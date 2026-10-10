Red Bull Batalla Chile: Elemece es el campeón de la Regional Centro

Red Bull Batalla Clasificados © Gary Go

Este sábado 10 de octubre, Concón abrió la temporada de Red Bull Batalla Chile con la Regional Centro, la primera parada del camino a la Nacional

Elemece se quedó con el título tras sacar a Basek, El Barto, Joqerr y Rodamiento, en una jornada en que la nueva escuela le pasó la cuenta a varios nombres históricos.

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Rodamiento y Joqerr completaron el podio y aseguraron su lugar en la Nacional

La tarde contó con Mati Ortega como host, DJ Enfabeats detrás de las tornamesas y un jurado compuesto por Blazzt; Acertijo, campeón nacional 2020, y Pepe Grillo, bicampeón nacional en 2017 y 2018.

Batallones en la Quinta Región

Comenzamos. Rufián, que el año pasado compitió en la Regional Iquique, se paró como dueño de casa frente a El Barto, referente de las plazas. Al “Hasta que Red Bull me dio alas y yo aprendí a volar” de Rufián, su contrincante respondió con "Es que yo vine con un serrucho y las alas se las voy a cortar" . El jurado pidió réplica y, tras ella, El Barto se quedó con los tres votos y el pase a cuartos

Después vino el primer remezón. Elemece, que en 2025 llegó a la Nacional por DEM Battles, fue directo a la vitrina de Basek, campeón nacional 2008 y 2021, con la temática “Currículum”: “ ¿Qué dice en tu currículum? Es extraño: Dice ‘Ganó una Red Bull hace 20 años’” . En el round libre remató con una de las frases de la jornada: “¿Saben por qué para la nueva escuela es difícil ponerle bueno? ¡Porque la vieja escuela no quiere profesores nuevos!”. Tres votos, y Basek quedó fuera de la competencia.

El segundo terremoto dejó fuera a Stigma, campeón nacional 2013. Con “Límites” como temática, Skai le apuntó justo a esa fecha: “Tu límite fue en el dos mil trece, mi límite no existe ”. Se llevó dos votos y, tras la decisión, Stigma le dedicó unas palabras: “Un placer competir con la única mujer. Que vengan muchas más mujeres a la escena del freestyle, que vengan muchas guerreras como esta”.

Joqerr, campeón de la Regional Antofagasta 2022, se estrenó en Concón con la temática “Minerales”: “Nunca había rapeado en Concón, no habían visto mi cara. Para mí tiene más valor porque estas son mis tierras raras” . Frente a Satim, participante de las Regionales Santiago 2022 y 2025, el round libre terminó en una pelea por el trono que el propio Satim zanjó a su manera: “Es cierto que de ti aprendí, y absorbo los poderes como Kirby” . Tres votos para Joqerr.

Por su parte, Drose, campeón nacional 2016, recibió un concepto con peso propio, “Herencia”, y frente a 99, que disputó la Final Nacional 2024, avisó: “Te voy a heredar mis palabras, 99, yo soy el porcentaje que a ti te falta” . Tras una réplica, Drose avanzó con tres votos .

Blade, con paso por la Nacional 2023, le sacó la máscara a Relax, presente en la Nacional 2021, con la temática “Disfraz”: “Te disfrazaste pero no era real, porque solo es un disfraz, no es algo material”. Tres votos para él.

El profesor Rodamiento, subcampeón nacional 2020 y presente en todas las Finales Nacionales desde 2018, superó por unanimidad a Krayzi, semifinalista de la Regional Santiago 2025. Con “Mapa” de temática, cuando su contrincante presumió tres países, él subió la cuenta: “yo conozco seis gracias al talento del freestyle”.

Los octavos cerraron con un duelo de veteranos: MC Samo, en el circuito desde 2008, le ganó por unanimidad a Masta Smoke y, con la temática “Edificios”, le ofreció trabajo: “Yo te voy a contratar en mi edificio de conserje”.

Cuartos de final en Concón

Red Bull Regional Centro Jueces © Gary Go

En cuartos, el formato cambió a minutos clásicos de ida y vuelta. El Barto salió a buscar a Elemece desde la primera línea (“lleváis cinco años siendo la promesa como Darío Osorio”) y cerró su minuto de vuelta con una dedicatoria: “Un saludo mamá, tu hijo lo logró” . Elemece le contestó que “la cara del freestyle ya tiene un piercing en el labio” y se metió en semifinales con dos votos y uno de réplica.

