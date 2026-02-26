Conoce a Eileen Gu, prodigio del freeski que está reescribiendo la historia

Eileen Gu es una esquiadora de estilo libre única en su generación. Desde convertirse en la primera esquiadora libre de la historia en ganar tres medallas en unos únicos Juegos de Invierno hasta aparecer en las portadas de la revista Time , Vogue Hong Kong y la revista china In Style, todo ello mientras estudia en la Universidad de Stanford, está redefiniendo continuamente lo que significa ser una atleta.

Gu siguió consolidando su estatus como una de las atletas más notables del esquí de estilo libre, regresando a los Juegos de Invierno con una mezcla de innovación técnica, confianza y aplomo que Vogue destacó en una entrevista reciente.

Eileen Gu makes her choices with intention © Fang Yunling/Red Bull Content Pool Creo que esa es la mayor flexión de todos los tiempos, que puedes tener poco, más joven, estar orgullosa de ti hoy en día Eileen Gu

En ese artículo, Gu describió su mentalidad de cara a los Juegos -centrada menos en la presión y más en ejecutar carreras de las que pudiera sentirse orgullosa- y eso se notó en sus resultados, incluida la medalla de plata en el big air femenino, donde estrenó un complejo truco que sólo había dominado la semana anterior.

La esquiadora olímpica de estilo libre más premiada dice lo orgullosa que estaría su yo de ocho años de la mujer en que se ha convertido hoy. "Estaría obsesionada conmigo hoy... Creo que esa es la mayor flexión de todos los tiempos, que puedas tenerte pequeña, más joven, estar orgullosa de ti hoy" .

La entrevista de la portada de Time, en particular, muestra cómo el impacto cultural de Gu ha llegado mucho más allá del ámbito de los deportes de invierno. En el reportaje, se la celebra no sólo por sus logros en las pistas, sino por la forma en que está remodelando lo que significa ser una atleta moderna y una triunfadora polifacética.

"Soy una estudiante a tiempo completo muy atlética" , declaró a Time. "Puedo mantener una conversación con un físico y mantenerme firme, y también puedo desfilar en una pasarela al día siguiente. Creo que eso es bastante revolucionario, sobre todo para una persona joven. Porque todo eso de ser multifénico suele ocurrir en distintas etapas de la vida".

Sigue leyendo para saber cómo Gu sigue dominando los escenarios internacionales de Halfpipe, Slopestyle y Big Air, cómo se ha forjado una exitosa carrera de modelo y cómo empodera a una nueva generación de atletas.

Descubre más sobre Eileen Gu en su episodio de Héroes de Invierno:

15 minutos Eileen Gu Sé testigo de la deslumbrante trayectoria de un esquiador que está redefiniendo lo que significa ser un campeón moderno.

01 Gu empezó a practicar freeski porque su madre pensaba que las carreras eran demasiado peligrosas

Eileen Gu is gearing up for a huge 2026 season © Josh Edmonds/Red Bull Content Pool

La carrera de Gu como esquiadora libre comenzó en la región californiana del lago Tahoe a los tres años. A los ocho, se unió al equipo de freeski de Northstar California Resort, y ganó su primer campeonato nacional un año después.

Mientras que la mayoría de los esquiadores libres proceden del mundo de las carreras, su madre, Yan Gu, la envió directamente al park porque pensaba que las carreras eran demasiado peligrosas.

Escucha a Gu en conversación con la leyenda del freeski Bobby Brown:

02 Su temporada de debut en el esquí libre de competición escribió los libros de historia

Con sólo 17 años, Gu conmocionó al esquí libre internacional al convertirse en la primera atleta china en ganar la medalla de oro de los X Games, y en la primera mujer en ganar tres medallas de los X Games como debutante. Su desgarro de 36 horas comenzó con un oro en Esquí Slopestyle, al que siguieron un bronce en Esquí Big Air y un oro en Esquí Super-pipe.

Tras su impresionante debut en los X Games 2021, Gu consiguió el oro en Slopestyle, el oro en Halfpipe y el bronce en Big Air en los Campeonatos del Mundo de Aspen 2021, todo ello mientras lidiaba con la fractura de un dedo y la rotura del Ligamento Colateral Cubital que sufrió en el pulgar durante los entrenamientos.

Esta impresionante hazaña la convirtió en la primera esquiadora libre en ganar dos oros en un Campeonato del Mundo de Esquí Libre de la FIS.

Acompaña a Gu mientras hace historia en los X Games en el segundo episodio de Everyday Eileen:

7 minutos Haciendo historia en los X Games Eileen Gu ingresó a los Winter X Games de 2021 como novata de Aspen y ganó tres medallas para hacer historia en la competencia.

03 Consiguió el primer doble corcho 1440 del mundo

Repasando la lista de logros y hazañas de Gu, está claro que vive según este lema: "Todo lo que hago, quiero hacerlo lo mejor que pueda".

Tras impresionantes actuaciones a lo largo de la temporada 2021, aceptó las medallas de oro con humildad, pero dos terceros puestos en Freeski Big Air encendieron un fuego en su interior.

