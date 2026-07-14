El diario de Rhi Iffland: Victoria, lesión y en busca de hacer historia

¿Copenhague en una frase? ¡Una locura!

Volví a la cima tras la parada de Tampa [del mes pasado], que fue la prueba más reñida que creo que hemos visto nunca: ¡solo nos separó 0,1 puntos! Estar sometida a ese tipo de presión, en la que solo tienes un minuto para actuar, fue realmente emocionante, y me encantó. Me dio mucha motivación y ganas de cara a Copenhague.

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Estoy supercontenta de haber conseguido otra victoria. En cuanto a la clasificación de la World Series, sentía que realmente necesitaba esta victoria para seguir avanzando poco a poco en la clasificación, pero, sobre todo, disfruté muchísimo de la competición.

Dinamarca es uno de esos sitios en los que puedes tener las cuatro estaciones en un solo día, así que nunca sabes muy bien qué te vas a encontrar. Pero tuvimos mucha suerte con el tiempo y lo pasamos genial disfrutando del ambiente veraniego europeo mientras estuvimos allí.

Quotation Aunque esta parada no estuvo exenta de retos. Me lesioné, así que, por muy contenta que estuviera de haberme llevado la victoria, ahora mi prioridad es solucionar eso, recuperarme bien y asegurarme de estar lista para la próxima parada. Rhiannan Iffland

Aunque esta parada no estuvo exenta de dificultades. Me lesioné, así que, por muy contenta que estuviera de haberme llevado la victoria, ahora mi prioridad es solucionar eso, recuperarme bien y asegurarme de estar lista para la próxima parada.

La lesión ataca

Por desgracia, la lesión se produjo en el primer salto del fin de semana. Es una lesión bastante habitual desde que empecé con el salto de altura hace 10 años: a menudo me distiendo los aductores y también tengo el cartílago de las caderas desgarrado. Cuando te lanzas al agua a esa velocidad y con esa fuerza, las piernas se separan poco a poco, y en ese primer salto, mi pierna simplemente se me fue hacia un lado.

Al día siguiente me desperté y pensé: «Dios mío, la verdad es que no tengo ni idea de cómo voy a poder aguantar el resto del evento». Se me pasó por la cabeza la idea de retirarme, pero ya había pasado por una lesión así antes, así que sabía a qué me enfrentaba. Se trataba de gestionarla lo mejor que pudiera durante todo el fin de semana.

Quotation Lo más importante que tenía que sopesar era cómo se presentaba el resto de la temporada. Sabía que necesitaba un buen resultado en Copenhague, pero también tenía que pensar en los saltos que se avecinaban, si podría reducir al mínimo mis saltos de entrenamiento y cuánto tiempo de recuperación tendría antes de la siguiente parada. Rhiannan Iffland

Lo más importante que tuve que valorar fue cómo se presentaba el resto de la temporada. Sabía que necesitaba un buen resultado en Copenhague, pero también tenía que pensar en las próximas pruebas, si podría reducir al mínimo mis saltos de entrenamiento y cuánto tiempo de recuperación tendría antes de la siguiente parada.

Tu cuerpo es lo más importante que tienes, así que nunca es una decisión fácil. No paras de preguntarte: «¿Cuánto peor podría ponerlo?». Hablé con los fisioterapeutas durante todo el fin de semana y me tranquilizaron bastante. Me dijeron que no era nada con lo que no me hubiera enfrentado antes; de hecho, ¡me habían visto saltar en peores condiciones que esta!

Al final, solo tuve que analizarlo por mi cuenta y basarme en mi experiencia pasada. Ya estoy un poco mejor, y he pasado los últimos días con los fisioterapeutas y de vuelta en el gimnasio. Voy a empezar a entrenar de nuevo ahora para ver cómo va.

Rhiannan Iffland dives from the 21.5-metre platform © Dean Treml

No se trata de los números

No le presto mucha atención a los números ni a las estadísticas. No fue hasta después de la competición cuando la gente me decía: «¡Oye, te acabas de convertir en el mejor de todos los tiempos!» [al igualar el récord de Gary Hunt de 47 victorias de todos los tiempos].

Después de la prueba, Gary se acercó a mí y bromeó diciendo que ahora es una competición entre nosotros para ver quién llega primero a las 50 victorias. Fue un momento muy chulo, pero, la verdad, no tuve tiempo de pararme a pensarlo.

Quotation Llevo ya 10 años haciendo esto, y ha habido bastantes momentos a lo largo del camino en los que te dices: «¿De verdad acabo de hacer eso? ¿De verdad lo he conseguido?» Rhiannan Iffland

Llevo ya 10 años en esto, y ha habido bastantes momentos a lo largo del camino en los que te dices: «¿De verdad acabo de hacer eso? ¿De verdad lo he conseguido?». Pero sigo sintiéndome exactamente igual. Sigo sintiéndome la misma atleta. No practico este deporte solo por los récords o las estadísticas; ese no es el objetivo principal. Hay muchos otros aspectos del deporte que me animan a seguir trabajando para alcanzar pequeñas metas por el camino.

