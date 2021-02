A diferencia de los otros ganadores de una The International, ningún equipo había vuelto al torneo al año siguiente con el mismo equipo y lograr llegar hasta un top 3, y menos todavía lograr estar en la gran final y volver a ganar. Pero eso es exactamente lo que ha hecho OG. Tras una sorprendente e increíble victoria en TI8, el quinteto regresó para triunfar a través del cuadro de ganadores hasta asegurar el primer puesto en The International 9, convirtiéndose en el primer equipo en lograr más de una victoria en una The International.

Tras Na’Vi, el resto de campeones de una The International que trataban de lograr la proeza no lograron hacer gran cosa, sin tan siquiera acercarse a los que OG ha logrado con el mismo equipo. El ganador de TI2,

Por otro lado, los ganadores de TI6, Wings, ni siquiera tuvieron la oportunidad de defender su título. El equipo se disolvió al año siguiente de haber ganado, con los jugadores tomando caminos distintos. Esto les convirtió en el primer equipo que no volvería al año siguiente para defender su campeonato, siendo además los únicos en aparecer una única vez en el gran torneo. ¿Podrían haber logrado ganar de forma consecutiva otra The International si se hubiesen mantenido juntos? Nunca lo sabremos.

Los campeones de TI7, Team Liquid, daban la impresión de que podrían ser el primer equipo en lograr la proeza de ser campeones de The International por una segunda vez, pero no pudo ser. En la TI8 lograron un cuarto puesto, pero de cara a TI9 parecían convencidos a lograrlo, sobreponiéndose al cuadro de perdedores hasta llegar a la gran final contra OG. Una victoria más y podrían haberse convertido en el primer equipo en lograr un doble título en The International, arrebatando ese logro a OG.

El círculo de ganadores se cierra con OG, ganadores de TI8 y TI9. El primer y único equipo en lograr ganar dos The International, y haciéndolo de forma consecutiva. No hay ninguna duda sobre que estas han sido las mejores actuaciones de forma consecutiva en TI, algo que se podía ver en los rostros de los jugadores al saber que se acababan de convertir en el mejor equipo en la historia del torneo.

