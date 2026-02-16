Bike
Valparaíso volvió a rugir. Entre cerros y gritos que se escuchaban desde el plan y una línea de carrera sin margen de error, Sebastián Holguín firmó la bajada de su vida para quedarse con Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026, la competencia de downhill urbano más extrema del mundo.
Con un tiempo de 2:15.43, el rider colombiano, con apenas 21 años, se consagró como el nuevo “Rey del Puerto” en la 22ª edición del evento, devolviendo el título a Colombia tras 13 años, desde la histórica victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.
Una final de milésimas
La definición fue de infarto: cada centésima pesó, cada apoyo contó y cada salto fue altísimo. En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron (2:16:22) y en tercero el chileno Felipe Agurto (2:17:72), separados por apenas uno y dos segundos del campeón.
“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica"
"La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido”
Felipe Agurto rozó la revancha
La edición 2026 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo fue una llena de emociones, debido a constantes cambios en la tabla de posiciones que hicieron imposible predecir el ganador hasta el último momento.
Esta nueva edición fue tan impredecible, que el puerto festejaba con cánticos a todo pulmón cuando el chileno Felipe Agurto realizó un gran descenso que en ese momento lo posicionaba con el mejor tiempo del podio, lo que lo acercaba a la revancha perfecta para superar los tres segundos lugares que obtuvo en 2019, 2024 y 2025.
“Mi punto de inflexión fue cuando hice un salto, se me giró el manubrio, me desconcentré un poco y sentí que el título se me volvía a escapar de las manos".
"Tengo un podio, sin duda no es lo que esperaba, pero el próximo año voy a ganar”.
Adrien Loron: podio y experiencia
Para Loron, el segundo lugar también tuvo sabor a victoria: "No gané la carrera, pero igual gané una gran experiencia. Cumplí con el objetivo de estar en un podio y volver sano a mi casa para reencontrarme con mi familia".
Revisa el listado de los ganadores de todas las versiones de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo:
- 2026: Sebastián Holguín (COL)
- 2025: Tomáš Slavík (CZE)
- 2024: Lucas Borba (BRA)
- 2023: Tomáš Slavík (CZE)
- 2022: Pedro Ferreira (CHI)
- 2020–2021: No se realizó
- 2019: Pedro Ferreira (CHI)
- 2018: Tomáš Slavík (CZE)
- 2017: Tomáš Slavík (CZE)
- 2016: Johannes Fischbach (GER)
- 2015: Filip Polc (SVK)
- 2014: Filip Polc (SVK)
- 2013: Marcelo Gutiérrez (COL)
- 2012: Mauricio Acuña (CHI)
- 2011: Filip Polc (SVK)
- 2010: Filip Polc (SVK)
- 2009: Cédric Gracia (FRA)
- 2008: Antonio Leiva (CHI)
- 2007: Cédric Gracia (FRA)
- 2006: Antonio Leiva (CHI)
- 2005: Antonio Leiva (CHI)
- 2004: Antonio Leiva (CHI)
- 2003: Sebastián Vásquez (CHI)