Sólo 10 meses después, Gu volvió a la nieve y se convirtió en la primera mujer en conseguir un doble corcho 1440 mientras se entrenaba para Pekín en Stubai, Austria, estableciéndose como una fuerza legítima en la escena internacional del freeski.

Mira cómo Gu abre su carta de aceptación de Stanford en el primer episodio de Everyday Eileen:

11 minutos De las pistas a la universidad Descubre cómo la freeskier Eileen Gu vive cuatro vidas diferentes, pero 'ser adolescente' siempre es parte de ella.

04 Cimentó su condición de triple amenaza en Pekín 2022

Tras una temporada monumental en 2021, la estadounidense Eileen Gu acaparó los titulares internacionales antes de Pekín 2022. No por sus logros deportivos, académicos o en el mundo de la moda, sino por su decisión de representar a China -país natal de su madre- en los Juegos.

Su motivo: inspirar y promover el futuro del esquí libre y actuar como modelo para las atletas femeninas.

Con el mundo observándola, dejó que su esquí hablara por sí mismo. En Pekín 2022, Gu se convirtió en la campeona olímpica más joven de esquí estilo libre tras ganar medallas de oro en halfpipe y big air, así como una medalla de plata en slopestyle. También se convertiría en la primera esquiadora libre de la historia en ganar tres medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

05 Gu ha llevado el término "estudiante-atleta" a nuevos horizontes

Antes de cualquier competición importante de esquí libre, un comentarista presenta a un esquiador leyendo una breve biografía. La mayoría de los riders optan por destacar sus logros deportivos, mientras que algunos exponen historias únicas de superación y resistencia.

Pero cuando Gu se presentó para su carrera por la medalla de oro en los X Games 2024, los locutores destacaron su asistencia a la prestigiosa Universidad de Stanford, llamándola El Enfrentamiento de Stanford y La Batalla de la Educación Superior, demostrando que su atractivo va mucho más allá del mundo del esquí de estilo libre.

Eileen Gu at the Red Bull Performance Camp, Saas-Fee, Switzerland © Dom Daher / Red Bull Content Pool Todo lo que hago, quiero hacerlo lo mejor que pueda. Eileen Gu

Los logros académicos de Gu se descubrieron a una edad temprana. Inspirada por el interés de su madre por las ciencias, llegó a obtener una puntuación de 1580 en el examen SAT, lo que la situó en el percentil 99 de los mejores de Estados Unidos. Esto le valió la admisión anticipada en Stanford.

06 Tiene una exitosa carrera como modelo

Cuando Gu no está esquiando o estudiando, ejerce de modelo para algunas de las marcas más conocidas del mundo.

Gu se inició en el mundo del modelaje en la Semana de la Moda de París de 2019, y desde entonces se ha convertido en una habitual de la industria de la moda. Desde su debut en la pasarela en el desfile Crucero 2023 de Louis Vuitton hasta protagonizar la portada de Vogue Hong Kong, la revista In Style de China y la edición de Singapur de Harper's Bazaar, la moda se ha convertido en un pilar de la emergente carrera de Gu.

Según Gu, el esquí y el modelaje tienen muchas similitudes.

"Ambos requieren mucha confianza en uno mismo" , afirma. "Ambos sirven de vehículo para la expresión creativa y el estilo personal, y me desafían a salir de mi zona de confort".

Ve entre bastidores de una sesión fotográfica para la portada de Elle en el tercer episodio de Eileen al Día.

10 minutos Sesión de fotos en New York De las montañas a la pasarela, Eileen Gu encuentra sus pies en los dos mundos del esquí y el modelaje.

07 El legado de Gu sigue desarrollándose con el oro en los X Games 2024

Tras sus primeras temporadas de éxito a principios de la década, Gu sufrió una grave lesión de rodilla antes de los X Games 2023 que la obligó a dejar el freeski en suspenso. Dedicó este tiempo al desarrollo académico y al modelaje, así como a prepararse para un regreso a gran escala.

Tras 11 meses fuera de combate, Gu se recuperó con una avalancha de podios en la Copa del Mundo, incluido un oro en las citas de China y Canadá, suficiente para asegurarse un primer globo de cristal en halfpipe. A esta impresionante hazaña se unió un segundo puesto en Slopestyle en el Open de Laax, el oro en el Gran Premio de EE.UU., así como un doble oro en Superpipe y Streetstyle en el Dew Tour.

"Me siento tan motivado y enamorado del esquí como siempre" , declaró Gu tras conseguir la victoria en el Gran Premio Toyota de EE.UU. en Copper Mountain. "Vamos a seguir así".

El regreso de Gu se solidificó con una actuación histórica en los X Games Aspen 2024. Encadenando 900s de corcho consecutivos, un 720 de derechas y un giro plano de alley-oop, consiguió un imponente primer puesto y continuó con la racha de victorias consecutivas más larga de la historia del freeski halfpipe femenino.

Gu, que ha regresado de su lesión más fuerte que nunca, ha demostrado que vuelve a estar en lo más alto de su deporte, mientras mira hacia Milán.

