Suena simple, pero no se gana nada en el fútbol si no se mete el balón al fondo de la red. Los delanteros son los jugadores más excitantes de ver en el fútbol, y pueden cambiar un partido desfavorable en el último minuto. FIFA 21 está repleto de delanteros de primer nivel, pero si quieres saber quiénes son los mejores, no busques más.