La historia de las carreras de Ford y su asociación con Red Bull

Ford vuelve a la Fórmula 1 con Red Bull. Para el fabricante de coches estadounidense, no es una historia de regreso. Es una continuación.

Desde vencer a Ferrari en Le Mans hasta impulsar a campeones de la NASCAR, los rallies y la F1, Ford ha dado forma al automovilismo durante casi un siglo. En 2026, el Óvalo Azul vuelve a la cima de las carreras, junto a Red Bull Racing y Racing Bulls, y todo empieza en Detroit .

¡Sumerjámonos en la historia de Ford en los deportes de motor!

01 Los inicios de Ford en los deportes de motor

Desde sus primeros años, Ford utilizó los deportes de motor como campo de pruebas y como poderosa herramienta de marketing. La marca adoptó rápidamente la competición para demostrar durabilidad y rendimiento, sobre todo con el robusto Modelo T compitiendo en pruebas de resistencia y los avanzados modelos K y "999" estableciendo récords de velocidad en la década de 1900.

M-Sport Ford at Rally Germany © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Estos éxitos consolidaron la reputación de fiabilidad e innovación de Ford, incorporando las carreras a la identidad de la empresa mucho antes de que se convirtiera en un gigante mundial del automóvil.

02 El programa "Rendimiento Total" y las victorias en Le Mans

El programa "Rendimiento Total" de Ford, lanzado a principios de los 60, era una estrategia para vincular directamente el éxito en las carreras con el atractivo en los concesionarios.

The Ford GT at Le Mans in 1966 © 24h Le Mans

Su objetivo más audaz era vencer a Ferrari en las 24 Horas de Le Mans, la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo. Tras los primeros reveses, Ford logró un avance histórico en 1966 con un 1-2-3 del GT40, y luego ganó Le Mans cuatro veces consecutivas (1966-1969).

Estas victorias no sólo cimentaron la credibilidad de la ingeniería de Ford en la escena mundial, sino que también se convirtieron en uno de los capítulos más emblemáticos de la historia del automovilismo.

03 Historia y logros de Ford en la NASCAR

Ford ha sido una potencia en la NASCAR desde los primeros días del deporte, utilizando las carreras de stock-cars para mostrar durabilidad, velocidad y lealtad a la marca en el deporte de motor más popular de América.

Ford has a long history with NASCAR © NASCAR

A través de equipos y pilotos legendarios, Ford ha acumulado docenas de campeonatos de la Cup Series y cientos de victorias en carreras. Sus coches -desde el Galaxie y el Torino hasta el Thunderbird y el moderno Mustang- se han convertido en iconos de las carreras americanas, haciendo de Ford una de las marcas más exitosas y duraderas de la NASCAR.

04 El papel de Ford en la Fórmula 1 y los motores Cosworth

El impacto de Ford en la Fórmula 1 es inseparable de su asociación con Cosworth, que revolucionó este deporte a partir de 1967 con el debut del motor Ford-Cosworth DFV (Doble Cuatro Válvulas). Ganó más de 150 Grandes Premios, convirtiéndose en el motor más exitoso de la historia de la F1.

Ford Sierra RS Cosworth © Getty images

Con este programa, Ford se convirtió en una de las fuerzas más influyentes de la Fórmula 1, dando forma a décadas de competición y ayudando a definir la era moderna de los Grandes Premios.

05 Ford en los rallies y el Campeonato del Mundo de Rallies

Ford ha sido una fuerza importante en los rallies y en el Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) durante décadas, utilizando este deporte para demostrar la resistencia y el rendimiento de sus coches de carretera en algunos de los terrenos más duros del mundo. Empezando con el Ford Escort y el RS1800 en los años 70, Ford logró éxitos internacionales, incluidos dos títulos de fabricantes del WRC (1979 y 2006) y numerosas victorias con pilotos legendarios como Björn Waldegård, Ari Vatanen, Colin McRae y Marcus Grönholm.

El Ford Fiesta RS en el Rally de Francia de 2011 © Ford

Iconos posteriores como el Focus WRC y el Fiesta WRC mantuvieron a Ford al frente del campeonato durante más de 20 años. Estos logros en rallies reforzaron la imagen de Ford como constructor de coches de altas prestaciones, rápidos, duraderos y orientados al conductor.

06 El regreso de Ford a la Fórmula Uno con Red Bull Racing

Ford va a hacer un regreso de alto nivel a la Fórmula Uno en la temporada 2026 a través de una asociación técnica a largo plazo con Red Bull Powertrains, marcando su primera participación importante en la F1 en más de dos décadas.

Big changes are coming for F1 and Oracle Red Bull Racing in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Bajo el nombre de Red Bull Ford Powertrains, Ford colaborará con Red Bull para desarrollar una unidad de potencia híbrida de nueva generación -que incluirá tecnologías avanzadas de motor eléctrico, batería y combustible sostenible- para propulsar tanto al equipo Oracle Red Bull Racing como al equipo hermano Racing Bulls desde 2026 hasta al menos 2030.

07 Red Bull Racing y el lanzamiento del coche de 2026: dónde verlo

All eight Red Bull Racing championship winners © Getty Images/Red Bull Content Pool

La presentación de la temporada 2026 de Oracle Red Bull Racing tendrá lugar el 15 de enero de 2026. El equipo desvelará sus nuevas libreas y mostrará su innovadora asociación Red Bull Ford Powertrains, que se retransmitirá en directo por Red Bull TV desde Detroit, Michigan.