Skai se plantó frente a Joqerr con la que quizás fue su barra más potente del día: “La única mujer en esta competencia, pisar la presencia es un acto de resistencia” . Joqerr, que en esa misma batalla se declaró representante del norte, le respondió con una imagen del desierto: “Quieres florecer como el desierto florido, pero yo soy el invierno y vengo a acabar contigo”. Dos votos y uno de réplica lo dejaron en semifinales. Skai se fue con una promesa: “Caí con un grande que es Joqerr, vamos a seguir resistiendo”.

Drose y Blade protagonizaron el único cruce de cuartos que se definió en un round extra: la primera decisión quedó con un voto para cada uno y uno de réplica. En ese 4x4, Drose sacó dos votos contra uno

Rodamiento y MC Samo cerraron los cuartos. El profesor abrió con una lectura generacional, "Me pregunto estos viejos por qué volvimos, porque ahora están comiendo de lo que hicimos" , y MC Samo resumió el cruce a su manera: ‘una leyenda versus un rapero de moda

Los primeros pasajes a la Nacional

Las semifinales se definieron en dos rounds de dos entradas de 30 segundos: primero boom bap y después doble tempo. La primera enfrentó a Elemece con el MC que él mismo llamó su referente. Joqerr llegó a reclamar lo suyo: “Gracias por calentarme el trono, pero ya volvió el rey, y rey hay uno solo”. Elemece no lo negó, pero le dio vuelta el relato: “De hecho, en una infancia quería rapear contigo. Está bien, yo caminé tu camino, pero lo caminé tan rápido que me encontré contigo”.

En el doble tempo, entre Playa Amarilla y Los Simpson, Elemece puso el momento en palabras: “El tiempo me puso a mi referente al frente mío” . Y en su última entrada terminó de bajar a Joqerr del trono: “Vos erai grande pero ahora yo soy un gigante” . El jurado le dio la victoria y, con ella, el primer boleto de la Centro a la Nacional.

En la otra semifinal, Rodamiento ya miraba más allá de Drose. En el primer round le habló directamente al finalista: “Elemece, espérame en la final ”. Drose sacó a relucir su título (“desde el 16 yo soy el campeón chileno”) y el profesor contestó desde la pizarra: “Siempre hay un alumno porfiado y un profesor que le enseña” . La decisión fue réplica y, en ese 4x4, Rodamiento se adueñó del cierre: "Yo soy el dueño del grito de la ovación. Si ellos son el grito, yo soy Edward Munch”.

Batalla por el tercer lugar

Red Bull Batalla regional centro © Gary Go

El último lugar en la Nacional quedó entre Joqerr y Drose, en dos rounds de 4x4 libre. Drose lo fue a buscar por el lado del humor: “Antes era el rey de la plaza, rapeaba en serio, ahora hace chistes”. Joqerr lo tomó como bandera: “Yo siempre hice chistes como arma de asedio, y aun así tengo todo lleno de premio. Por primera vez me lo tomo en serio pa’ dejar mi nombre grabado en el monasterio” . Tres votos para él.

Con Drose en el cuarto puesto, ninguno de los tres campeones nacionales del cuadro se llevó cupo.

La final de la Centro

Red Bull Batalla Regional Centro © Gary Go

El cierre juntó a dos generaciones: Rodamiento, que venía de sacar a Krayzi, MC Samo y Drose, y Elemece, que había dejado en el camino a Basek, El Barto y Joqerr. Sin réplica posible, se jugó a un primer round de tres intervenciones de 8x8 por MC y un segundo de cinco de 4x4.

En el 8x8, Elemece le dio vuelta la figura del aula que Rodamiento había usado toda la tarde: “Miraste en menos a tu mejor alumno y te termina dando clase”.

El segundo round tuvo su postal. En plena barra, Rodamiento subió a hombros a Cayú, host de la Final Nacional 2025, y lanzó: “Hoy levanto al Cayú y a la copa al mismo tiempo”. Elemece no tardó en responder: “Yo levanto el freestyle y esa mierda pesa el doble”.

Mati Ortega contó desde diez y Concón tuvo campeón: Elemece. Los finalistas se abrazaron y, después, entre todos le dieron el malteo de celebración al nuevo dueño de la Centro.

El podio

Campeón (1.º lugar): Elemece

Subcampeón (2.º lugar): Rodamiento

Tercer lugar (3.º lugar): Joqerr

Camino a la Final Nacional

Red Bull Batalla Regional Centro campeón © Gary Go

Con la Centro cerrada, ya hay seis nombres para la Nacional: Elemece, Rodamiento y Joqerr se suman a Teorema, Adesong y Anubis , el podio de la Final Nacional 2025, que tenían su lugar asegurado.

Los diez restantes saldrán de la Regional Sur (23 de octubre), de la Regional Norte (8 de noviembre) y de los cuatro cupos de ligas de plaza: DEM Battles, Titanes Liricistas, Gladiadores del Puerto y Esurbano.

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