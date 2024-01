¿Quién eres y cómo te describirías?

Soy Fabio Wibmer, atleta profesional de bicicleta de montaña de estilo libre y sí, me describiría como un atleta creativo y creador de contenidos.

¿Cómo describirías tu carácter?

Mi carácter es bastante abierto, me gusta probar cosas, ser muy creativo y me gusta hacer cosas diferentes a las que hacen los demás. Trato de mantener la diversión todo el tiempo con algo nuevo.

¿Hablar de "algo nuevo" es lo que te impulsa en tus ideas de proyecto o en tus deportes?

Me refiero a que lo que más me motiva es buscar algo que no se haya hecho antes o que no se haya hecho al menos de esa manera y sobre todo, me gusta inspirarme en otros deportes como el parkour, la carrera libre e incluso el esquí. Eso me inspira mucho para mi propio vídeo, así que siempre estoy pensando en cómo puedo plasmar mi estilo de montar en bici y llevarlo a una disciplina diferente. En comparación con otros ciclistas, creo que mi estilo es lo que hace que mis vídeos y mis proyectos sean un poco más especiales y que nunca sean aburridos.

Básicamente, acabamos de hablar de dónde surge la idea de este proyecto y cuál fue el momento o el acontecimiento que desencadenó la motivación:

Estoy a una hora de Kitzbühl, por lo que estoy muy cerca de uno de los mayores eventos de invierno en Austria o quizás, el mayor de todos. De niño, cada invierno veíamos la Streife, la carrera de esquí, que siempre fue un gran acontecimiento y creo que con el tiempo, al saber que había una carrera de esquí profesional, me convertí en un ciclista profesional, montaba en bicicleta todo el tiempo y probaba a montar en la nieve en mi pueblo natal, así que hice un vídeo y creo que pensé que era la carrera de esquí más loca del mundo y fui allí con mi bicicleta, combinando dos cosas que realmente no encajan, creo que fue un poco la emoción que tuve en mi mente y la idea que tuve de probar si es posible, cómo podría combinar algo como esto con mi propio estilo y creo que es como el origen y la idea de unir dos cosas que conozco de mi infancia y luego también como el estilo, mi trabajo, básicamente, o mi pasión uniéndolos y haciendo algo muy único para la gente por ahí.

¿Cuál es tu ambición con este proyecto y qué pretendes conseguir con él?

Lo que siempre he querido conseguir con mis vídeos es inspirar a la gente para que piense de forma diferente y sea creativa, porque de eso tratan todos mis vídeos. Juntar cosas que normalmente no funcionan, como saltar escaleras enbicicleta no está pensado para "funcionar" y lo mismo ocurre aquí, llevar una bicicleta a la nieve no está pensado para que resulte, así que creo que con cosas como esta quiero inspirar a la gente, a veces hay cosas que nos está pensadas para funcionar juntas, pero con un poco de creatividad y pensando fuera de la caja, surgen buenas ideas. Al final, uno de mis grandes objetivos es acercar el ciclismo a más gente y conseguir que el mayor número posible de personas se suba a la bicicleta. Creo que con vídeos como este puedo llegar a más gente, puedo llegar a gente que ve carreras de esquí y que quizá no esté tan interesada en el ciclismo. Tal vez pueda inspirarles para que vean que el ciclismo es divertido y que no hay límites.

Max Stöckl hizo un proyecto similar hace siete años con la moto en el Streif ¿Por qué crees que ahora es el momento de hacerlo a tu manera?

Max Stöckl ya demostró que se puede bajar en bici por el Streif y lo hizo de maravilla, pero cualquiera que haya estado alguna vez allí sabe lo loco que es quedarse parado y bajar en bici no se ve como un opción. Por lo que sí, me quito el sombrero ante él, lo hizo realmente muy bien y yo estaba como: "Wow", es genial que alguien esté bajando en bici y creo que nunca me he sentido como si sólo quisiera bajar, así que mi estilo se combina más con trucos y cosas creativas alrededor de los lugares, ese es más mi estilo de conducción, por supuesto, un poco similar, por supuesto, ya que está en la moto, pero las cosas que tengo en mente son muy diferentes a lo que Max está haciendo, así que cuando implemento flips, grandes saltos, cosas a su alrededor como una torre de televisión y cosas por el estilo. También creo que como hace bastante tiempo con Max, creo que es un buen momento ahora para traer de vuelta el ciclismo para ponerlo de nuevo en la nieve y hacerlo en mi propio estilo único.

¿Cuáles cree que fueron los mayores retos para este proyecto?:

Sin duda, el frío fue el mayor reto, porque hizo mucho frío, por lo que el cuerpo tardó en calentarse, siempre te enfrías muy rápido, así que poder rendir al máximo fue un reto, pero por supuesto la nieve y la moto son dos componentes que no funcionan bien juntos, diría yo. Así que nos preparamos mucho con la moto, con la configuración de los neumáticos, poniendo clavos en los neumáticos..etc. Creo que toda la configuración fue un reto muy duro para averiguar cómo es la nieve, porque dependiendo del tiempo, de la temperatura realmente depende de cómo iba a ser la nieve, si iba a ser un poco más suave podía causar problemas para ciertos saltos o ciertos trucos o si iba ser muy dura y helada era por supuesto más peligrosa y más complicada en ese sentido. Esas fueron las principales cosas que investigamos en su momento, que a veces no son en las que no piensas al principio, pero una vez que estás allí, te das cuenta de que es un poco más difícil de lo que pensaba, pero eso es lo que lo hace divertido.

