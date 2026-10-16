Diego Poncelet stands in front of a board displaying his record-breaking speed in Quebec on September 22, 2026.
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"Caerse no era una opción": la mentalidad de récord de Diego Poncelet

El español Diego Poncelet alcanzó los 150 km/h en skate, superando los límites de la velocidad en descenso. Hablamos con él para conocer cómo logró establecer un nuevo título Guinness World Records™
Por Kai Wright
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Diego Poncelet

Two-time downhill skateboarding world champion Diego Poncelet set a Guinness World Records™ speed record of 151.83kph in 2026, becoming the fastest skateboarder in a standing position.

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Para la mayoría de la gente, viajar a 150 km/h es algo que nunca experimentarán, ni siquiera en coche. Diego Poncelet alcanzó esa velocidad de pie sobre una tabla de skate, lanzándose a toda velocidad por una carretera de montaña sin nada entre él y el asfalto más que un par de ruedas y su propia capacidad para mantener el control.
El pasado mes de septiembre, el dos veces campeón del mundo de downhill skateboarding se enfrentó a un tramo cerrado de la Route des Éboulements, en la región canadiense de Charlevoix. Alcanzó los 151,83 km/h (94,34 mph), convirtiéndose en el skater más rápido de la historia y consiguiendo establecer un nuevo título Guinness World Records™.

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Fue un hito que llevó años preparar y que obligó a Poncelet a enfrentarse a una velocidad con la que llevaba mucho tiempo soñando, pero de la que nunca estuvo seguro de que fuera posible.
«Nunca me admití a mí mismo que mi verdadero objetivo era llegar a los 150 km/h; me daba miedo que no fuera factible», dijo tras el intento. «Pero no podía mentirme a mí mismo. A 146,88 km/h, todavía no estaba satisfecho. Solo cuando llegué a los 151 km/h me sentí completamente eufórico».
Para Poncelet, que lleva desde niño fascinado por la velocidad, este logro fue la culminación de una obsesión de toda la vida. Pero alcanzar esas velocidades en monopatín exige mucho más que la voluntad de arriesgarse. Requiere una preparación meticulosa, una precisión extraordinaria y la serenidad necesaria para seguir adelante cuando incluso el más mínimo error podría tener graves consecuencias.
Spanish skateboarder Diego Poncelet relaxes before attempting his downhill speed world record.

Poncelet entered a flow state during his record attempt

© Red Bull Content Pool

En esta entrevista exclusiva, Poncelet nos cuenta cómo se preparó para el intento de récord, cómo sorteó grietas y baches, y cómo mantuvo la concentración cuando caerse no era una opción.

Una piedrecita podría haber provocado un accidente grave. ¿Había alguna forma de asegurarse de que la carretera estuviera completamente despejada?

Diego Poncelet : Mis ruedas son más blandas y grandes de lo que te imaginas, así que suelo pasar por encima de las piedrecitas. En cambio, los accidentes se deben principalmente a errores del patinador o a daños en el firme de la carretera. Para el intento de récord, ambos factores fueron decisivos. Sabía que caerme no era una opción.

En cuanto a la técnica, entrené a velocidades de más de 100 km/h casi cada vez que salía a patinar para acostumbrarme a cómo reaccionaba la tabla a altas velocidades, al tiempo que hacía mucha visualización mental para asegurarme de que, en el día decisivo, mantendría mis emociones bajo control.

Y, por último, en cuanto al estado de la carretera, la cuesta canadiense tiene muchas grietas y baches que tuve que memorizar de antemano. También adapté mi posición aerodinámica óptima para absorber esos golpes y vibraciones lo mejor posible.

¿Cómo entrenaste tu cuerpo para absorber los golpes y la enorme fuerza G?

