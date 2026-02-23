Cómo convertirse en campeón en EA FC 26 Ultimate Team

¡Ultimate Team (UT) sigue encabezando las listas de éxitos en EA FC 26! En este modo, construyes la plantilla de tus sueños a lo largo de la temporada. Como FC 26 Ultimate Team puede parecer un poco abrumador al principio, esta guía te ayudará a familiarizarte con él. Sigue estos cinco consejos, forma tu equipo definitivo y ¡a por la gloria!

01 Cómo funciona la química y por qué es tan importante

This your FC 26 Ultimate Team starter squad © FUTBIN/EA Sports

Una vez que hayas ganado tus primeras monedas ganando partidos y completando objetivos, y estés listo para empezar a formar tu equipo, hay una cosa que tienes que entender primero: la química.

¿Cuántos puntos de química tiene un equipo?

En ediciones anteriores podías alcanzar hasta 100 puntos de química. En FC 26, el máximo de química de equipo es 33. Se compone de la puntuación de química individual de cada jugador (de 0 a 3). Si cada jugador tiene 3 de química, entrarás en el partido con la química de equipo perfecta de 33.

¿Cómo se calcula la química?

La química de un jugador depende de sus compañeros de equipo, en función de tres factores: nacionalidad, liga y club. Por ejemplo, dos jugadores del mismo club y liga potenciarán mutuamente su química. Sin embargo, si el resto de tu plantilla procede de ligas, clubes y naciones totalmente diferentes, ese impulso será mínimo. Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que tu plantilla tiene vínculos compartidos en estas tres áreas.

Ten en cuenta que en FC 26, los enlaces de los jugadores ya no necesitan estar conectados directamente en el campo. No importa si están situados uno al lado del otro o no: mientras estén en la alineación, su química cuenta. Eso significa, por ejemplo, que un lateral izquierdo y un lateral derecho del mismo club pueden contribuir positivamente a la química de tu plantilla.

02 Por qué merecen la pena los Desafíos de Formación de Plantillas

Andrés Iniesta makes a welcome reappearance in UT this year © EA Sports

Los Desafíos de creación de plantilla (SBC) desempeñan un papel importante en FC 26 Ultimate Team. En un SBC, intercambias jugadores de tu club por recompensas preestablecidas. Estas recompensas pueden ser paquetes o jugadores específicos. Los packs ponen a prueba tu suerte, mientras que las recompensas de jugadores SBC suelen ser oportunidades únicas y limitadas en el tiempo. Siempre son intransables y sólo están disponibles durante un periodo determinado.

Por eso es importante pensárselo bien antes de completar un SBC de jugador. Sitios como FUTBIN te mostrarán cuánto puede costar un SBC, y también ofrecen soluciones creadas por la comunidad si te quedas atascado.

Pero no lo olvides: todos los jugadores que envíes tienen valor, tanto si se pueden intercambiar como si no. Así que un SBC nunca es realmente "gratis", aunque no hayas comprado jugadores extra para completarlo.

03 Intercambiar: el cambio definitivo del juego

Ridle Baku takes a penalty in FC 26 © EA Sports

Una vez que hayas acumulado algunas monedas e invertido en tu plantilla, querrás proteger ese valor. Estar atento al mercado y aprovechar al máximo las oscilaciones de precios es una de las habilidades más importantes en Ultimate Team.

Cómo comerciar con éxito con paciencia

Dependiendo del nuevo contenido de FC 26 Ultimate Team que publique EA Sports, a veces los precios de las cartas pueden desplomarse drásticamente. La clave es no dejarse llevar por el pánico. Especialmente en el caso de las cartas caras, estas caídas suelen ser temporales: al cabo de poco tiempo, los valores se recuperan.

Así que si se te escapa el mejor momento para vender, no te deshagas de tus jugadores en un ataque de pánico. Espera a que el mercado se estabilice. De hecho, estas caídas pueden ser grandes oportunidades de compra, ya sea para tu propio equipo o como inversión.

Por qué son más importantes los viernes

El momento más importante en FC 26 Ultimate Team son las 19:00 horas. Es cuando EA lanza nuevos contenidos: SBC, paquetes de tienda y cartas promocionales. Las promociones suelen llegar los viernes a las 19:00, lo que las convierte en el evento semanal clave. Si puedes, comprueba siempre las novedades de UT a esa hora: podrían tener un gran impacto en el mercado y en tu equipo.

