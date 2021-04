Cuando se juega un Best of Five, normalmente los primeros games tienes que detectar lo que te juega y propone el rival, puesto que en la semana pudimos trabajar algo en específico y que te presentarán en los juegos. Nosotros teníamos estudiado y analizado, pero ellos se presentaron con un personaje que no teníamos contemplado en la primera partida. De todas maneras, hicimos nuestra propuesta, pero les entregamos una ventaja al no creer que ese personaje (Sylas) era tan fuerte.