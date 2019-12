Hemos estructurado el entrenamiento en bloques de cuatro semanas. Nuestro consejo es no tener un plan de trabajo demasiado rígido. Si pierdes alguna sesión eso no va a afectar tu rendimiento el día de carrera. Además es importante que siempre que puedas corras por el parque. No solo es mejor para tus rodillas, sino que es mucho más divertido y agradable.