El ex helipuerto de Valdivia se transformó en una cancha para coronar a los primeros campeones de Red Bull Full Moon, el emocionante torneo de básquetbol 3x3, que hizo vibrar a la ciudad, con partidos de alto nivel, público a pocos metros de la acción y un ambiente que mezcló deporte y música en una misma noche.

Tras una jornada intensa, el título femenino quedó en manos de Las Pingüinas, representantes de Valdivia y del club de la UACh, mientras que en la categoría masculina la corona fue para el equipo santiaguino Habana, levantando el trofeo entre gritos, luces y música en vivo.

Desde las 14:00 hasta las 21:00 horas, 24 jugadoras y 24 jugadores se midieron en partidos rápidos a 21 puntos o 15 minutos, en un formato pensado para que cada posesión cuente. Cada partido fue una batalla corta pero intensa, donde la velocidad, el físico y la lectura del juego marcaron la diferencia camino a las rondas definitorias.

Las dueñas del 3x3 femenino

Las Pinguinas llegaron a Red Bull Full Moon con la vara alta: durante el año compiten en la liga nacional, por lo que el ritmo, la intensidad y el trabajo colectivo ya eran parte de su ADN.

"Nosotras jugamos liga nacional durante el año, así que veníamos con ese entrenamiento" cuentan, dejando en claro que el torneo las pilló en plena forma competitiva.

¿Qué fue lo más desafiante?

“Lo más desafiante fue jugar contra mis compañeras de equipo, porque contra las que jugamos son parte del club, somos compañeras. Fue entretenido jugar en contra” cuentan.

El título se definió por un margen mínimo, en un cierre que tuvo a todo el público al borde de la cancha pendiente.

“Ojalá se repita en Valdivia, fue muy entretenido, la organización fue muy buena. Estamos súper contentas por el triunfo, ganamos por uno, estuvo muy bueno” aseguran.

Campeones del 3x3 masculino

En la categoría masculina, el equipo Habana llegó desde Santiago para competir.

¿Cómo se prepararon para competir en Red Bull Full Moon?

"Somos un equipo que ha estado juntos por muchos torneos, tenemos harta experiencia, iniciamos jugando en contra, luego nos unimos. el 3x3 murió un poco en el camino, hay pocos eventos, así que se agradece mucho un evento de este nivel, a estas alturas del año, así que muchas gracias a Red Bull por eso"

¿Qué fue lo más desafiante?

"Algo desafiante fue estar abajo por 3, con trece segundos, y sacarnos esa magia de último momento y ganar el partido.”

¿Qué les pareció el formato y qué es lo que más destacarían de él?

“Lo que más destaco de este formato es el dinamismo: si uno se duerme, te castigan y te hacen pagar rápidamente. Y la dinámica que ofrece la interacción con un público cercano se valora y por eso me gusta tanto el 3x3.”

Tanto Las Pingüinas como el equipo masculino campeón coincidieron en algo: quieren que Red Bull Full Moon se repita. El formato dinámico, la cercanía con el público, los partidos definidos en los últimos segundos y la posibilidad de volver a encender el 3x3 en Chile dejaron la vara alta para futuras ediciones.