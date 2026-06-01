F1 Academy: 7 mujeres que están revolucionando el automovilismo

A la Fórmula 1 nunca le han faltado prodigios. Pero ahora mismo, una de las canteras de talentos más emocionantes del automovilismo no está teniendo lugar los domingos por la tarde, sino que se está desarrollando en el paddock justo antes de que empiece el fin de semana del Gran Premio. F1 Academy , la serie de carreras exclusivamente femenina, está forjando el futuro del automovilismo mediante la formación de talentos femeninos, y éstas son siete pilotos que están causando un gran impacto en la parrilla.

01 ¿Cómo está configurando F1 Academy el futuro del automovilismo?

Alisha Palmowski stormed ahead at Montreal © Getty Images / Red Bull Content Pool

Mayor afluencia de público, competición más reñida, respaldo de los fabricantes y creciente atención mundial: F1 Academy está entrando en una nueva era. En poco tiempo, la serie se ha convertido en una de las historias más atractivas del automovilismo juvenil. Y ahora que los equipos de Fórmula 1 están invirtiendo plenamente en el desarrollo de talentos femeninos, la parrilla está repleta de pilotos que no sólo compiten por trofeos, sino para remodelar el futuro de este deporte.

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Desde fenómenos del karting y adeptas a las carreras de resistencia hasta estrellas de las redes sociales con un ritmo vertiginoso, la F1 Academy se está convirtiendo en la plataforma de lanzamiento de la próxima generación de pilotos de automovilismo. El nivel ha subido espectacularmente, los focos brillan más que nunca y los pilotos que llegan a la parrilla parecen ahora más preparados, más pulidos y más ambiciosos que en ningún otro momento de la corta historia del campeonato.

Si hasta ahora sólo has seguido la serie de forma casual, éste es el año en que debes prestar atención.

02 ¿Qué es F1 Academy?

F1 Academy races are held at F1 Grand Prix weekends © Getty Images / Red Bull Content Pool

Fundada en 2023 y dirigida por la ex piloto de Fórmula 1 Susie Wolff, F1 Academy se creó para desarrollar y apoyar a las mujeres piloto en el camino hacia niveles más altos del automovilismo desde su actual Fórmula 4.

Cuenta con 18 pilotos a tiempo completo, de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, repartidos en seis equipos. Cada piloto cuenta con el respaldo de un equipo de F1 o de un socio global importante.

El formato incluye dos o tres carreras por fin de semana, acción en parrilla invertida y pruebas exhaustivas diseñadas para acelerar el desarrollo de los pilotos. Los puntos se conceden de forma muy similar al campeonato de F1, y el piloto que acumula más puntos a lo largo de la temporada es coronado campeón.

Las carreras del campeonato en fines de semana de Fórmula 1 dan a los jóvenes pilotos acceso a equipos de élite, ingenieros, circuitos y exposición mundial. Para 2026, está previsto que el campeonato F1 Academy corra junto a la Fórmula Uno en China, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y EE.UU. (Austin y Las Vegas).

03 7 pilotos a seguir ahora mismo

Alisha Palmowski's performance is looking strong in 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Alisha Palmowski

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Alisha Palm llegó a la temporada 2026 como una de las principales aspirantes al campeonato tras un año de debut sobresaliente, en el que ganó una carrera y subió cinco veces al podio.

Su ascenso se ha basado en un éxito constante. Ganó dos veces el título de Subcampeona Júnior en las Daniel Ricciardo Series (2020 y 2021), antes de dar el salto en 2023 al Campeonato Júnior Ginetta, donde consiguió 10 podios a lo largo de la temporada. En 2024, continuó ese impulso en el Campeonato GB4, consiguiendo tres victorias y terminando subcampeona.

Ahora que regresa para su segunda temporada en F1 Academy, la piloto británica aporta una sólida mezcla de velocidad absoluta y creciente habilidad en carrera, lo que la convierte en una auténtica amenaza en la lucha por el título.

Emma Felbermayr

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El rendimiento de Emma Felbermayr en la temporada 2025 de la Academia de F1 -su año de debut- reveló su potencial. El punto culminante fue en Montreal, donde consiguió su primera victoria en la serie tras recuperarse de una descalificación al principio del fin de semana.

Su camino hacia este nivel de competición se ha ido construyendo poco a poco. Fue subcampeona de la ADAC Ladies Cup 2021, antes de pasar al karting KZ2 y adquirir una valiosa experiencia en competiciones internacionales de élite, como la WSK Super Master Series y la Copa del Mundo de Karting de la FIA.

Felbermayr llevó ese impulso al inicio de la temporada 2026 de la Academia de F1, metiéndose de inmediato en la lucha por el título con constantes puntuaciones y podios, estableciéndose como una seria aspirante entre las primeras clasificadas.

Ella Lloyd

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El regreso de Ella Lloyd para la temporada 2026 de la Academia de F1 se produce tras un año de debut sobresaliente, en el que consiguió una victoria y cinco podios. La piloto galesa, que anteriormente fue saltadora de obstáculos y medallista de oro en el Campeonato Galés de Esquí, ha demostrado constantemente una gran velocidad y una gran agudeza.

