Conoce a las mujeres más poderosas del esquí libre

No hay duda de que, tanto en términos de progresión como de popularidad, el esquí freestyle femenino está explotando en estos momentos, y todo gracias a una nueva generación de jóvenes atletas de increíble talento que están elevando el juego más allá de todo reconocimiento.

Es una revolución en evolución y en la cima de ella están Eileen Gu , Kelly Sildaru , Tess Ledeux y Mathilde Gremaud . ¿Quiénes son y qué hacen sobre los esquís que es tan radical?

01 Eileen Gu

Empecemos por la estrella del crossover que irrumpe en el mundo de la cobertura general como nunca lo ha hecho ninguna esquiadora libre o snowboarder: la nueva estrella de portada de la revista Time, Eileen Gu.

Gu es una atleta única en su generación. Tras convertirse en 2022 en la primera esquiadora de estilo libre en ganar tres medallas en unos mismos Juegos de Invierno, repitió la hazaña en 2026 para convertirse en la esquiadora de estilo libre más condecorada de la historia, con seis medallas olímpicas, tres de ellas de oro.

Además, ya encabeza la lista de todos los tiempos de victorias en la Copa del Mundo de Esquí Estilo Libre de la FIS, con 20 victorias a pesar de tener poco más de 20 años, un récord que se aseguró tras otra victoria en slopestyle en el Open LAAX de 2026.

Gu atribuye su éxito al poder de la mente: "Puedes controlar lo que piensas, puedes controlar cómo piensas y, por tanto, puedes controlar quién eres. Y especialmente siendo joven... Con la neuroplasticidad de mi lado, puedo convertirme literalmente en quien quiero ser".

Sin embargo, no es sólo el dominio del juego que ha demostrado Gu lo que la distingue de la multitud. También es una estrella en dos países, porque además de Time, ha aparecido en las portadas de Vogue Hong Kong y de la revista china In Style, todo ello mientras estudiaba en la Universidad de Stanford. Está redefiniendo lo que significa ser una atleta de deportes de acción.

02 Mathilde Gremaud

Para algunos atletas, todo consiste en conseguir medallas. Esa es la motivación para seguir esforzándose. Sin embargo, para la innovadora heroína suiza Mathilde Gre maud, es el proceso y probar cosas nuevas lo que la lleva a las pistas.

Por eso es más conocida como la mujer que ha llevado los trucos del freeski a nuevas cotas increíbles que como ganadora de medallas de oro y plata en slopestyle en el mayor escenario de este deporte. "No soy el tipo de persona que siempre ha soñado con eso. Todo eso me parece tan cursi", llegó a admitir recientemente .

En cuanto a los nuevos trucos históricos, la novata Gremaud dejó huella cuando consiguió el primer Switch Double Cork 1080 femenino de la historia para ganar una primera medalla de oro en los X Games de 2017. Luego dio un vuelco al deporte y marcó el comienzo de una nueva era para el freeski femenino cuando consiguió el primer Switch Double Cork 1440 de la historia -un truco que consiste en dos rotaciones con cuatro giros, todos ellos con la atleta empezando de espaldas- en 2020.

Ninguna otra freestyler femenina hace trucos más grandes, y la enorme y progresiva bolsa de trucos de Gremaud le ayudó a conseguir nada menos que tres globos de cristal de la FIS durante una temporada 2024 histórica, por no mencionar otros tres oros en los Juegos X de Invierno, victorias en el Gran Premio de Estados Unidos y mucho más.

En 2026, Gremaud volvió a saborear la gloria olímpica, consiguiendo dos medallas de oro consecutivas en slopestyle.

03 Kelly Sildaru

La estonia Kelly Sildaru es el equivalente en freeski de algo parecido a una niña prodigio del tenis. Entrenada por su padre, Sildaru, nacida en Tallin, fue un auténtico fenómeno que hizo su primer montaje de la temporada con sólo cinco años, consiguió un Switch 900 en una competición con 10 años y se convirtió en la medallista de oro más joven de la historia en los Juegos X de Invierno de 2016 al conseguir el título de slopestyle de esquí libre.

La esquiadora que empujó a sus rivales a salir realmente de su zona de confort en nombre de la progresión, vio cómo en 2017 Sildaru se convertía en la primera mujer en aterrizar una Switch 1260° Mute y una 1440° durante una competición en los Winter X Games de Noruega.

Parecía que el oro en el mayor escenario era inminente en 2018, pero la primera de tres graves lesiones de rodilla descarriló esa temporada. Sin embargo, al recuperarse de esa primera rotura del ligamento cruzado anterior de forma increíble, Sildaru hizo historia con tres medallas sin precedentes en los X Games de Aspen 2019, incluida una puntuación casi perfecta de 99 sobre 100 en la final de slopestyle, y también con la corona de slopestyle de los Campeonatos del Mundo de la FIS.

Lamentablemente, las últimas temporadas y el ímpetu mundialista de Sildaru se han visto obstaculizados por otras dos lesiones de rodilla que pusieron en peligro su carrera en 2022 y a finales de 2024. Ahora, sin embargo, la estrella estonia está de nuevo en la senda del regreso y decidida a volver a embolsarse medallas de oro y a cambiar el deporte. Estamos impacientes por ver lo que se trae entre manos.

04 Tess Ledeux

Mientras que Sildaru ha estado en el radar del estilo libre desde que tenía ocho años, el debut de la estrella francesa Tess Ledeux en la escena mundial se produjo un poco más tarde, pero no por ello fue menos impresionante.

Con sólo 15 años, Ledeux ganó su primer título mundial de slopestyle, convirtiéndose en la campeona mundial de freeski más joven de la historia. Y, aunque ahora es una de las caras más conocidas del panorama, Ledeux sigue conservando esa frescura. También tiene un buen pedigrí. Su primo es Kévin Rolland, el legendario campeón francés de halfpipe y, suponemos, un gran modelo a seguir para la joven estrella.

Ledeux se ha ganado una formidable reputación por combinar un enfoque intrépido con una técnica extrema, que es una receta para el éxito en el big air, donde enviarla profunda es tan importante como mantenerla limpia. Este enfoque integral ha dado sus frutos, ya que ha acumulado varios Campeonatos del Mundo, un montón de oros en los X Games y una medalla de plata en Pekín 2022.

Como todos los anteriores, Ledeux es una máquina de progresión, y será interesante ver hasta dónde llevará el deporte en lo que ya es una carrera estelar.