Verstappen vuelve a ganar en Sepang y estrena la era Red Bull Ford

Max Verstappen volvió a ganar en Sepang nueve años después de su primer triunfo en el circuito malasio . El piloto de Red Bull se impuso en un Gran Premio condicionado por la lluvia y los autos de seguridad, en el que llegó a perder dos posiciones en la salida antes de recuperar el liderato. Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron el podio, mientras Isack Hadjar terminó quinto después de salir octavo.

La carrera empezó mucho antes de que se apagaran los semáforos. La lluvia caída durante la hora previa dejó el trazado impracticable para una salida normal y obligó a retrasar el inicio. Los pilotos llegaron a completar vueltas de formación detrás del auto de seguridad, pero el procedimiento terminó suspendiéndose después de varios incidentes.

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Verstappen tuvo que reducir el ritmo durante la vuelta de formación por un problema que pudo solucionar rápidamente . Hamilton estuvo cerca de detener su Ferrari y Liam Lawson no consiguió abandonar su posición en la parrilla. Dirección de Carrera decidió entonces devolver a los pilotos a sus posiciones originales y aplazar nuevamente la salida.

Cuando finalmente comenzó el Gran Premio, los Red Bull montaban neumáticos intermedios. Verstappen no reaccionó bien y cayó hasta la tercera posición después de ser adelantado por los dos Mercedes. Hadjar tuvo una suerte muy distinta . El francés ganó tres puestos y se colocó quinto, mientras Lawson pasó de la undécima a la cuarta posición.

La pista todavía estaba demasiado húmeda para los neumáticos de seco. Algunos pilotos habían arriesgado con los slicks, pero pronto tuvieron que pasar por boxes. Red Bull había elegido el compuesto adecuado y Verstappen empezó a recuperar terreno. En la sexta vuelta adelantó a George Russell y se colocó segundo.

Hadjar también ganó una posición en ese mismo giro de carrera. El piloto de Red Bull adelantó a Lawson después de conseguir una mejor salida de la curva 14 y se instaló cuarto . Por delante, Verstappen ya había puesto la mirada en Kimi Antonelli.

Un adelantamiento para recuperar el liderato

La carrera cambió de nuevo cuando Valtteri Bottas terminó en la grava. La salida del auto de seguridad llevó a buena parte de los pilotos a boxes y Red Bull aprovechó para cambiar los neumáticos intermedios por blandos.

Verstappen regresó a pista segundo y Hadjar cuarto. Antonelli mantenía el liderato, pero solo durante unas vueltas . Cuando el auto de seguridad abandonó el trazado, el neerlandés se colocó inmediatamente a la estela del Mercedes.

Antonelli defendió la primera curva, pero Verstappen encontró el espacio por el exterior. El Red Bull mantuvo la trazada en la segunda curva y salió de ella por delante . En una maniobra, el neerlandés había recuperado la primera posición que había perdido en la salida.

A partir de ahí, la carrera empezó a tomar otro aspecto. Russell superó a Antonelli y se situó segundo, pero no pudo mantener el ritmo del Red Bull. Verstappen empezó a marcar vueltas rápidas y abrió una diferencia de 3,5 segundos en la vuelta 20. Una vuelta después, Antonelli recuperó la segunda posición.

A mitad de carrera, Verstappen ya tenía 8,3 segundos de margen sobre el Mercedes. No necesitaba asumir riesgos y tampoco los asumió.

La atención se desplazó entonces hacia Hadjar. El francés se mantenía cuarto, pero Hamilton había alargado su primer juego de neumáticos blandos y empezaba a acercarse . Red Bull llamó a Hadjar a boxes en la vuelta 32 y Ferrari reaccionó haciendo entrar a Hamilton en el mismo momento.

Hadjar volvió a pista cuarto, con apenas dos segundos sobre el Ferrari . Verstappen entró una vuelta más tarde y regresó al asfalto con otros neumáticos blandos y diez segundos de ventaja.

El último Safety Car

Parecía que la carrera estaba decidida, pero un problema en la caja de cambios del Williams de Alex Albon obligó a activar el auto de seguridad virtual en la vuelta 43. Verstappen volvió a boxes para realizar su última parada. Hamilton, Russell y Hadjar también aprovecharon la neutralización.

El VSC terminó convirtiéndose en un Safety Car. Antonelli pasó momentáneamente a liderar, aunque también entró en boxes para montar neumáticos blandos . Verstappen recuperó la primera posición y, tras la reorganización del grupo, tenía detrás a Antonelli y Russell. Hadjar era cuarto, con Hamilton y Leclerc a continuación.

La neutralización se prolongó cuando Russell tuvo que detener su Mercedes cerca de la salida del pit lane. El auto de seguridad abandonó finalmente la pista al término de la vuelta 51.

Quedaban cuatro vueltas.

Verstappen controló la relanzada desde la última curva y consiguió abrir inmediatamente el margen suficiente sobre Antonelli. El italiano no encontró una oportunidad para atacar y el Red Bull empezó a encarar las últimas curvas con la victoria asegurada.

La pelea por las posiciones restantes sí continuó. Hamilton adelantó a Hadjar camino de la primera curva y, una vuelta después, Charles Leclerc también superó al francés. El piloto de Red Bull, que había salido octavo y llegó a ocupar la cuarta posición, tuvo que conformarse finalmente con el quinto puesto.

Verstappen cruzó la línea de meta después de 55 vueltas con 2,3 segundos sobre Antonelli. Hamilton terminó tercero y Leclerc cuarto. Hadjar fue quinto, seguido de Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lando Norris y Arvid Lindblad.

La victoria supone el primer triunfo de Red Bull desde Abu Dhabi del año pasado y el primero para Red Bull Ford Powertrains en su temporada de estreno. Para Verstappen es la victoria número 72 de su carrera y la segunda en Sepang.

La anterior llegó en 2017, cuando el neerlandés superó a Lewis Hamilton para conseguir apenas el segundo triunfo de su trayectoria en la Fórmula 1. Nueve años después, el circuito malasio vuelve a ocupar un lugar especial en su carrera.

Esta vez la victoria no llegó desde la pole ni después de una carrera sin sobresaltos. Verstappen tuvo que recuperar posiciones, adaptarse a una pista que cambió varias veces y volver a empezar después de cada neutralización . Cuando tuvo el auto en cabeza, sin embargo, la carrera volvió a quedar bajo su control.