al estado de la carretera, la cuesta canadiense tiene muchas grietas y baches que tuve que memorizar de antemano. También adapté mi posición aerodinámica óptima para absorber esos golpes y vibraciones lo mejor posible.