7 juegos para jugar online con amigos

Para nostálgicos: Streets of Rage 4

Jugar Streets of Rage 4 te hará sentir que estás de regreso en las máquinas de arcade. Este título reúne la sencilla jugabilidad de los 90, pero con una calidad gráfica digna de estos tiempos.

Eso sí, agradecerás no tener que comprar una ficha cada que vez que la pantalla diga “Game Over”.

Para disfrutar en familia: Fortnite

Se trata de una de las opciones más seguras para jugar con amigos en línea. Fortnite es gratuito, tiene un chat de voz y es crossplay, es decir, que se puede jugar desde varias consolas distintas (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y móviles).

Para reír y llorar: Fall Guys

El que nunca se acaba: No Man’s Sky

Si tu presupuesto alcanza para un solo juego, te recomendamos No Man’s Sky. Ya tiene varios años, pero su éxito permitió a los desarrolladores lanzar varias expansiones interesantes.

