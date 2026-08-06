Tu diseño podría correr junto a Gera Rosselot

Un casco que cuenta una historia

Gerardo Rosselot seen during his surprise welcome to the Red Bull family © Luis Barra / Red Bull Content Pool

Gera pertenece a la tercera generación de una familia ligada al automovilismo y ha construido su propio camino dentro del rally. En 2026 presentó su primer “casco con alas”, una pieza que marcó visualmente su llegada a la familia Red Bull. Ahora, quiere que sus seguidores también sean parte de esa historia.

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Este diseño llegará en un momento clave de la carrera de Gera. Tras incorporarse como piloto Red Bull, uno de sus objetivos es continuar construyendo su identidad dentro y fuera del auto. Una etapa que vive con orgullo y que recién comienza.

Quotation "Quiero disfrutar esta etapa con Red Bull, que está recién empezando. Creo que tenemos un largo futuro juntos por delante” Gera Rosselot

Diseña parte del próximo casco de Gera Rosselot

Gera Rosselot © Luis Barra

Gera Rosselot invita a sus fanáticos a crear el diseño que formará parte de su próximo casco. La propuesta ganadora pasará del papel a la realidad junto al atleta.

Buscamos una propuesta original que represente la energía, velocidad y personalidad de Gera. El diseño debe realizarse en el espacio indicado en la plantilla y cumplir con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

¿Cómo participar?

Gerado Rosselet poses for a portrait © Miriam Lottes / Red Bull Content Pool

Descarga la plantilla, crea tu propuesta y súbela a través del formulario de participación. El diseño ganador formará parte del próximo casco de Gera y su creador recibirá una entrada para asistir al WRC Rally Chile Biobío, además de la oportunidad de conocer al piloto en un meet & greet.

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