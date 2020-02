"Churra” Bravo: La palabra que me define es perseverancia

Me tuve que unir al rebaño, la verdad no me quería cambiar. Cuando llegué al GO jugaba por diversión, pero me empezó a interesar la idea de competir y subir mi nivel de juego. Aprendí mucho mirando torneos de afuera, me hice amiga de muchos jugadores nacionales y decidí armar un equipo de mujeres. Era el año 2015 y nacieron las Daisy, mi primer equipo