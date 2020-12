Comenzaste a jugar con al NES que te regalaron, pero además ¿tuviste experiencias con los Arcades?

No mucho, la verdad iba con poca frecuencia, ya que cuando me empecé a desarrollar como jugador adquirí especial gusto por los JRPGs, en esos días no me llamaban la atención los juegos de pelea, así que jugaba casi exclusivamente en consola. De todas maneras los miraba con cierto misticismo ya que las capacidades de los juegos de arcade en esos tiempos eran muy superiores a las de los juegos en consola.

¿Cómo ves que se ha adaptado la antigua generación de fighting arcade con el esport actual de fighting games?

Además de Marvel vs Capcom, ¿qué otros juegos fighting recomendarías?

¿Cómo ves actualmente la escena fighting en Chile?

No es una pregunta que me sienta capacitado a responder, ya que hoy en día, con mis miras puestas 100% a lo que ocurre afuera, soy bastante ajeno a la realidad nacional. Lo que sí puedo decir, es que al menos acá en Santiago, existiendo un lugar dedicado para la comunidad de juegos de pelea, como lo es Dream Match, y un arcade con tanta variedad y actualización, no solo en juegos de peleas, si no en la gama completa, como lo son los Diana de Merced, acá se está en una posición envidiable en relación al resto de la región a nivel continental, pero depende mucho de la misma comunidad colaborar a mantener esos lugares en pie, porque como todo negocio en los tiempos actuales, están en permanente riesgo de desaparecer y sería una pérdida enorme a nivel de comunidad y cultura, especialmente una tan rica como la de los fighting games que tiene casi 30 años de desarrollo.

¿Cómo proyectas el desarrollo de los fighting games en Chile?