Así se hizo Red Bull Symphonic con Pablo Chill-E (y hoy puedes ver el resultado)

Red Bull Symphonic llegó por primera vez a Latinoamérica y lo hizo a lo grande: con Pablo Chill-E, una orquesta dirigida por Gabo Paillao y un show transmitido para todo Chile a través de las pantallas de TVN. Ahora, esa historia se cuenta desde dentro con “Red Bull Symphonic Pablo Chill-E, El Documental” .

“Fue un hito super importante para mi carrera. Recuerdo que empezamos en un estudio con cajas de huevo, con un micrófono que no valía ni 100 lucas y terminamos haciendo un Red Bull Symphonic” Pablo Chill-E

Puedes disfrutar del detrás de cámara de todo el proceso en el canal de YouTube de TVN, marcando un antes y un después en la carrera de Pablo Chill-E.

Un hito local a escala mundial

El concierto se realizó el 5 y 6 de septiembre de 2025 desde el Teatro CorpArtes, con entradas agotadas y el desafío de reimaginar la música de Pablo desde una narrativa sinfónica, sin perder su esencia.

El documental nos muestra justamente ese proceso: decisiones creativas, montaje, ensayos y todo lo que ocurre antes de que se abra el telón.

Red Bull Symphonic Chile © Red Bull Chile

Gabo Paillao: el puente entre la orquesta y el trap

Detrás del sonido que sostuvo el show estuvo el director de orquesta Gabo Paillao, una pieza clave en traducir la energía del trap a una pieza sinfónica sin que perdiera identidad.

En el documental, esa visión se siente en el proceso: cómo se arma el concepto, cómo se ordena el caos creativo y cómo cada arreglo busca mantener intacta la esencia del artista.

“Para mí Pablo es el máximo referente de trap chileno. Es el primer artista que logró hacer sonar el trap como tiene que sonar, con las letras, música y contenido. Cuando me presentaron el proyecto yo conocía perfectamente su música y como tenía que sonar”. Gabo Paillao

La orquesta acompañada de grandes músicos nacionales con instrumentos de cuerdas y vientos, también contó con batería, bajo, guitarra y piano. ¿Te lo perdiste (o quieres repetirlo)? Revive Red Bull Symphonic Chile y mira el show completo en el canal de Youtube de Pablo Chill-E.