Rhiannan Iffland and Molly Carlson react during the second competition day © Romina Amato

Subiendo el listón… juntas

Una de las cosas más chulas que he notado en las dos últimas paradas —Tampa y Copenhague— es lo bien que están rindiendo las chicas bajo presión.

A la hora de las pruebas finales con el mayor grado de dificultad, todas dieron un paso al frente. Parecía que cada una clavaba grandes saltos justo cuando más importaba, y me pareció algo muy especial de ver.

El nivel sube en cada prueba porque todas nos animamos unas a otras. Se nota de verdad en la plataforma. Cuando alguien sale del agua, todas las chicas están ahí juntas, animándose unas a otras. Hay un ambiente tan positivo, y de verdad creo que esa camaradería nos ayuda a todas a rendir mejor.

Quotation Es competitivo, claro, pero también hay un apoyo increíble, y eso es algo que me encanta de la vertiente femenina de este deporte ahora mismo. Rhiannan Iffland

Es competitivo, claro, pero también hay un apoyo increíble, y eso es algo que me encanta del mundo femenino de este deporte ahora mismo.

Una de las que más me ha llamado la atención ha sido Stella Forsyth. Solo tiene 19 años, Copenhague era apenas su segunda parada en la serie, pero parecía menos nerviosa que yo —¡y creo que ya voy por mi 50.ª prueba!

Me encanta ver a atletas jóvenes incorporarse a este deporte con esa confianza. Está aprovechando al máximo cada oportunidad, viajando de una competición a otra para seguir mejorando y ganándose de verdad su sitio en la serie.

Ver a otra australiana haciendo eso mola un montón, y tengo muchas ganas de ver qué hace Stella a continuación.

Verano en Copenhague

Copenhague es una de mis ciudades favoritas del mundo… ¡cuando hace buen tiempo! Me encanta su energía. En un día de verano en Copenhague, el ambiente está a rebosar de vida porque todo el mundo está en la calle disfrutando al máximo de esos días de verano, ya que la verdad es que no hay tantos.

El público también fue genial. ¡Había 60 000 personas viéndonos saltar desde el tejado de la Ópera! Entras por la parte de abajo del edificio, y la zona de los atletas está montada en uno de los estudios de baile. Luego subes en el ascensor hasta la planta superior, y de ahí se accede directamente a la azotea de la Ópera. Mientras bajas hacia la plataforma, ¡tienes justo delante el palacio de la reina María! Es un escenario bastante increíble.

No podría haber sido más diferente a Bali. Esperábamos el típico tiempo de Copenhague, donde puedes tener las cuatro estaciones en un mismo día y vientos fuertes que lo hacen todo muy complicado. La última vez que competimos allí, creo que los vientos soplaban a unos 40 y pico kilómetros por hora. Esta vez, disfrutamos de un sol precioso y unas condiciones de salto realmente agradables.

Tampoco eran madrugones ni jornadas tan largas como en Bali, así que pudimos pasar más rato juntos en esta parada. Como todo estaba tan cerca, cada día cruzábamos la ciudad a pie para llegar al recinto y luego volvíamos a casa dando un paseo. Nos parábamos junto a los canales para tomarnos un spritz, pasábamos el rato en el mercado de comida frente a la Ópera, nos tomábamos una copa de vino y simplemente disfrutábamos del rato con todos después del entrenamiento. Esos pequeños momentos son algunos de mis favoritos de la gira.

Y, por supuesto, nos las apañamos para ver algunos partidos del Mundial con nuestros colegas europeos; incluso tenemos una liga de fútbol de fantasía entre el equipo de saltos de acantilado de Red Bull. Ver competir a otros deportistas siempre es inspirador. Sobre todo si se trata de surf, esquí o los Juegos Olímpicos de Invierno, me pillo mirándolo y pensando: «¡Yo también quiero estar ahí compitiendo!».

Rhiannan Iffland of Australia dives from the Copenhagen Opera House © Romina Amato

De nuevo en la carretera

Ahora mismo estoy en Innsbruck, Austria, y lo uso como base para esta parte de la temporada. Voy a entrenar en un sitio llamado Area 47, que tiene una torre de saltos de gran altura, así que es el lugar perfecto para seguir preparándome mientras estoy por aquí. Dentro de una semana me iré a Cerdeña para la Copa del Mundo de Acuáticos, antes de que la serie Red Bull continúe en Mostar a finales de julio.

Por ahora, lo importante es controlar la lesión y volver a entrenar a pleno rendimiento. Mientras tanto, también intento divertirme un poco, hacer algo de turismo y excursiones de un día cuando puedo, y simplemente pasar el rato y prepararme para las próximas pruebas. Estoy deseando ver qué me depara la próxima parada.