Guía para principiantes sobre las posiciones en el fútbol

En términos numéricos, el fútbol es el deporte más popular del mundo. Con más de 250 millones de jugadores en 200 países, muchos empiezan a entrenarse a los tres años. Esa cifra ni siquiera incluye los miles de millones de aficionados de todo el planeta.

Parte de esa popularidad se debe a lo barato que resulta aprenderlo, mientras que otros dicen que se debe a que es un deporte fácil de aprender pero difícil de dominar. Mientras todos sepan cuál es su trabajo -los atacantes marcan los goles y los defensas mantienen la portería a cero-, vas por buen camino, ¿no?

You don't need to be Ole Werner to follow the action on a football pitch © Marvin Seibert/Red Bull Content Pool

Pero el truco está en saber exactamente cuál es ese trabajo. Cada equipo de fútbol tiene 11 jugadores en el campo, pero más allá de eso la cosa puede complicarse un poco. A continuación describimos las funciones básicas de juego en la formación futbolística más sencilla, el 4-4-2, en la que una línea de cuatro defensas se sitúa detrás de una línea de cuatro centrocampistas, y luego una variante de dos atacantes en la parte superior del campo. Las muchas y variadas sutilezas de las que disfrutan los fanáticos del fútbol -laterales invertidos, trequartistas, falsos nueves, dobles pivotes, etc.- no tienen cabida aquí.

También hay que señalar que , a diferencia del Rugby Union , donde el número de cada jugador denota su función específica, esto ya no ocurre en el fútbol profesional, donde a cada jugador se le asigna un número dentro del conjunto de su plantilla. No obstante, el sistema de numeración tradicional sigue siendo útil a nivel aficionado, por lo que lo hemos incluido, aunque no esperes que te ayude mucho cuando intentes descifrar la acción de la Premier League del próximo fin de semana.

01 Portero

RB Leipzig keeper Péter Gulácsi is a great shot-stopper © RB Leipzig

Número de camiseta tradicional: 1

El portero es quizá el jugador más importante del campo, ya que constituye la última línea de defensa. Debe ser espabilado, tener reflejos agudos y ser capaz de tomar decisiones rápidas. Aunque su principal objetivo es impedir que el otro equipo marque, también son cruciales para lanzar ataques distribuyendo el balón tras una parada.

Un portero casi siempre permanece en el centro de la portería, aunque en los sistemas modernos de presión alta puede actuar como líbero, jugando más arriba para apoyar a la defensa. Es el único jugador que puede utilizar las manos (dentro del área de penalti), mientras que todos los demás deben limitarse a los pies o a los saques de banda.

Habilidades clave

Reflejos : para realizar paradas fiables

Toma de decisiones: para saber cuándo permanecer en su línea y cuándo salir

Comunicación: para organizar a los defensas que tienen delante en las jugadas a balón parado.

02 Laterales

Red Bull Bragantino's Juninho Capixaba plays at left-back © Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Números de camiseta tradicionales: 2 y 3

Son los defensas anchos situados en las bandas derecha e izquierda. El término general es "lateral", pero el jugador del lado izquierdo se conoce como lateral izquierdo y el del lado derecho como lateral derecho. A menudo encargados de oponerse a los laterales rivales, los laterales necesitan una gran resistencia y velocidad. La rapidez de movimientos y el físico son fundamentales, ya que a menudo se encuentran en un uno contra uno y tienen que forzar un pase o arriesgarse a dejar expuesto al portero.

En el juego ofensivo, a menudo se espera que los laterales proporcionen amplitud a los ataques de su equipo, por lo que también son importantes algunas habilidades ofensivas, como el cruce, la lectura del juego y la sincronización de las carreras. En algunas formaciones, sobre todo en las que hay tres centrales, los laterales tienen menos responsabilidades defensivas y se les conoce como laterales.

Habilidades clave

Resistencia: para subir y bajar del campo apoyando tanto al ataque como a la defensa.

Velocidad : para estar a la altura de los extremos rivales, que suelen ser los jugadores más rápidos del campo.

Cruce: para crear ocasiones de gol desde zonas amplias.

03 Los centrales

El Chadaille Bitshiabu fue uno de los muchos jóvenes jugadores en acción © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Números de camiseta tradicionales: 4 y 5

Estos defensas centrales son la columna vertebral de la línea defensiva. Ya se utilicen en las clásicas parejas o con un líbero detrás, su trabajo consiste en proteger el corazón de la defensa: interceptando pases, realizando entradas, bloqueando disparos y ganando batallas aéreas y físicas.

En las formaciones más antiguas puede que hayas visto un líbero, que se sitúa entre la portería y la línea defensiva para "barrer" cualquier balón que pase. Contra las tácticas modernas de presión alta, los centrales no sólo deben defender, sino también sentirse cómodos con el balón y ser capaces de iniciar ataques desde atrás con pases precisos.

Habilidades clave

Lectura del juego : recuperar el balón mediante intercepciones y entradas.

