Forza Horizon 6: Todo lo que necesitas saber

Difícilmente podría haber habido un escenario más apropiado que el Tokyo Game Show de 2025 para que Microsoft anunciara finalmente de forma oficial una nueva entrega de la serie Forza Horizon, Forza Horizon 6. El juego de carreras en mundo abierto para PC y consolas Xbox continuará la tradición de la popular serie de carreras. Sigue leyendo para descubrir toda la información que tenemos ahora mismo sobre Forza Horizon 6.

01 ¿Cuándo saldrá Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 saldrá a la venta en 2026, pero Microsoft aún no ha dado una fecha de lanzamiento más concreta. Sin embargo, al igual que con los anteriores títulos de la serie, cabe esperar un lanzamiento en otoño o invierno, probablemente en octubre o noviembre.

Los detalles sobre las plataformas también están pendientes, pero un lanzamiento para las consolas Xbox Series X/S es tan seguro como un lanzamiento para PC. Forza Horizon 6 también saldrá para PlayStation 5, tras la disponibilidad de su predecesor en la consola de Sony. Sin embargo, los fans de PlayStation tendrán que esperar más para Forza Horizon 6, probablemente 2027 como muy pronto.

02 ¿Quién está desarrollando Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 volverá a ser desarrollado por el equipo británico de Playground Games, con el apoyo de Turn 10 Studios, los creadores de Forza Motorsport .

03 ¿Dónde está ambientado Forza Horizon 6?

Los conocedores de la serie tienen motivos para alegrarse, porque Forza Horizon 6 contará por fin con un escenario que los fans llevaban tiempo deseando : Japón.

"Japón lleva mucho tiempo en lo más alto de las listas de deseos de los fans de Horizon, así que estamos encantados de poder mostrar por fin esta codiciada localización en Forza Horizon 6", reveló el director artístico, Don Arceta, en Xbox Wire .

Forza Horizon 6 aims to perfectly capture Japanese culture © Microsoft

Como en las anteriores entregas de la serie, los desarrolladores quieren asegurarse de hacer justicia al país en términos de representación auténtica y una divertida experiencia de mundo abierto. Sobre todo, la cultura única de Japón en cuanto a coches, música y moda se representará con precisión en el juego de carreras.

Los detalles específicos sobre el mundo abierto del juego de carreras aún están pendientes, pero Arceta reveló que la experiencia del equipo con el DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5 se ha incorporado al desarrollo de las elevadas calles de Tokio.

04 Mapa de Forza Horizon 6: ¿Qué localizaciones habrá?

Forza Horizon 6 volverá a ofrecer un mundo de juego abierto y diverso que se podrá recorrer libremente. Tradicionalmente, la serie se basa en un mundo comprimido que no se corresponde con el entorno real, pero que captura muchos elementos del país respectivo para ofrecer la mayor variedad posible.

Éste también será el caso en la última entrega. Japón, con tantos lugares diversos y familiares, ofrece un enorme abanico de posibilidades. Los alrededores del monte Fuji estarán representados en el juego, pero también estarán las calles de Tokio, así como las regiones rurales y montañosas menos conocidas de Japón . Se dice que Tokio ofrecerá el entorno más detallado y con más capas jamás visto en un juego de Forza Horizon.

05 ¿Qué autos ofrecerá Forza Horizon 6?

Aún no se sabe nada sobre los vehículos de Forza Horizon 6 y, por desgracia, el vídeo teaser publicado tampoco permite sacar conclusiones. Sin embargo, para el equipo de desarrollo era muy importante reflejar fielmente la cultura automovilística japonesa.

The iconic MADBUL RX7 shows what Japanese cars can do © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

"Aunque todavía no podemos revelar detalles concretos, por supuesto seguiremos los pasos de Forza Horizon 5 y ofreceremos una amplia gama de coches que los jugadores conocen y adoran", dijo Arceta.

Todos los aspectos de la cultura automovilística japonesa encontrarán su lugar en el juego de carreras. Los coches y furgonetas Kei, el automovilismo de precisión, las raíces del drifting y la pasión por el tuning jugarán probablemente un papel central.

06 Cambio de estaciones en Forza Horizon 6

Desde Forza Horizon 4, los cambios de estación han sido parte integrante de la serie de juegos, así que es natural suponer que volverán en Forza Horizon 6. Japón, en particular, está predestinado a los entornos variados, ya que el País de las Sonrisas ofrece algunos de los cambios estacionales más famosos y bellos del mundo: veranos bochornosos, inviernos nevados y, por supuesto, la icónica estación del sakura.

Cherry blossoms are an iconic and unique Japanese feature © Getty Images/Red Bull Content Pool

El cambio de estaciones en Forza Horizon 6 no solo debería proporcionar variedad visual, sino que también cambiaría radicalmente la jugabilidad. El equipo ha desarrollado un sistema en el que los cambios estacionales caracterizan realmente el mundo, y esto se aplica tanto a las actividades como a los sonidos y otros aspectos.