Ficha a estos 11 grandes talentos en el modo Carrera de FC 26

En el modo Carrera de FC 26 , tienes que gestionar bien tu negocio para llevar a tu club al éxito a largo plazo. Todo se reduce a la habilidad y la experiencia, especialmente cuando se trata de fichar a los mejores talentos. El objetivo es traer a tu club a jugadores jóvenes con gran potencial y, una vez que lo hayas conseguido, hay dos resultados a los que debes aspirar:

Que los talentos se conviertan en los mejores jugadores y lleven a tu equipo a ganar títulos. Más adelante, puedes vender a los jugadores a precios significativamente más altos para dar a tu club una inyección de capital.

Aquí tenemos 11 jóvenes talentos que ayudarán a tu equipo a ascender en las ligas en el modo Carrera de FC 26.

01 Johan Manzambi – SC Freiburg

Johan Manzambi in FC 26 © Electronic Arts

Estadísticas de Johan Manzambi en FC 26 Edad 19 Posición ZOM

A sus 19 años, este centrocampista suizo ya es titular habitual del SC Freiburg en la Bundesliga. Nacido en Ginebra, Manzambi juega en el club de Breisgau desde 2024 y es uno de los talentos más prometedores de Suiza en el modo Carrera de FC 26.

02 Antonio Nusa – RB Leipzig

One of RB Leipzig's great talents: Antonio Nusa © RB Leipzig

Estadísticas de Antonio Nusa en FC 26 Edad 20 Posición CB

La estrella emergente de 20 años del RB Leipzig ya ha demostrado su gran talento en numerosas ocasiones durante su primer año, tanto como goleador como asistente. Nusa es uno de los mejores jugadores del equipo del entrenador del Leipzig, Ole Werner. ¿Estará también en tu modo Carrera de FC 26?

03 Rio Ngumoha - Liverpool FC

Rio Ngumoha in FC 26 © Electronic Arts

Estadísticas de Rio Ngumoha en FC 26 Edad 17 Posición LM

La joya del Liverpool, Rio Ngumoha, solo tiene 17 años, pero este centrocampista nacido en Londres ya está cambiando el rumbo de los partidos del campeón de la Premier League. A finales de agosto, jugó solo unos minutos en el partido fuera de casa contra el Newcastle United y marcó el gol de la victoria en el minuto 10 del tiempo añadido, ¡poniendo el 3-2 en el marcador! Fíchalo cuanto antes.

04 Endrick - Real Madrid

Endrick is the new big star of Brazilian football © Gines Diaz

Estadísticas de Endrick en FC 26 Edad 18 Posición ST

El goleador brasileño es uno de los mayores talentos del fútbol mundial, por eso el Real Madrid lo fichó. Eso también se nota en el modo Carrera de FC 26, donde Endrick tiene un enorme potencial que podría llevar a tu club a ganar títulos.

05 Assan Ouédraogo – RB Leipzig

Assan Ouédraogo in action against FC Köln © RB Leipzig

Estadísticas de Assan Ouédraogo en FC 26 Edad 19 Posición ZOM

Aunque Assan Ouédraogo tuvo mala suerte con las lesiones en su primera temporada con los Red Bulls, el talentoso regateador podría despegar ahora en el RB Leipzig. Recientemente fue titular en la victoria por 3-1 contra el FC Köln y marcó al principio del partido para poner el 1-0.

06 Corsin Konietzke – FC St. Gallen

Corsin Konietzke in FC 26 © Electronic Arts

Estadísticas de Corsin Konietzke en FC 26 Edad 19 Posición CM

Corsin Konietzke, del FC St. Gallen de la Swiss Super League, puede tener una puntuación inicial bastante baja, de 63, pero su potencial de +19 es impresionante y lo convierte en una brillante apuesta para añadir a tu equipo.

07 Jorthy Mokio – Ajax Amsterdam

Jorthy Mokio in FC 26 © Electronic Arts

Estadísticas de Jorthy Mokio en FC 26 Edad 17 Posición CM

Jorthy Mokio solo tiene 17 años, pero ya es uno de los jóvenes futbolistas más cotizados. La evolución del belga, que juega en el Ajax Amsterdam en el modo Carrera FC 26, puede ser muy positiva, lo que lo convierte en un gran fichaje.

08 Lennart Karl - FC Bayern Munich

Lennart Karl in FC 26 © Electronic Arts

Estadísticas de Lennart Karl en FC 26 Edad 17 Posición ZOM

Siguiendo con el tema de los grandes jóvenes con potencial, Lennart Karl podría desarrollarse incluso más rápido que Jorthy Mokio y su potencial de +23 es extremadamente alto, lo que convierte al talento de 17 años del Bayern Munich en uno de los jugadores más emocionantes de todo el modo Carrera del FC 26.

09 Joane Gadou - RB Salzburg

Joane Gadou is one of Red Bull Salzburg's top up-and-coming talents © Red Bull Salzburg

Estadísticas de Joane Gadou en FC 26 Edad 18 Posición IV

El francés Joane Gadou es actualmente uno de los defensas con más talento del FC Red Bull Salzburgo y, a pesar de su edad, lleva mucho tiempo siendo un fijo en el equipo salzburgués. ¿Seguirá jugando en tu club en el modo Carrera del FC 26?

10 Karim Konaté - RB Salzburg

Newcomer of the year in Austria: Karim Konaté © Red Bull Salzburg

Estadísticas de Karim Konaté en FC 26 Edad 21 Posición ST

Aunque el compañero de Gadou, Karim Konaté, ya tiene 21 años, sigue mereciendo una mención en este top 11 debido a su alto potencial de 85. El delantero del Salzburgo, procedente de Costa de Marfil, ya ha sido calificado como el nuevo Didier Drogba y, si consigues sacar todo su potencial, se convertirá en una leyenda para tu equipo.

11 Tidiam Gomis - RB Leipzig

Full throttle in training: RB Leipzig talent Tidiam Gomis © RB Leipzig

Estadísticas de Tidiam Gomis en FC 26 Edad 19 Posición CB

El hecho de que Tidiam Gomis, el tercer jugador del RB Leipzig, sea uno de los mejores talentos del modo Carrera de FC 26 dice mucho de la filosofía del equipo: fichar a jóvenes prometedores que puedan desarrollarse magníficamente. El francés es otro de los muchos jóvenes del equipo del entrenador Ole Werner que pueden hacer brillar a tu equipo en el modo carrera.