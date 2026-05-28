El ADN de los estilos de baile en Red Bull Dance Your Style

Forman parte de la danza urbana (street dance) , nacieron en las calles, clubes y comunidades urbanas bajo contextos sociales y culturales específicos, convirtiéndose en una forma de expresión libre, identitaria y expresiva.

Red Bull Dance Your Style Chile 2026 © Red Bull

En Red Bull Dance Your Style , la competencia se destaca por reunir a bailarines de toda una gama de estilos, en donde la improvisación es clave para ganarse un lugar dentro de la final.

Algunos de los estilos que se toman la pista💥

01 HIP-HOP

Se originó en comunidades afroamericanas y latinoamericanas, y se caracteriza por su enfoque en el freestyle. Los bailarines crean sus propios movimientos, los cuales suelen ser inspirados en la vida cotidiana y en la naturaleza, dependiendo siempre de la interpretación personal de cada persona.

Red Bull Dance Your Style Chile © Gary Go / Red Bull Content Pool

02 VOGUING

Originado en la escena de baile LGBTIQ+, este estilo nació inspirándose en las poses de las revistas Vogue. Aunque comenzó como una forma de competencia dentro de la cultura ballroom, el voguing ha evolucionado hasta convertirse en una gran influencia para la escena artística y cultural contemporánea.

Quotation “Las distintas formas de voguing comparten elementos como la actitud, la confianza y la sensación de mostrarse con seguridad y presencia” Eloy Keller

03 WAACKING

Este estilo se caracteriza por movimientos elegantes y expresivos de brazos y manos, inspirados en las poses de modelos y en la cultura LGBTIQ+. Con el tiempo, se convirtió en una forma de expresión única, capaz de transmitir personalidad, emociones y una profunda conexión con la música.

Jazz Monstarz and Kanzu at Red Bull Dance Your Style Chile 2025 © Gary Go/Red Bull Content Pool

04 LOCKING

Se trata de un estilo de baile enérgico que combina movimientos rápidos con pausas dramáticas y precisas. Se caracteriza por incorporar poses teatrales y expresiones faciales exageradas, lo que le da una gran fuerza escénica y capacidad de interpretación. Gracias a su estilo llamativo y expresivo, ha influido en la danza contemporánea y en diversos estilos urbanos alrededor del mundo.

Quotation “Lo más importante de este estilo son las pausas: mantener el ritmo y detener el movimiento justo en el momento preciso... Es un baile muy dinámico, social e histriónico, muy ligado a la fiesta y al compartir con otras personas” Dranzer

05 POPPING

El Popping es un estilo de baile que se basa en la contracción y relajación rápida de los músculos para crear efectos visuales y movimientos robotizados. Surgió junto a la música funk y se caracteriza por la precisión corporal y el control de cada parte del cuerpo al ritmo de la música.

Red Bull Dance Your Style Chile 2026 © Gary Go

06 KRUMP

Es muy enérgico y expresivo. Los bailarines utilizan movimientos fuertes, rápidos y explosivos, manteniendo la intensidad de principio a fin. Surgió a partir de Tommy the Clown, un animador de fiestas infantiles que influyó en el desarrollo del krump, inspirando a muchos jóvenes a expresar sus emociones a través del baile.

Quotation “Es un estilo que busca expresar quién es uno mismo. Cada bailarín tiene un carácter o personaje propio que transmite a través del baile” Matías Boyka

07 AFRO DANCE

Combina movimientos y elementos de estilos de baile africanos modernos. Se caracteriza por ser muy rítmico, con una fuerte conexión con el cuerpo y la creatividad del bailarín. Es una fusión que rinde homenaje a las raíces y culturas africanas, llevándolas a la escena contemporánea a través del baile.

Coni Chocolate © Gary Go

08 DANCEHALL

Originario de Jamaica, este estilo mezcla pasos coreografiados con una actitud relajada y fluida. Se caracteriza por ser un baile sensual, influenciado por la danza africana y caribeña, donde cada movimiento tiene un significado y una intención especifica.

Quotation “Es una danza social que, con el tiempo, se ha ido popularizando en la música pop, las coreografías virales y las redes sociales” Coni chocolate

09 HOUSE

En ciudades como Chicago, Detroit y Nueva York comenzó a popularizarse la música electrónica y disco, dando origen al House dentro de la cultura urbana. Se caracteriza por sus movimientos de pies rápidos y dinámicos, combinados con movimientos de torso en forma de ola. Además, destaca por la improvisación y la conexión con la música.

Sebita Kurt at Red Bull Dance Your Style Chile 2024 © Red Bull Chile