Tier List de Valorant: todos los agentes del más fácil al más difícil

, de Riot Games, no es un FPS ordinario, sino que intenta combinar los mejores elementos de algunos de los juegos de acción más populares, como Counter Strike y Overwatch, y demostrar que hay algo en el juego para todo tipo de jugadores.

Agentes desbloqueados

La beta cerrada de Valorant permite a los jugadores elegir entre cinco Agentes ya desbloqueados, mientras que se puede acceder a cinco más a medida que subes de nivel o con un sistema de contrato. Así, hemos dividido nuestra lista en dos partes en caso de que aún no tenga acceso a los diez agentes. Estos son los agentes desbloqueados, a los que puedes acceder desde el principio del juego, clasificados de más fácil a más difícil.

Brimstone - Fácil

En tu primera partida, definitivamente, deberías decantarte por Brimstone, especialmente si no estás familiarizado con el juego. Brimstone no solo tiene un kit sencillo y fácil de adquirir, también es un buen activo para tener en un equipo.

Su habilidad propia, Cortina de Humo, es posiblemente uno de las mejores tácticas de distraccióndel juego, ya que permite lanzar tres granadas de humo por el mapa sin ponerse en peligro. Su habilidad definitvia, Golpe Orbital, también se puede ejecutar desde la distancia y causa una cantidad increíble de daño. De hecho, no tienes que tener ningún añadido mecánico para llevar a cabo ninguna de sus habilidades, lo que lo convierte en el agente más fácil para comenzar.

Sova - Fácil

Sage - Fácil

Sage es uno de los agentes más fuertes de toda la línea y también es relativamente sencilla de controlar. Su ‘Orbe de Sanación’ se puede usar con los aliados y consigo misma, lo que a menudo puede ser la diferencia entre ganar y perder y, por no mencionar que su habilidad definitiva le permite revivir a sus compañeros de equipo.

Sin embargo, la parte difícil viene con su Orbe Barrera. Puede conjurar un muro grande y sólido que bloquea a sus enemigos y tiene la capacidad de impulsarla a ella y a sus compañeros de equipo a un punto de vista más alto. Pero como se necesita un poco de tiempo para rotar y colocar la pared, asegúrate de hacer clic con el botón derecho para encontrar las posiciones deseadas. Si bien su habilidad definitiva es una de las más fuertes del juego, debes ser inteligente a la hora de decidir a quién resucitar y cuándo hacerlo. No tiene sentido tratar de devolverle la vida a alguien si eso significa que tienes que correr por el mapa y exponerte para hacerlo.

Phoenix - Medio

Si bien los primeros tres agentes son relativamente fáciles de jugar, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. El kit de Phoenix es increíblemente poderoso, pero también puede ser difícil conseguir hacerlo bien. Su Bola Curva, que actúa como una granada aturdidora, puede girar por las esquinas y corredores, pero no es la habilidad más fácil de dominar y definitivamente lleva tiempo acostumbrarse a ella.

Jett - Difícil

Si bien su habilidad Vendaval y Viento de Cola se pueden usar como una herramienta defensiva o de escape, cuando se usa agresivamente, puede exponerte demasiado con muy poco para defenderte. Su habilidad Borrasca actúa como una cortina de humo, pero no es tan fuerte como algunas de las habilidades de humo de otros agentes. Afortunadamente su definitiva, Tormenta de Cuchillas, es mucho más fácil de usar. Mientras tengas buena puntería y no te pongas en una mala posición, deberías poder acumular algunas muertes con tus dagas.

Los buenos jugadores harán mucho daño jugando con Jett, pero no es fácil dominarla, especialmente si no eres un jugador agresivo.

Agentes bloqueados

Viper - Fácil

Si has jugado los cinco agentes disponibles al principio, es muy probable que Viper te resulte fácil de aprender. Ella comparte muchas similitudes con otros personajes del juego con su pantalla tóxica y sus mordeduras de serpiente, casi idénticas a las habilidades de Phoenix.

Raze - Fácil

Si tienes un estilo de juego agresivo y encuentras la movilidad de Jett demasiado difícil de entender, entonces Raze es perfecta para ti. Todas sus habilidades son bastante sencillas y es fácil eliminar enemigos si no eres el tirador más talentoso. Sus Balas de Pintura actúan como granadas de racimo que causan una cantidad absurda de daño y su definitiva, Cierratelones, es básicamente un lanzacohetes gigante. Ambas habilidades tienen un potencial de muerte realmente alto, lo que significa que puedes ejercer presión y ser un compañero de equipo útil si eres un principiante en los FPS.

