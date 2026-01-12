Una batalla que será recordada en los años venideros. Un enfrentamiento que ya hemos visto en otras ocasiones, pero nunca con tanto en juego. Estos días atrás en Shanghái, dos campeones de una The International se han visto cara a cara en la gran final de TI9. El ganador se convertiría en el primer equipo en la historia de la competición en ganar dos ocasiones, convirtiéndose también en los jugadores más ricos en el mundo de los esports, y sin olvidarnos de ser el mejor equipo del mundo de Dota 2 . Los 20 millones de dólares que había en juego eran solo una parte de la gloria que alcanzaría el ganador.

El campeón de TI8, OG , se medía a Team Liquid en la gran final, después de que ambos equipos hubieran plantado cara y derrotado a PSG.LGD para establecer una final occidental delante de miles de espectadores chinos que esperaban otro desenlace. OG dominó en el cuadro de ganadores, mientras que Liquid conseguía sobrevivir a cada ronda del cuadro de perdedores, imitando la actuación que realizaron cuando conquistaron sus respectivas TI.

En cuanto los dos equipos entraron en el estadio, se podía palpar en el ambiente que aquella sería una batalla dura. Ambos se conocen bien, pueden jugar cualquier estrategia que se te venga por la cabeza y cuentan con grandes estrellas entre sus jugadores que pueden ganar la partida por si mismos. Todo estaba preparado para que la emoción se desatase.

En la primera partida, ambos equipos optaron por escoger héroes de mayor confort. OG apostó por Spectre , que ya les había dado buenos resultados en el pasado, sobre todo en la final de TI8, mientras que Liquid fue a por Meepo , personaje bajo el que más de un equipo ha caído. Con tanto en juego, estaba claro que ninguno de los dos equipos se iba a rendir fácilmente.

Liquid fue el primero en dominar el encuentro, con una composición que resultaba muy efectiva en las peleas de equipo, logrando una ventaja considerable sobre OG. El Spectre de ana fue cumpliendo con su trabajo, reuniendo cada vez más oro, apareciendo en escena más tarde de lo que le hubiese gustado al jugador australiano, pero la presión de Liquid era enorme.

Sin embargo, cuando Liquid trató de golpear la base en el minuto 37, OG logró ganar la pelea, barriendo a sus rivales por completo. Liquid utilizó los buybacks para volver a la partida y no dar oportunidad de castigo, pero no pudieron evitar que OG se hiciese con Roshan , permitiendo a ana jugar mucho más agresivo con el Aegis en su poder. Pese a ello, una vez terminado el tiempo, Liquid volvió a la carga, siendo ellos los que terminarían ganando la pelea. Ana tardó mucho en comprar el buyback, pero no esperaba el daño que Liquid tenía para destruir la base y poner el 1-0 en el marcador.

Pese a la derrota, OG consiguió mantener la cabeza fría y volver a la segunda partida con la misma calma que tanto les caracteriza. La elección de Grimstroke , junto con Ember Spirit y Monkey King , dejaba entrever que iban a seguir utilizando campeones con los que sentirse cómodos. Liquid hizo lo mismo, volviendo a escoger a Tide y TA que tan buenos resultados les habían dado en el anterior encuentro, y con los que podrían hacer frente a cualquier pelea de equipo.

Aun así, fue OG quien acabó saliendo victorioso de los enfrentamientos. Ana simplemente demostró un dominio exquisito con Ember Spirit, mientras que Topson se salió con Monkey King. Rápidamente, ambos estuvieron ocupando los primeros puestos del net worth. Una vez tuvo la ventaja en su poder, OG no se desprendió de ella y ganó de forma contundente para igualar el marcador.

El tercer partido dejó todavía más clara la idea de que OG se había olvidado por completo de lo ocurrido en la primera partida. Con Pugna como la elección más llamativa para Topson, consiguieron hacerse con el partido rápidamente. A minuto 15, OG ya tenía una ventaja de 10K de oro , dando la impresión de que la distancia solo crecería más. Aunque Liquid tenía una composición que estaba llamada a tomar el control según avanzasen los minutos, OG no dio oportunidad a sus rivales para escalar y alcanzar ese punto. Una partida que será recordada como uno de los partidos más dominantes, poniendo a OG a un paso del campeonato.

Liquid tenía que cambiar por completo si quería tener una oportunidad de seguir en la pelea, dando la opción a OG de poder escoger al IO con el que no habían perdido ninguna partida. Como era de esperar, OG lo eligió al primer momento, abriéndose la oportunidad de coronarse campeones con la estrategia que ellos mismos habían creado y que había sorprendido ya a sus rivales.

Liquid jugó de forma muy agresiva este encuentro desde el primer momento, sabiendo que si dejaba a IO tomar algo de ventaja estarían en graves problemas. Muerte tras muerte, su presión se extendió hasta las torres de nivel 2 antes incluso de llegar a minuto 15. Sin embargo, cuando ya estaban asediando la base, OG consiguió dar la vuelta al encuentro con IO acariciando su mejor momento, echando a Liquid. Golpeando la base de Liquid, el GG se anunció en el centro de la pantalla. Parecía como el juego había terminado segundos antes de que OG ganase aquella pelea.

Así fue cómo OG logró convertirse en el primer equipo en ganar dos veces una The International, ¡y de forma consecutiva! Hicieron algo que muchos pensaban imposibles, ganando de forma convincente. Parece justo que la última partida la ganases con ana manejando a IO, el héroe que tantas sorpresas ha dejado, manteniéndose invicto durante todas sus apariciones en el torneo. No haberlo bloqueado probablemente cause alguna pesadilla por las noches para Liquid.

Tras la victoria, el equipo celebró con la familia el momento delante del increíble público de Shanghái, sabiendo que son el mejor equipo de Dota 2 que ha habido en la historia.