Siempre digo que lo más importante es simplemente patinar mucho, ya que así se desarrollan los numerosos músculos específicos del patinaje que se necesitan para rendir al máximo. Por supuesto, ir al gimnasio también es muy importante, sobre todo para prevenir lesiones y ganar peso, algo fundamental en mi deporte, ya que la gravedad te afecta con más fuerza. Además, creo que el entrenamiento de coordinación es lo que distingue a los buenos deportistas de los excelentes, y siempre ha sido mi parte favorita del programa de entrenamiento.

Spanish skateboarder Diego Poncelet looks relaxed before his downhill speed world record attempt.

Poncelet's equipment and attire were specially designed for the attempt

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Quotation
Mi equipo y yo intentamos innovar de la cabeza a los pies en todo lo que pudiera darnos una décima extra
Diego Poncelet

Seguro que te ardían las piernas después de tantos intentos. ¿Cuánto te dolió y cómo lo llevaste?

Durante la carrera, entro en un estado de flujo y me concentro exclusivamente en el aire que me envuelve. Probablemente la adrenalina también ayuda. Solo al final me pregunto: «¿Cómo es que no he notado lo cansadas que estaban mis piernas hasta ahora?».

¿Cómo evitas que se revienten las ruedas a esa velocidad? ¿Puedes contarnos un poco más sobre tu configuración?

Mi equipamiento para este intento de récord fue bastante complejo. Mi equipo y yo intentamos innovar de pies a cabeza en todo lo que pudiera aportarnos una décima extra. En cuanto al casco, mi equipo probó unas veinte formas diferentes en un modelo 3D de mi postura mediante simulaciones de CFD (dinámica de fluidos computacional) hasta que dimos con la forma perfecta.

Para el mono, usamos un tejido aerodinámico especial y construimos un alerón para meter las manos debajo. En cuanto a las zapatillas, Prada Linea Rossa fabricó a medida unas zapatillas asimétricas diseñadas para maximizar la estabilidad en la parte delantera y minimizar la resistencia en la trasera, al tiempo que reducían las vibraciones gracias a la tecnología D3O y bajaban mi posición mediante una suela exterior de goma aerodinámica.

Prada Linea Rossa también fabricó unos guantes con un diseño específico para mejorar la aerodinámica, sin dejar de permitir el derrape en caso de emergencia. Para las ruedas, Seismic creó un nuevo prototipo de uretano que llegó el día antes del récord y superó a todos los demás. Por último, pero no menos importante, construimos un carenado a medida para mi tabla, que redujo radicalmente su resistencia al aire. Casi parece una nave espacial.

Diego Poncelet seen during his world record run down the Route des Éboulements in Quebec on September 22, 2026.

Diego Poncelet tucks in tight as he hurtles down Route des Éboulements

© Red Bull Content Pool

¿Qué dijeron tus padres cuando les contaste lo de tu intento de récord?

Para entonces ya estaban acostumbrados a mis ideas extravagantes, así que no creo que se sorprendieran especialmente. Sí recuerdo que mi madre me preguntó: «¿No has hecho ya suficiente? ¿De verdad es necesario ir a 150 km/h?». ¡Pues claro que lo era!

¿Qué les dirías a los que piensan que lo que haces es una locura total?

¡Gracias! Siempre me ha encantado que me llamen loco. Desde que era niño, ahí es donde he encontrado mi lugar en el mundo: en mi autenticidad. La locura es labrarte tu propio camino sin miedo.

El récord mundial de Diego Poncelet en cifras:

  • 151,83 km/h: la velocidad con la que Poncelet batió el récord mundial.
  • 2,2 km: longitud aproximada de la Route des Éboulements.
  • 18 %: la pendiente máxima de la carretera.
  • 600 m: longitud del tramo recto y empinado.
  • 5 días: el tiempo que Poncelet esperó tras su primera carrera récord para que mejoraran las condiciones.
  • 10–14 km/h: el viento a favor durante su recorrido a 151,83 km/h.
Las cifras de récord de Diego Poncelet

Las cifras de récord de Diego Poncelet

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Two-time downhill skateboarding world champion Diego Poncelet set a Guinness World Records™ speed record of 151.83kph in 2026, becoming the fastest skateboarder in a standing position.

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