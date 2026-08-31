Domi Charrier va por dos títulos en el Big Wave Challenge

Domi Charrier no solo vuelve a defender su talento. En el Big Wave Challenge 2026, la atleta es una de las tres finalistas en dos categorías: Women’s Paddle, que reconoce las mejores olas remadas de la temporada, y Women’s Surfer of the Year, el premio principal entre las mujeres.
Entre las tres finalistas del año⭐️
En la categoría Surfista Femenina del Año, Domi comparte la nominación con Justine Dupont y Katie McConnell. El reconocimiento evalúa la temporada completa y confirma el lugar de la chilena entre quienes están empujando los límites del surf de olas grandes.
“Estoy muy feliz de estar en el top 3 del año. Es el fruto de mucho esfuerzo y de muchos viajes”
Los ganadores serán anunciados el 19 de septiembre de 2026 en Newport Beach, California. SURFER confirmó las categorías, finalistas y fecha del evento.
Un año de olas y viajes🌊
El recorrido incluyó sesiones en Punta de Lobos, Nazaré y Maui, donde enfrentó Jaws. En cada destino alternó el paddle con el tow-in, dos formas distintas de entrar a las olas grandes: remando con sus propios brazos o impulsada por una moto de agua. “Estoy haciendo tow-in y remando en cada lugar al que voy. Eso me hace una surfista completa”, explicó
El próximo objetivo💪
Esta es su tercera final consecutiva en Women’s Paddle. En 2025 se quedó con el premio gracias a una ola surfeada en Punta de Lobos. Ahora regresa como una de las tres nominadas y suma, por primera vez, la candidatura a Surfista Femenina del Año.
Ahora, Domi busca llevar su temporada aún más lejos, con nuevos destinos y olas más grandes.