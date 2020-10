Crash Bandicoot 4: It's About Time es un juego complicado. Es mucho más similar en configuración al primer juego de Crash Bandicoot que cualquiera de los otros. Además de completar los niveles, también tendrás que buscar bonificaciones, recoger múltiples gemas por nivel e incluso participar en misiones secretas para abrirte camino hacia el final (o finales, si completas suficientes objetivos).

A diferencia de la serie original, Crash Bandicoot 4: It's About Time se alejará del simbólico héroe y de su hermana experta en tecnología. Puedes jugar como Tawna –la novia de Crash desde el primer juego-, o incluso como el villano Cortex.

Pero a pesar de todo lo que el desarrollador Toys For Bob ha añadido en este juego, esta secuela nunca pierde su identidad como un juego de Crash Bandicoot: Todavía depende de plataformas difíciles, enemigos tontos y un plan para evitar que unos científicos chiflados dominen el mundo. Con todo esto en mente, esto es lo que te espera si te sumerges en Crash Bandicoot 4: It's About Time.

¡Nuevas máscaras!

Obtener la ayuda de las cuatro máscaras cuánticas es clave para tu éxito © Activision

El principal objetivo de este juego es coleccionar máscaras: ya no cazan gemas, ni cristales del tiempo o reliquias (al menos, no como prioridad), Crash y Coco están a la caza de las máscaras cuánticas en It's About Time.

¿El aspecto extra de esta nueva misión? Una vez que localices una máscara, estará disponible para usarla en determinados momentos de las misiones, ya sea para cambiar de dimensión, cambiar la mecánica de movimiento, invertir la dirección de la gravedad o ralentizar el tiempo, los Bandicoots pueden usar estos nuevos aliados cuánticos para superar diversos obstáculos.

Lo que esto significa para ti, el jugador, es un conjunto de niveles mucho más variado con algunos trucos realmente ingeniosos y algunas magníficas (y maravillosamente estúpidas) piezas de juego. Crash Bandicoot 4, más que cualquier otro juego de la serie original, se enorgullece de su variedad.

¡Nuevos atuendos!

Desbloquear todos los atuendos en Crash Bandicoot 4 no será toda una hazaña © Activision

Como tantos otros juegos de hoy en día (Apex Legends, Overwatch, ¡incluso Call of Duty!), Crash Bandicoot 4 presenta una variedad de atuendos para tus dos héroes principales: Crash y Coco.

Estos aspectos se desbloquean completando una variedad de retos complicados: tanto si se trata de recoger todas las gemas de un nivel determinado como de vencer a un jefe especialmente duro, puedes desbloquear estos objetos cosméticos a medida que pasas ciertos puntos de control de finalización.

Son completamente estéticos y pueden desbloquearse durante el juego (¡no hay microtransacciones de por medio!), así que solo tienes que preocuparte por ellos si quieres que Crash vaya por el mundo vestido de gallina. Y seamos honestos, ¿quién no quiere eso?

¡Más Gemas!

Hay tantas gemas para recolectar por nivel, que el juego no será fácil © Activision

Los jugadores veteranos de Crash recordarán que en la trilogía original solo había unos pocos tipos de gemas: las que te daban por recoger todas las cajas de un nivel, las que lograbas por completar las Death Routes, las de colores especiales que podías recoger en los caminos ocultos y alguna que otra gema que conseguías en objetivos más especializados.

Bueno, todo eso ha cambiado. Hay al menos seis gemas por nivel en It's About Time, y ese número pronto aumentará de forma espectacular cuando alcances un cierto ritmo narrativo. Además, también se pueden encontrar gemas de colores, lo que hace las cosas aún más difíciles para los finalistas

Pero no te preocupes: no querrás cogerlas todas en tu primera partida (y, de todos modos, a veces no puedes). Retroceder y volver a visitar los niveles siempre ha sido parte del encanto de Crash, y It's About Time también lo cumple.

¡Más personajes!

Jugar como Tawna tiene sus ventajas y sus desafíos © Activision

En It's About Time no solo tienes la elección de Crash y Coco. A pesar de que en anteriores títulos de la serie ya habías jugado a lomos de algunos de los hermanos (Pura y Polar, ¡te estamos viendo!), Crash Bandicoot 4 añade muchos más "héroes" jugables a la lista.

Decimos "héroes" porque no todos los personajes que jugarás son particularmente... heroicos. Ya sea el sospechosamente fornido Tawna o el villano Cortex, hay múltiples personajes jugables en el juego... ¡y las sorpresas tampoco dejan de llegar!

¡Niveles de forma invertida!

Los niveles de forma invertida son bastante alucinantes © Activision

En este punto, es importante que los juegos de plataformas tengan una especie de "Mundo Oscuro": versiones remezcladas de los niveles a los que tus personajes pueden volver si el original les parece demasiado básico. Nos complace informar que Crash Bandicoot 4 tiene uno de estos desafíos, y viene con algunos trucos ingeniosos.

En primer lugar, los niveles en los que juegas están básicamente invertidos: los peligros, los enemigos y los objetos coleccionables giran en el eje del escenario para ver lo diferente que puede ser la experiencia desde otro ángulo.

En segundo lugar, las gemas ocultas, ciertas cajas y otras cosas divertidas son reubicadas; puedes oler pistas o áreas en estos niveles que no tenías en las versiones originales, haciendo que la repetición de estas áreas sea una buena idea.

¡Flashbacks!

Las cintas Flashback ofrecen los desafíos más difíciles de todo el juego © Activision

Las Rutas de la Muerte pueden haber desaparecido (por lo que sabemos) pero el pensamiento detrás de ellas sigue vivo en espíritu. Si puedes llegar a cierto punto de un nivel sin enviar a tu Bandicoot al cielo de los animales, serás recompensado con una cinta Flashback.

Estas cintas te permitirán sumergirte en la historia personal de Crash. Jugarás como el héroe torpe que se abre camino a través de una serie de diabólicos experimentos en las profundidades del castillo de Cortex (el que volaste al final del primer juego).