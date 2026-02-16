Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 El descenso urbano más extremo del mundo vuelve este 15 de febrero de 2026 a las estrechas calles de Valparaíso, un escenario único donde la técnica y la velocidad se ponen al límite.

Valparaíso volvió a rugir. Entre cerros y gritos que se escuchaban desde el plan y una línea de carrera sin margen de error, Sebastián Holguín firmó la bajada de su vida para quedarse con Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo.

Valparaíso volvió a rugir. Entre cerros y gritos que se escuchaban desde el plan y una línea de carrera sin margen de error, Sebastián Holguín firmó la bajada de su vida para quedarse con Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo.

Valparaíso volvió a rugir. Entre cerros y gritos que se escuchaban desde el plan y una línea de carrera sin margen de error, Sebastián Holguín firmó la bajada de su vida para quedarse con Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo.

Con un tiempo de 2:15.43, el rider colombiano, con apenas 21 años, se consagró como el nuevo “Rey del Puerto” en la 22ª edición del evento, devolviendo el título a Colombia tras 13 años, desde la histórica victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.

Con un tiempo de 2:15.43, el rider colombiano, con apenas 21 años, se consagró como el nuevo “Rey del Puerto” en la 22ª edición del evento, devolviendo el título a Colombia tras 13 años, desde la histórica victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.

Con un tiempo de 2:15.43, el rider colombiano, con apenas 21 años, se consagró como el nuevo “Rey del Puerto” en la 22ª edición del evento, devolviendo el título a Colombia tras 13 años, desde la histórica victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.

La definición fue de infarto: cada centésima pesó, cada apoyo contó y cada salto fue altísimo. En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron (2:16:22) y en tercero el chileno Felipe Agurto (2:17:72), separados por apenas uno y dos segundos del campeón.

La definición fue de infarto: cada centésima pesó, cada apoyo contó y cada salto fue altísimo. En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron (2:16:22) y en tercero el chileno Felipe Agurto (2:17:72), separados por apenas uno y dos segundos del campeón.

La definición fue de infarto: cada centésima pesó, cada apoyo contó y cada salto fue altísimo. En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron (2:16:22) y en tercero el chileno Felipe Agurto (2:17:72), separados por apenas uno y dos segundos del campeón.

“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica"

“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica"

“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica"

"La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido”

"La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido”

"La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido”

La edición 2026 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo fue una llena de emociones, debido a constantes cambios en la tabla de posiciones que hicieron imposible predecir el ganador hasta el último momento.

La edición 2026 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo fue una llena de emociones, debido a constantes cambios en la tabla de posiciones que hicieron imposible predecir el ganador hasta el último momento.

La edición 2026 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo fue una llena de emociones, debido a constantes cambios en la tabla de posiciones que hicieron imposible predecir el ganador hasta el último momento.