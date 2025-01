“Quizás estos últimos dos años que vengo sonando y de nuevo activo en las redes, que me están haciendo harta recopilación y reacciones, son reflejo del buen momento que ha durado harto y me siento bien de que sea así, de que este “prime” del que habla la gente no ha sido de un ratito no más, sino que fue el esfuerzo que he puesto por seguir mejorando. El año pasado fue mi mejor año competitivo y este fue mejor que el anterior, así que espero el 2025 seguir superando mis propios resultados”, declaró Efraín Reeve, El Menor.