Físico : superar a los delanteros rivales, saltar más alto en los saques de esquina y, en general, ser imponente.

Pases : para mantener el balón en movimiento y alejado de los rivales.

04 Centrocampista defensivo

Austria's Sarah Zadrazil plays in defensive midfield for Bayern Munich © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Número de camiseta tradicional: 6

Situado por delante de la defensa, el papel del centrocampista defensivo -al que también se le puede llamar centrocampista de contención, centrocampista de profundidad o simplemente "seis"- es desbaratar los ataques centrales del rival y proteger la retaguardia. Ganan balones sueltos, hacen entradas, dictan el ritmo y a menudo obligan a los rivales a jugar más abiertos que por el centro. Aunque no marquen muchos goles, son vitales en la transición del balón de la defensa al ataque.

Habilidades clave

Lectura del juego: el sentido posicional es vital en los principales campos de batalla del centro del campo

Tenacidad : un buen seis nunca deja que el rival se le escape

Fuerza : para proteger el balón en zonas muy pobladas.

05 Centrocampista central

Dominik Szoboszlai, now of Liverpool FC, is a versatile midfielder © Jasmin Walter/GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Número de camiseta tradicional: 8

Los centrocampistas centrales actúan entre la defensa y el ataque, con funciones en ambas fases del juego. A menudo marcan el ritmo del juego, recuperan la posesión, impulsan el juego y enlazan con los atacantes. Necesitan resistencia, conciencia táctica, precisión en los pases y capacidad para replegarse cuando defienden.

Habilidades clave

Visión : un centrocampista general debe ser capaz de ver todos los ángulos de pase y captar las carreras de sus compañeros.

Pase : porque no sirve de nada ver las carreras si no puedes acertarlas.

Resistencia : porque por algo la llaman la sala de máquinas. ¿De qué sirve un centrocampista de área que no puede correr de área a área?

06 Los extremos

Ridle Baku provides power and pace on the wing © RB Leipzig

Números de camiseta tradicionales: 7 y 11

Situados en las bandas exteriores de un centro del campo tradicional de cuatro jugadores, los extremos son las amenazas de área amplia. Sus principales tareas son crear espacios, proporcionar ocasiones a los demás y marcar ellos mismos. Situados cerca de las líneas de banda, estiran las defensas rivales y explotan la amplitud. Deben ser hábiles en el regate, tener un buen juego de pies, velocidad de movimientos y precisión en el pase y el disparo.

Habilidades clave

Ritmo: un lateral no puede bloquear tu centro si sigue intentando perseguirte.

Regate: mantener el balón cerca de los pies mientras esprintas es todo un arte

Cruce : para poner el balón en la cabeza de tu delantero desde zonas amplias.

07 Centrocampista ofensivo

Xavi Simons, one of Dutch football's biggest stars, plays as a 10 © RB Leipzig

Número de camiseta tradicional: 10

Por detrás del delantero y por delante del centro del campo, el número 10 suele ser el eje creativo del equipo. Regatea, enhebra pases, marca carreras, desmarca a los defensas y a menudo tiene oportunidades de uno contra uno. La visión, la toma de decisiones y la técnica son cruciales en este papel.

Dependiendo de la táctica, la formación y el estado del juego, el papel del número 10 puede adoptar distintas formas, pero generalmente se aplica a un centrocampista creativo avanzado o a un delantero de apoyo algo más replegado.

Habilidades clave

Visión : a menudo eres el jugador con la creatividad y la delicadeza necesarias para desbloquear una defensa obstinada.

Técnica : pases, regates, disparos: lo ideal es que lo hagas todo.

Retención del balón: puede que no siempre encuentres el pase perfecto, pero mantén el balón e intenta algo más.

08 Delantero

Trinity Rodman is one of the most exciting forwards in the women's game © Matthew Stith/Red Bull Content Pool

Número de camiseta tradicional: 9

El número 9 -también conocido como delantero centro o ariete- es la principal amenaza de gol del equipo. Situados en el campo contrario, normalmente cerca del área de penalti, los delanteros deben finalizar las ocasiones y representar un peligro constante. Requieren velocidad, puntería, buenos movimientos y capacidad para retener el juego e incorporar a otros al ataque.

Habilidades clave

Juego de contención: la capacidad para retener el balón y luchar con los centrales contrarios da tiempo a tus compañeros para subir al campo como apoyo.

Tiro a puerta: porque, al fin y al cabo, tu principal misión es meter el balón en la portería.

Ritmo : nada asusta tanto a un defensa como la velocidad bruta.

Goles de equipo: cómo cada posición hace brillar el fútbol

Teamwork makes the dream work © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

Desde el portero hasta el delantero, cada posición desempeña un papel específico en el éxito de un equipo. Algunos jugadores se basan en la bravuconería del uno contra uno, otros en la resistencia bruta, y otros en el físico o la finura técnica. Es la coordinación colectiva de los 11 lo que hace que el fútbol sea tan emocionante de ver.