EA Sports FC 26 Ultimate Team: Consejos para ganar créditos

En EA Sports FC 26 Ultimate Team, dominar el mercado de fich ajes es clave para construir un equipo fuerte. Describiremos algunas de las mejores formas de ganar créditos en el juego, lo que te permitirá montar un equipo más fuerte y competitivo.

Ganar créditos en EA Sports FC 26 Ultimate Team significa ser paciente, reconocer patrones y equilibrar riesgos y recompensas. Puedes conseguirlo lanzando forraje, observando el mercado, intercambiando kits o especulando con SBC, o combinando dos o más de estos métodos.

Mantente activo, aprende sobre los patrones del mercado y adapta tu estrategia en función de las nuevas promociones y contenidos. Si lo haces con regularidad, seguirás ganando créditos.

Voltear cartas comunitarias y forraje

Una de las formas más fáciles de ganar monedas es dar la vuelta al "forraje". Se trata de cartas de poco valor que no suelen utilizarse en equipos competitivos, pero que son perfectas para completar SBC.

En este caso hablamos de jugadores con una puntuación de 84. Si puedes encontrarlos alrededor de 1,2k, cuando llegue el momento podrás venderlos por 1,7-2k monedas. Asegúrate de diversificar si eliges este método. Básicamente, no pongas todos los huevos en la misma cesta y no dependas de un solo jugador para obtener beneficios.

84s are useful to fulfil those requirements without overspending © EA Sports

En pocas palabras, compra cartas que tengan márgenes bajos ahora porque la oferta es alta y vende cuando aumente la demanda. Por ejemplo, cuando bajen las nuevas SBC.

También puedes apostar por cartas de menor valoración . Céntrate en jugadores de oro comunes de las ligas más populares. Estos jugadores pueden ser adecuados para determinados objetivos del juego, pero también proporcionan una buena química en los desafíos de creación de equipos.

Este método funciona mejor cuando la oferta es alta y la demanda baja. Esto suele ocurrir los fines de semana, después de las promociones, y entonces podrás vender cuando vuelva la demanda.

Invertir con tendencias

Jugar con la sincronización del mercado y los ciclos de inversión puede producir mayores beneficios si se hace con cuidado. La inversión se centra en cartas que ya no están disponibles en paquetes. Por ejemplo, los artículos caducados del Equipo de la Semana y los jugadores de promociones anteriores suelen revalorizarse con el tiempo.

Momentos como los jueves, después de las recompensas de Rivales, y las primeras horas de la mañana suelen ser buenas ventanas para vender. Es el momento en que la demanda es mayor y, por tanto, puedes maximizar tus ganancias potenciales.

Las primeras fases del juego siempre se caracterizan por la máxima volatilidad. Es en estos momentos cuando puedes obtener grandes beneficios porque los jugadores están intentando encontrar la "meta" o porque se publican SBC de gran valor y los jugadores se apresuran a completarlos.

En resumen, sé paciente. Elige tus periodos de compra y venta para maximizar tus reservas de créditos y obtener el máximo beneficio.

Intercambiar objetos

Ésta es probablemente la forma más fácil de obtener un beneficio rápido. No siempre tienes que tratar con jugadores. Los objetos de los clubes , como equipaciones, insignias, estadios y logotipos, también pueden ser rentables. Algunos consumibles Raros de Oro se venden rápidamente por unas 500 monedas: ¡dinero fácil!

Para poder venderlos de forma rentable, tendrás que filtrar los objetos del club Oro con un valor máximo de compra de 200 monedas. Para los objetos del club Oro Raro, el valor máximo es de 450. Hazte con ellos cuando estén disponibles y obtén un beneficio rápido con facilidad. Estos objetos rara vez fluctúan, por lo que es una forma segura, aunque no tranquila, de invertir.

Consumables are a great work around © EA Sports

Lo bueno del comercio de objetos es que es menos competitivo. Hay menos jugadores intentando hacerse con objetos baratos, por lo que puedes tener más éxito a la hora de hacerte con un objeto de ganga.

También puedes intentar invertir en objetos populares del club que a la larga pueden resultar caros. Esta estrategia funciona mejor al principio del juego, cuando hay menos objetos disponibles, pero aún así puede ser rentable.

Método del Paquete de Bronce

Seguro y fiable. Si tienes paciencia, el método del Paquete de Bronce es un método certificado para ganar créditos durante todo el ciclo de vida del juego. Este método existe desde hace años, así que sabes que vas por buen camino.

Los paquetes de bronce cuestan 750 monedas. Si compras todos los objetos del pack al precio mínimo de 200 monedas, aún obtendrás más de 2.000 monedas si los compras al valor de compra inmediato. De lo contrario, obtendrás al menos 1,5k monedas.

Filling out your squad with lower‑rated players requires Bronze players © EA Sports

Hay muchos objetos de plata que están siendo populares este año. Tras el lanzamiento de los jugadores ICONO de plata especiales en los goles, los jugadores de FUT se están apresurando a montar sus equipos de plata.

Estos jugadores también son útiles para los desafíos de creación de equipos. Depende de ti decidir si los utilizas o sacas provecho de los beneficios. Asegúrate de comprobar qué requisitos están disponibles para determinados objetivos y SBC, ya que los precios pueden fluctuar repentinamente.