04 Potenciar tu equipo con Iconos y Héroes

We all dream of a team of Zlatans © EA Sports

Los iconos y los héroes son muy populares en FC 26 Ultimate Team, tanto por su calidad como por la mejora de la química que proporcionan.

Qué hace especiales a los Iconos

Los Iconos son jugadores legendarios como Pelé, Lothar Matthäus o Andrea Pirlo. Como era de esperar, son caros. Para conseguir uno, tendrás que gastar una gran cantidad de monedas o tener suerte en un pack.

Un Icono siempre tiene plena química en su posición natural. Sin embargo, sólo potencia a los compañeros de equipo si comparten la misma nacionalidad. Para todos los demás, no tiene ningún efecto de química adicional.

Nuevos Iconos en FC 26 Ultimate Team

The Icon class of '26 © EA Sports

Este año trae doce nuevos Iconos, entre ellos Zlatan Ibrahimović y Andrés Iniesta. Cada uno tiene dos versiones: "Debut" y "Campeón". Las versiones "Debut" se convertirán en versiones "Campeón" en noviembre.

FC 26 Icon Debut rating Champion rating Zlatan Ibrahimović 86 92 Andrés Iniesta 86 92 Oliver Kahn 86 91 Alex Morgan 86 91 Toni Kroos 86 90 Caroline Seger 86 90 Marcelo 85 89 Giorgio Chiellini 85 89 Francesco Totti 85 89 Steffi Jones 85 89 Sissi 85 89 Cha Bum-Kun 85 89

Por qué los Héroes son igual de útiles

Los Héroes se basan en momentos icónicos de las carreras de los jugadores y vienen con una química única específica para cada liga. Dan a todos los jugadores de tu plantilla un pequeño impulso de nacionalidad, y uno mayor para su liga.

Dado que la creación de plantillas a menudo gira en torno a ligas compartidas, esto hace que los Héroes sean más valiosos que nunca. Juntos, Iconos y Héroes son algunas de las mejores cartas que puedes añadir al equipo de tus sueños. Construir una escuadra así sigue siendo el objetivo final, con monedas, SBC y un intercambio inteligente que allane el camino.

05 Saca el máximo partido a las Evoluciones

Angry Ginge at the EA FC 26 launch © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Las evoluciones te permiten mejorar cartas en Ultimate Team completando objetivos. Puedes aumentar sus puntuaciones y estadísticas generales hasta tres veces por evolución activa. También se pueden mejorar los movimientos de habilidad, el pie débil, los ritmos de trabajo, los estilos de juego y las posiciones secundarias.

Sin embargo, no todas las cartas pueden mejorarse. Cada temporada de UT introduce nuevas ranuras de evolución con requisitos específicos; por ejemplo, sólo pueden mejorarse los jugadores de una determinada posición. Aun así, las evoluciones son una característica divertida que te permite desarrollar a tus propios jugadores y darles un toque personal.

Desde FC 25, puedes ejecutar varias evoluciones al mismo tiempo y así subir de nivel a más jugadores de tu equipo más rápidamente.

Novedades en FC 26 Ultimate Team: Retadores y Campeones

Por último, veamos dos cambios clave en FC 26 Ultimate Team.

Las antiguas eliminatorias para clasificarse para la Champions han desaparecido. En su lugar, ahora te clasificas directamente a través de tu clasificación en Rivales de División y tus puntos de clasificación.

También hay un nuevo modo Challengers para jugadores de fuera de las divisiones superiores. Ofrece su propio formato y recompensas, dando acceso a más jugadores a la experiencia de los Campeones, mientras que los Campeones siguen siendo la competición de más alto nivel.

Sobre el autor

Chris Knoth es un antiguo jugador profesional de eFootball. Fue jugador nacional alemán, llegó a ser campeón de Europa y compitió contra los mejores jugadores del mundo en campeonatos nacionales e internacionales. Ahora es entrenador desde hace muchos años y también ha entrenado a jugadores de esports en la Bundesliga Virtual, el campeonato oficial alemán en EA FC 26.