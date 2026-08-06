© Red Bull
Rally
Tu diseño podría correr junto a Gera Rosselot
¿Tienes una idea capaz de destacar? Esta es tu oportunidad para que tu creatividad llegue a los tramos del rally.
Un casco que cuenta una historia
Gera pertenece a la tercera generación de una familia ligada al automovilismo y ha construido su propio camino dentro del rally. En 2026 presentó su primer “casco con alas”, una pieza que marcó visualmente su llegada a la familia Red Bull. Ahora, quiere que sus seguidores también sean parte de esa historia.
Este diseño llegará en un momento clave de la carrera de Gera. Tras incorporarse como piloto Red Bull, uno de sus objetivos es continuar construyendo su identidad dentro y fuera del auto. Una etapa que vive con orgullo y que recién comienza.
"Quiero disfrutar esta etapa con Red Bull, que está recién empezando. Creo que tenemos un largo futuro juntos por delante”
Diseña parte del próximo casco de Gera Rosselot
Gera Rosselot invita a sus fanáticos a crear el diseño que formará parte de su próximo casco. La propuesta ganadora pasará del papel a la realidad junto al atleta.
Buscamos una propuesta original que represente la energía, velocidad y personalidad de Gera. El diseño debe realizarse en el espacio indicado en la plantilla y cumplir con los requisitos establecidos en las bases del concurso.
¿Cómo participar?
Descarga la plantilla, crea tu propuesta y súbela a través del formulario de participación. El diseño ganador formará parte del próximo casco de Gera y su creador recibirá una entrada para asistir al WRC Rally Chile Biobío, además de la oportunidad de conocer al piloto en un meet & greet.
¡No te pierdas esta oportunidad!