Pasando de las pregunta deportivas a algunas más personales: ¿Cuáles son tus mayores temores? Primero relacionados al proyecto y después en general

OK, hablando del proyecto, mis mayores temores y como siempre, es que me tomo las cosas demasiado a la ligera. Normalmente vamos a ver una localización y pienso: "Esto debería funcionar, esto podría funcionar", y de repente te quedas allí con la bici y piensas: "Mierda, ¿en qué me he metido?", puede suceder que estas situaciones surgen, así que creo que ahora tengo más experiencia por lo que ahora veo venir algunas cosas, pero las que no, son las que me asustan, pero por otro lado, es lo que hace emocionante al proyecto, Ver hasta dónde puedo empujar y como puedo tengo curiosidad por ver cómo será la nieve y cómo reaccionará la bici con el frenado cuando empecemos a rodar. Realmente no tengo mucho miedo o bueno, tengo miedo cuando estoy filmando con mi bici, pero esa es la única vez y creo que es bueno porque el miedo te mantiene dentro de tus límites, por lo que si tienes miedo, por lo general no vas demasiado lejos del límite, lo que tal vez a veces es bueno. Creo que es muy importante el poder asustarme cuando hago cosas que dan miedo, sobre todo las cosas grandes que hago en la bici.

¿Cómo sabes cuando el proyecto ha tenido éxito?

Lo que significa el “éxito” para cada uno, es algo muy personal, pero yo diría que el éxito está muy relacionado con lo feliz o emocionado que te sientes con un determinado resultado. Porque sólo sientes que ha sido un éxito, si el resultado que pensaste fue genial, así que para mí el éxito en los proyectos de mis vídeos están en es si tengo algo en mente y lo he creado de la forma que imaginaba o si resulta a veces incluso mejor de lo que esperaba, ese es el éxito para mí. Luego, como creador de contenido haciendo vídeos de YouTube siempre miras los números como el rendimiento de los vídeos, el rendimiento del contenido, así es que obviamente eso juega un papel muy importante en tu cabeza todo el tiempo. El primer lugar es siempre lo que tienes en mente lo que estás creando, que esto va a ser genial que esto es algo que te emociona y que también es la única manera de cómo usted puede realmente tener éxito si usted tiene cosas interesantes en su mente y luego trabajar en ellos y averiguar la manera de cómo se puede lograr y cómo se puede hacer que funcionen, creo que es como la parte más divertida. porque si te detienes en algún momento cuando has tenido éxito entonces y te detienes allí no serás feliz más con tu éxito porque no habrá más éxito es como siempre seguir adelante y seguir adelante y encontrar nuevas maneras cómo puedes sí emocionarte y encontrar ese éxito en alguna parte.

Si pudieras describir el proyecto en una frase ¿Cuál sería?

Suelo ser muy malo en esto - La forma más clara de resumirlo "The Streif"

Para ti: ¿Cuáles crees que son los principales ganchos que despertarán el interés de la audiencia?

Creo que el gancho, como he dicho antes, es mezclar dos cosas que no encajan. Por lo general, las cosas que la gente no ve todos los días, como lo es la nieve, una carrera de esquí la gente está acostumbrada a ver carreras de esquí empezar y bajar allí y luego yo con la moto por otro lado por lo que es como un contraste completo a la misma. Creo que eso ya es un buen gancho, pero también lo que estoy experimentando es que siempre es genial si implementas a la gente si implementas cosas de tu entorno, así que es como saltar desde una casa de salida utilizando una torre de televisión como despegue para saltar al Mausefalle o incluso ir en un paseo por la pared en una de las pancartas. Creo que este tipo de cosas hace que mucha gente las asocie con otras cosas y, de nuevo, utilizas ese tipo de cosas para convertirlas en tu patio de recreo, lo que me parece genial, pero también es cierto que poner a gente, por ejemplo trabajadores, en la línea de banda donde quiero saltar por encima de la pista de esquí tiene un impacto mucho mayor para la gente que lo ve y queda mucho mejor que si no hubiera nadie allí. De alguna manera, parece un salto en bicicleta, pero si de repente pones a gente allí o a un esquiador, de repente se vuelve más realista. Me gustaría poner en práctica muchos de esos pequeños detalles, como saltar por encima de la gente o poner algo en relación con ella, y luego todos los detalles juntos crean una especie de ambiente específico para el vídeo, así que espero que despierte más interés entre la gente que no monta en bici.

TE INVITAMOS A VER EL NUEVO VIDEO DE FABIO WIBMER THE STREIF: