FC 27 FUT Champions: Todo lo que necesitas saber

FUT Champions vuelve en EA Sports FC 27 , y está mejor que nunca. Algunos cambios clave en el modo te dan un poco más de libertad. Aquí te contamos cómo funciona FUT Champions en FC 27, y toda la información que necesitas sobre cuándo empieza y qué recompensas puedes ganar.

01 ¿Qué es FUT Champions?

Players line up before a match in FC 27 © EA Sports

Champions es el modo más competitivo de FC 27. Este modo se introdujo por primera vez en FIFA 17 como la «Weekend League», y en aquel momento tenías que completar 40 partidos en 48 horas. Con el paso de los años, las exigencias se han reducido considerablemente, lo que lo convierte en un modo más accesible para jugadores de todos los niveles.

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FUT Champions es un modo dentro de Ultimate Team , en el que los jugadores disponen de 15 partidos para intentar ganar tantos como sea posible. Cuantos más partidos ganes, mejores serán las recompensas que consigas. El modo solo está disponible durante el fin de semana, y necesitas ganar puntos para poder participar.

Players have 15 games to try and win as many as possible © EA Sports

02 ¿Cómo funciona FUT Champions?

Al jugar al modo Rivals, ganarás puntos de clasificación para Champions. Consigues algunos por cada partido que juegues, y se te dan más por una victoria que por una derrota. Además, obtienes más puntos por partido si estás en divisiones más altas.

Una vez que tengas 1.000 puntos de clasificación, los canjeas para participar en FUT Champions durante el fin de semana. A partir de ahí, tienes todo el fin de semana para jugar hasta 15 partidos, intentando ganar tantos como puedas.

Como tienes que clasificarte y es más fácil conseguir puntos si estás en divisiones altas, «Champions» se considera el modo más competitivo del juego. A diferencia de los juegos de años anteriores, la participación está abierta a todo el mundo, pero tienes que jugar suficientes partidos para clasificarte antes de la hora de inicio del viernes por la noche.

Cada fin de semana, el modo FUT Champions se abre el viernes a las 20:00 CEST y se cierra el lunes siguiente a las 09:00 CEST.

03 ¿Qué novedades hay en EA FC 27?

Este año, la mayor parte del modo sigue igual. Sigues teniendo que jugar 15 partidos, sigues necesitando 1.000 puntos de clasificación para participar y sigues pudiendo conseguir recompensas en cuanto termines todos tus partidos.

El número de partidos que tienes que jugar se ha ido reduciendo con los años: de 40 a 30, luego a 20 y, finalmente, a 15 en FC 25.

Earn Champions Tokens to spend in the store © EA Sports

Aunque los elementos de juego no han cambiado para la FC 27, las recompensas sí lo han hecho de forma drástica. En lugar de paquetes fijos y jugadores como recompensa por cada número de victorias, en la FC 27 ganas fichas de campeones, que luego puedes gastar en la tienda. El número de fichas que obtienes por cada nivel es:

1 victoria : 15 fichas de campeones

2 victorias : 20 fichas de campeón

3 victorias : 30 fichas de campeón

4 victorias : 40 fichas de campeón

5 victorias : 50 fichas de campeón

6 victorias : 60 fichas de campeones

7 victorias : 75 fichas de campeón y 10 000 monedas

8 victorias : 90 fichas de campeón y 15 000 monedas

9 victorias : 110 fichas de campeones y 25 000 monedas

10 victorias : 135 fichas de campeones y 35 000 monedas

11 victorias : 165 fichas de campeón y 50 000 monedas

12 victorias : 215 fichas de campeón y 75 000 monedas

13 victorias : 275 fichas de campeón y 105 000 monedas

14 victorias : 350 fichas de campeón y 145 000 monedas

15 victorias : 450 fichas de campeón y 250 000 monedas

04 ¿Qué recompensas pueden conseguir los jugadores?

Una vez que hayas completado tus partidas y canjeado tus fichas, puedes ir a la pestaña «Fichas de Campeón» de la tienda para gastarlas en lo que quieras. La lista completa de recompensas que puedes comprar con fichas de Campeón es:

2 paquetes de jugadores de oro 77+: 5 fichas

10 paquetes de jugadores de oro de nivel 75+: 15 fichas

Objeto de celebración «Puñetazo en salto con uppercut» - 15 fichas

1 de 5 jugadores de oro de nivel 83+ a elegir: 15 fichas

5 paquetes de jugadores de oro de nivel 82+: 25 fichas

10 paquetes de jugadores de oro de nivel 80+: 25 fichas

Objeto de celebración «Caminata arrogante» - 25 fichas

Paquete de jugadores TOTW - 25 fichas

20 paquetes de jugadores Oro de nivel 81+ (no intercambiables) - 50 fichas

1 de 4: Elección de jugador Oro de 85+ (no intercambiable) - 50 fichas

1 de 5 selecciones de jugadores FUT Champions TOTW 3 (no intercambiables) - 50 fichas

2 paquetes de jugadores Oro de 86+ - 75 fichas

10 paquetes de jugadores Oro de 83+ - 75 fichas

10 paquetes de jugadores dorados de 84+ (no intercambiables) - 100 fichas

Evolución de «Frontline Flair» - 100 fichas

1 de 5 Selecciones de jugadores de FUT Champions TOTW 3 de 82+ (no intercambiables) - 100 fichas

5 paquetes de jugadores Oro 86+ (no intercambiables) - 125 fichas

3 paquetes de jugadores Oro de 88+ - 200 fichas

The rewards in FUT Champions are worth your time © EA Sports

Además, recuerda que no tienes por qué gastar tus fichas el mismo fin de semana en que las ganes. Puedes guardarlas y gastarlas cuando tengas suficientes para conseguir una recompensa que realmente te apetezca.

05 ¿Por qué deberías jugar a FUT Champions?

Aunque FUT Champions está pensado para jugadores experimentados y de alto nivel, es un modo al que cualquiera debería jugar si consigue clasificarse. Las recompensas son las mejores de todos los modos del juego, ya que te dan más jugadores y monedas por el tiempo que dedicas a jugar.

Incluso si eres un jugador ocasional que solo consigue un par de victorias de las 15 partidas, las recompensas siguen mereciendo la pena.

Además, como el emparejamiento del modo se basa en tu historial en el juego de ese fin de semana, te emparejarán con jugadores que tengan un historial similar al tuyo. Por eso, cualquier jugador podrá ser competitivo en algunos partidos y conseguir recompensas útiles para mejorar su equipo.

06 Consejos para triunfar

Si quieres hacerlo bien, lo mejor que puedes hacer es prepararte bien . Asegúrate de tener las tácticas bien definidas y el mejor equipo que te puedas permitir. No querrás empezar con mal pie y desperdiciar las primeras partidas.

Además, intenta no jugar todos los partidos de golpe. 15 partidos de FC 27 sin descanso pueden ser agotadores, así que tómate descansos y vuelve cuando te sientas con energía. Además, ayuda mucho tomarte un respiro cuando te sientas frustrado. Sentirte así puede hacer que descuides lo básico, lo que perjudica tu capacidad para ganar partidos. Si pierdes, tómate un descanso y vuelve con la mente despejada. Estas cosas te ayudarán más que cualquier consejo técnico sobre el terreno de juego.

Espero que ahora puedas lanzarte a FUT Champions en FC 27 y empezar a conseguir las mejores recompensas del juego.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Hopkins? Tom es escritor y editor con más de una década de experiencia tanto en videojuegos como en deportes. Ha sido redactor jefe en varias páginas web y ha dirigido equipos en Gfinity y Twinfinite. Es experto en todo lo relacionado con la Fórmula 1, el fútbol, EA Sports FC y mucho más.