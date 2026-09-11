Estos cambios en el modo Carrera de EA FC 27 podrían revolucionar el juego

EA Sports FC no se limita a Ultimate Team y a la competición online. Para muchos jugadores, también es una oportunidad para gestionar una carrera en su club favorito —o en cualquier otro club que les apetezca—.

En FC 27, sin embargo, esta parte del juego va a sufrir un gran número de cambios. EA está renovando el desarrollo de los jugadores, el mercado de fichajes, el comportamiento de los clubes controlados por la IA y varios otros elementos que, durante años, han contribuido a que el modo Carrera se volviera predecible muy rápidamente.

Con un montón de novedades que descubrir, hemos recopilado las actualizaciones más importantes en un solo lugar. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

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01 Valoraciones dinámicas de los jugadores en el modo Carrera de FC 27

Probablemente este sea el cambio más importante y revolucionario. A partir de este año, las valoraciones de los jugadores en el modo Carrera fluctuarán con mucha más frecuencia, reflejando mejor su estado de forma actual en los partidos. En FC 27, la valoración general ya no se basará únicamente en las habilidades básicas del jugador y en su desarrollo a largo plazo.

Habrá tres factores que influirán principalmente en esta valoración: el estado de forma, la moral y la preparación física para el partido, es decir, la disposición de un jugador para salir de titular. Así que, si tu jugador rinde bien de forma regular, está contento con su situación y se mantiene en buena forma física, su valoración general puede aumentar. Por el contrario, una racha de malos resultados, lesiones, mala forma física o insatisfacción general pueden tener el efecto contrario.

A look at Kylian Mbappé’s attributes in FC 27 © EA Sports

Es importante destacar que este sistema no se aplicará únicamente al equipo que gestionas, sino también a otros equipos.

Por supuesto, esto no significa que un jugador mediocre pueda convertirse en una estrella de talla mundial en solo unos meses. La valoración general dinámica también estará vinculada al potencial a largo plazo, por lo que el cambio será más notable en los jóvenes promesas que en los veteranos con experiencia. Como resultado, un mismo jugador podría evolucionar de forma muy diferente a lo largo de dos carreras distintas.

02 Cómo funcionan el potencial y el desarrollo de los jugadores en FC 27

Este es un cambio que, en esencia, tenía que ir de la mano de la valoración global dinámica. En FC 27, el potencial de un jugador ya no será un indicador tan rígido de dónde estará dentro de unas cuantas temporadas.

El juego contará con seis perfiles de desarrollo diferentes que determinarán, entre otras cosas, el ritmo de progreso, el momento en que un jugador alcanza su máximo nivel y su posterior declive. Así, un jugador podría irrumpir con fuerza a una edad muy temprana, otro podría seguir desarrollándose mucho más allá de los 25 años y otro más podría mantenerse en su mejor momento durante mucho más tiempo.

PLKD likes the look of Career Mode this year © Michal Konkol/Red Bull Content Pool Quotation Aunque soy jugador de FUT, sinceramente creo que el Modo Carrera es lo más prometedor de este año Damian 'PLKD' Kornienko

A esto se suma el potencial dinámico. Aquí, al igual que con las valoraciones generales, el rendimiento de un jugador sobre el terreno de juego influirá en su desarrollo futuro. Superar las expectativas de forma constante puede elevar su techo a largo plazo, mientras que una racha prolongada de malos resultados puede frenar su progreso.

El papel del cuerpo técnico también cambiará. Los entrenadores que contrates ya no se encargarán únicamente de mejorar las estadísticas de los jugadores. Ahora, una de sus tareas será también predecir el potencial de los jugadores a su cargo.

Aquí también será clave la calidad del miembro del cuerpo técnico. Un mejor entrenador evaluará el potencial de desarrollo de un jugador con mayor precisión y mayor probabilidad.

Las novedades cuentan sin duda con el visto bueno del creador polaco de contenido sobre videojuegos y fútbol, PLKD : «Aunque soy jugador de FUT, sinceramente creo que el Modo Carrera es lo más prometedor de este año».

03 Cómo han cambiado los fichajes en el modo Carrera de FC 27

El mercado de fichajes también sufrirá una gran revolución. A partir de ahora, se parecerá mucho más a cómo compiten los clubes reales por los jugadores.

En FC 27, las negociaciones ya no serán un intercambio rápido de unas cuantas ofertas. En su lugar, un traspaso se convertirá en un proceso que se prolongará en el tiempo y se dividirá en varias fases.

Primero, tendrás que enviar una consulta al club o al propio jugador para comprobar si el traspaso es siquiera posible. Solo tras recibir el consentimiento empezarán las negociaciones propiamente dichas, que se llevarán a cabo en paralelo entre las partes interesadas.

The player negotiation screen in FC 27 © EA Sports

Y ni siquiera llegar a un acuerdo significa necesariamente el fin de las conversaciones. Si, mientras tanto, otro club se suma a la puja por el jugador, el vendedor o el propio jugador pueden volver con nuevas exigencias, lo que llevaría a una renegociación de las condiciones.

Como resultado, un traspaso que al principio parecía una mera formalidad puede convertirse de repente en una guerra de ofertas o acabar fracasando por completo.

También tendrás más herramientas a tu disposición durante las propias negociaciones. El importe del traspaso se puede pagar a plazos, parte de la suma se puede ofrecer en forma de bonificaciones o se puede ofrecer a un jugador a cambio.

También se avecinan cambios significativos en los propios contratos de los jugadores. Además del sueldo y la duración del contrato, ahora podrás negociar bonificaciones por partidos jugados, goles, asistencias y partidos sin encajar goles, entre otras cosas. Serán posibles los aumentos salariales automáticos tras un ascenso o la clasificación para competiciones europeas, al igual que las reducciones salariales en caso de fracaso deportivo.

Y, por último, vale la pena destacar que EA también ha cambiado la forma en que se determinan los valores de los jugadores. El nuevo modelo se ha desarrollado en colaboración con TransferRoom y su sistema xTV, y los precios de los jugadores fluctuarán a lo largo de sus carreras, teniendo en cuenta factores como el estado de forma y el nivel de la liga. Por lo tanto, una temporada brillante puede disparar el valor de un jugador, mientras que una más floja podría significar que esté disponible por casi nada.

04 Clubes con IA más inteligente y fichajes en FC 27

EA también promete mejoras importantes en la IA este año, lo que debería traducirse en un comportamiento mucho más realista por parte de los clubes controlados por el ordenador.

A partir de ahora, estos equipos tendrán una visión a largo plazo y adaptarán su estrategia en el mercado de fichajes y a la hora de formar su plantilla en consecuencia. Los clubes que den prioridad a la cantera se centrarán principalmente en descubrir jóvenes promesas en el mercado, mientras que otros buscarán refuerzos a corto plazo a precios de ganga.

La IA también tendrá en cuenta el estado de forma actual de los jugadores, en lugar de limitarse a sus valoraciones y su valor. A partir de ahora, los jugadores que puedan presumir de estadísticas impresionantes a lo largo de la temporada podrán esperar muchas más ofertas.

Morgan Rogers completes his transfer to Chelsea in FC 27 © EA Sports

El estilo que prefiera el entrenador también será un factor clave. Los clubes buscarán jugadores que encajen mejor con el estilo de juego de un entrenador concreto, en lugar de limitarse a los que tengan la puntuación más alta en una posición determinada.

Las relaciones entre clubes también van a tener un papel mucho más importante en las negociaciones y los traspasos. Los traspasos entre rivales acérrimos se van a convertir en algo poco habitual. Se espera que incluso el hecho de que ciertos clubes compitan por los mismos trofeos influya en ello.

05 Acontecimientos inesperados en el modo Carrera de FC 27

Este año, los jugadores también pueden esperar una mayor imprevisibilidad, gracias a un sistema ampliado de «Eventos inesperados». EA enumera, entre otras cosas, lesiones repentinas, puntos de penalización por dificultades económicas, conflictos internos en el equipo y problemas disciplinarios, como llegar tarde al entrenamiento.

Es importante destacar que estos eventos no siempre terminarán con una simple notificación. Algunos pueden formar toda una cadena de causa y efecto, y tu reacción inicial influirá en lo que suceda a continuación. Por lo tanto, una decisión puede calmar un problema, mientras que otra puede agravarlo.

Las ruedas de prensa también estarán vinculadas a este sistema. Se celebrarán con menos frecuencia, pero en momentos más importantes de la temporada, y tus respuestas tendrán un mayor impacto en la moral de los jugadores, las relaciones en el vestuario y el desarrollo posterior de situaciones concretas.

Esto no significa, sin embargo, que durante las ruedas de prensa siempre te ofrezcan opciones de respuesta sencillas como «bueno» o «malo». A veces, la elección se reducirá a de qué lado quieres ponerte. Defender a un solo jugador puede mejorar tu relación con él, pero al mismo tiempo irritar al resto del equipo. Por el contrario, ponerte del lado de todo el grupo puede tener un impacto negativo en la moral de un jugador en concreto.

06 ¿Mejorará el modo Carrera de FC 27?

Sobre el papel, pues, parece la receta perfecta para una carrera libre de los problemas de los que la comunidad lleva años hablando. Los jugadores se desarrollarán de una forma menos predecible, los traspasos serán más complejos y, sencillamente, más interesantes, y el propio entorno del juego sorprenderá al jugador con mucha más frecuencia.

Quotation Las valoraciones generales dinámicas y el sistema de traspasos renovado aportan un soplo de aire fresco increíble Damian 'PLKD' Kornienko

El propio PLKD, que no oculta que el modo carrera no suele ser lo que más le fascina del juego, explica con más detalle por qué cree que es el modo al que hay que jugar este año:

«Las valoraciones generales dinámicas y el sistema de fichajes renovado aportan un soplo de aire fresco increíble. Se nota que este modo lo están desarrollando personas increíblemente apasionadas, comprometidas con convertirlo en un modo jugable que realmente te enganche. Cruzo los dedos por ello, porque parece que ahora cada carrera será diferente e impredecible. Me encantaría jugar una temporada yo mismo», dijo el YouTuber.

Pero, ¿seguirá el modo Carrera resultando creíble y atractivo tras cinco o seis temporadas? La verdadera prueba llegará cuando salga el juego. Por ahora, los cambios parecen ir por buen camino; esperemos que estén a la altura de las expectativas.