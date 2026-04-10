Gera Rosselot: Desafiando la ruta que lo conducirá a la victoria

Una de las principales promesas del rally chileno se enfrentará este fin de semana a la segunda fecha del Copec RallyMobil 2026, en Los Andes. Luego de obtener el tercer lugar en la inauguración de esta temporada en Curicó, demostró una vez más su compromiso y aptitudes para esta competencia.

Respecto a los proyectos de Gera para la temporada 2026, se encuentra la creación del Junior Rally Team, compuesto en RC2 Pro por él y Marcelo Brizio, y en Gt2i por Tomás Gallardo y Andy Salvo.

Quotation “Me deja más tranquilo saber que en todo lo que estoy haciendo, no estamos dejando ningún cabo suelto” Gera Rosselot

También resalta el apoyo de su familia y del equipo que lo respalda. “Estamos muy motivados para salir e intentar ganar, así que contentos”, expresó.

Este cambio deja sobre la mesa grandes expectativas para este año. Junto a eso se encuentra su incorporación al Equipo Red Bull, lo que incrementa su motivación para competir. “Me están permitiendo hacer todo el proceso aún más profesional, puedo preocuparme de muchos detallitos importantes de los que antes no podía”, agregó.

Gera Rosselot © Luis Barra

Quotation “Estoy muy orgulloso y contento de haber podido lograr tener ese tan anhelado gorrito, es lo que cualquier deportista sueña tener” Gera Rosselot

Hay muchas expectativas, pero además de ganar y crecer como deportista, Gera quiere disfrutar esta etapa y prepararse para lo que viene. Su pasión hacia esta disciplina es lo que lo ha llevado tan lejos, superándose cada día gracias a su principal motor, su talento.