Antes de llegar a la Academia de F1, dejó su huella en el karting y en las fórmulas junior, incluyendo una temporada de debut en el Campeonato Junior Ginetta en 2022, donde puntuó en 15 de las 25 carreras y consiguió 10 victorias junto con siete podios. Su paso a los monoplazas en 2024 le reportó nuevos éxitos, con cuatro podios en el Campeonato Británico de F4.

Ahora, con una temporada completa de experiencia en la Academia de F1 a sus espaldas, y tras haber obtenido el título de Novata del Año en 2025, está bien situada para convertir su promesa en un desafío sostenido al campeonato en 2026.

Shanghai 2026 podium: Alisha Palmowski, Emma Felbermayr and Payton Westcott © Getty Images / Red Bull Content Pool

Payton Westcott

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Payton Westcott es el primer piloto de karts de la Academia F1 Discover Your Drive que pasa a ocupar un asiento a tiempo completo. La estadounidense empezó a correr en karts con sólo seis años y rápidamente se forjó una sólida base, compitiendo en series como la United States Pro Kart Series, la California Pro Kart Challenge y la Challenge of the Americas, donde consiguió un tercer puesto.

En 2024, dio el salto al karting europeo, representando al programa Discover Your Drive de la F1 Academy. Su paso a los monoplazas un año más tarde resultó ser un punto de inflexión clave, con victorias de clase y podios en la Fórmula Winter Series, el Campeonato Euro 4, el Campeonato Italiano de F4 y el Trofeo EAU.

En 2026, su año de debut en la Academia de F1, Westcott ya se ha ganado la reputación de ser una de las novatas más prometedoras de la parrilla.

Nina Gademan

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Nina Gademan entra en su segunda temporada de la Academia de F1 llena de ímpetu tras conseguir su primera victoria y cuatro podios en 2025. La piloto holandesa ya ha demostrado su potencial para ganar carreras, lo que la convierte en una de las principales aspirantes al campeonato.

Finalista en el Girls On Track Le Mans Shootout de 2019, al año siguiente ganó la Copa Slalom de Karting en los Juegos de Automovilismo de la FIA. Continuó su ascenso con honores de novata en la Copa PTC y un subcampeonato en la clase TB de las 24 Horas de Zolder de 2022 en una alineación exclusivamente femenina.

Tras debutar en monoplazas en la F4 Británica en 2024, pasó a ocupar un asiento a tiempo completo en 2025. A pesar de una lesión, terminó con cuatro podios y una emotiva victoria en casa, en Zandvoort. También sumó podios invernales en el Campeonato de Arabia Saudí de F4, con lo que adquirió una sólida forma para la temporada 2026 de la Academia de F1.

Rafaela Ferreira has already broken records in her young career © Getty Images / Red Bull Content Pool

Rafaela Ferreira

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Rafaela Ferreira aporta una fuerte mezcla de velocidad, agresividad y determinación en su segunda temporada en F1 Academy.

La piloto brasileña ya ha hecho historia en su carrera deportiva. Fue la primera mujer en conseguir una pole position en la Copa Brasil de Kart de 2022. Luego, en 2023, se convirtió en la primera mujer en subir al podio en el Campeonato Brasileño de F4, antes de ir más allá en 2024 al convertirse en la primera mujer ganadora de carreras de la serie, y conseguir un total de tres victorias y 10 podios en ese campeonato.

Aprovechando ese impulso, mantuvo su buena forma en 2025 en F1 Academy, con siete podios a lo largo de la temporada, lo que resulta prometedor para su campaña de 2026.

Alba Larsen

Compite para MP Motorsport - Con el apoyo de Ferrari

Alba Larsen está considerada como uno de los jóvenes talentos más interesantes de la parrilla, con una velocidad sobresaliente en las pruebas y en la clasificación que a menudo le ha permitido igualar o batir a rivales más experimentados.

En su primera temporada completa, en 2022, fue tercera en el Campeonato de Zelanda, y terminó entre las cuatro primeras en los Campeonatos Danés y Nórdico IAME. Al año siguiente, dominó las series de Zelanda, ganando cuatro de las cinco rondas y subiendo al podio en 11 de las 14 carreras. A continuación, ganó la eliminatoria Senior del programa Girls On Track Rising Stars 2023 de la FIA, lo que le permitió acceder a los monoplazas.

Como segunda piloto más joven de la Academia de F1 de 2025, consiguió siete puestos entre los cinco primeros. Si es capaz de convertir ese ritmo en resultados constantes, tiene un gran potencial para convertirse en una gran estrella en 2026.

04 Calendario de la F1 Academy 2026

El campeonato F1 Academy 2026 competirá junto con la Fórmula 1 en estos Grandes Premios:

Gran Premio de China - Shanghai, China - 13-15 de marzo

Gran Premio de Arabia Saudí - Jeddah, Arabia Saudí - cancelado

Gran Premio de Canadá - Montreal, Canadá - 22-24 de mayo

Gran Premio de Gran Bretaña - Silverstone, Gran Bretaña - 3-5 de julio

Gran Premio de Holanda - Zandvoort, Países Bajos - 21-23 de agosto

Gran Premio de Estados Unidos - Austin, Estados Unidos - 23-25 de octubre

Gran Premio de Las Vegas - Las Vegas, Estados Unidos - 19-21 de noviembre