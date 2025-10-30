Lo que debes saber sobre el juego de mundo abierto para PS5 Ghost of Yotei

Han pasado cinco años desde que el desarrollador Sucker Punch nos regaló una de las imágenes virtuales más bellas y cautivadoras de Japón con Ghost of Tsushima, exclusivo para PS4. Ahora, con Ghost of Yotei, por fin se ha lanzado la secuela, que no solo es un auténtico espectáculo gráfico, sino también una secuela exitosa y un juego de mundo abierto excepcional por derecho propio.

01 Ghost of Yotei: una nueva historia

La buena noticia: Ghost of Yotei no es una continuación de los acontecimientos del primer juego, por lo que no es necesario haber jugado a Ghost of Tsushima para disfrutar de la nueva exclusiva para PS5.

La trama del nuevo juego para PS5 se desarrolla unos 300 años después de los acontecimientos de su predecesor, en el Japón del siglo XVII. Te lleva al extremo norte de Japón, a la región que rodea el monte Yotei, cubierto de nieve. Aquí es donde vive la protagonista, Atsu, que en el pasado tuvo que ver cómo un grupo de samuráis renegados, los Yotei 6, asesinaban a sus padres.

Ghost of Yotei takes you to the Ezo region of 17th-century Japan © Sony Interactive Entertainment

Atsu busca venganza y viaja a la región de Ezo, cerca de la actual Hokkaido, para localizar al peligroso grupo y vengar la muerte de sus padres. Ghost of Yotei cuenta una clásica historia de venganza con algunos paralelismos con Assassin's Creed Shadows, comparable en cuanto a contenido y temática. Sin embargo, a diferencia de la aventura de Ubisoft, Yotei también explora los factores morales y teje una historia mucho más profunda y con múltiples capas, lo que aumenta notablemente su credibilidad.

La historia principal de Ghost of Yotei te mantendrá ocupado durante unas 30 horas en total, pero si exploras el enorme mundo abierto del juego, completas misiones secundarias y buscas objetos coleccionables, puedes triplicar fácilmente el tiempo de juego.

02 El juego más bonito de PS5: un mundo del que enamorarse

La estrella de Ghost of Yotei es, sin duda, el enorme y increíblemente detallado mundo del juego, que ha sido implementado gráficamente de forma tan opulenta que no te cansarás de los variados paisajes.

Ghost of Yotei delights with picturesque backdrops © Sony Interactive Entertainment

El equipo de desarrollo ha logrado la difícil tarea de capturar la pintoresca naturaleza de la Japón rural sin que el mundo abierto parezca sin vida. Mientras te deslizas sigilosamente por los campos de flores silvestres, te maravillas con los cerezos en flor alrededor del volcán Yotei cubierto de nieve o dejas que tu mirada se pierda en los bosques otoñales, te quedarás boquiabierto una y otra vez.

El mundo abierto del juego, dividido en diferentes biomas, se ha convertido en una auténtica obra de arte y ofrece tanta variedad que, incluso después de varias horas jugando, te encontrarás deteniéndote una y otra vez para disfrutar de su increíble atmósfera. Esto se debe principalmente a la fauna regional: los osos cazan zorros, bandadas de pájaros sacian su sed en un pintoresco lago de montaña y los caballos salvajes utilizan las extensas praderas para jugar.

The detailed game world invites you to linger again and again © Sony Interactive Entertainment

La atención al detalle que se ha prestado al mundo del juego de Ghost of Yotei recuerda a la obra maestra de mundo abierto Red Dead Redemption 2, que sigue considerándose un hito en el campo de los mundos abiertos, sobre todo porque el equipo de desarrollo te invita a explorar el mundo abierto libremente y a tu propio ritmo. Al igual que en Tsushima, no hay marcadores de misiones, flechas ni superposiciones que te guíen hasta tu próximo destino. Solo el viento te muestra el camino.

03 Acompañado de caballos y lobos

Por supuesto, la fauna de la región de Ezo también desempeña un papel clave en la jugabilidad de Ghost of Yotei. Al igual que en su predecesor, montarás a caballo para avanzar más rápido por el enorme mundo y superar pequeños desfiladeros. Si cabalgas sobre flores blancas, estas aumentarán brevemente la velocidad de tu fiel corcel. Atsu también está acompañada en su viaje por una loba, que te ayuda con diversas tareas antes de que el dúo se separe de nuevo.

A she-wolf is there to support you in places © Sony Interactive Entertainment

Ni siquiera los lobos llevan una existencia pacífica en el mundo del juego: las tropas villanas han exterminado casi por completo a estos animales. Si mantienes los ojos bien abiertos en Ezo, descubrirás madrigueras de lobos que puedes utilizar para atraer a uno de estos animales a tu lado y obtener su ayuda temporal. Si atacas los campamentos enemigos junto con los depredadores, podrás mejorar tu vínculo con tu compañero animal y desbloquear nuevas habilidades que la loba podrá utilizar para ayudarte en la batalla.

04 Batallas masivas

Las cosas no siempre son tranquilas y pacíficas en Ghost of Yotei, y los combates y el sigilo vuelven a desempeñar un papel central en la jugabilidad de este juego de mundo abierto. El potente sistema de combate ha mejorado notablemente y es más matizado, lo que supone otra de las grandes fortalezas del juego.

It's not uncommon for Atsu to have to deal with several opponents © Sony Interactive Entertainment

Usando katanas dobles, odachi o armas kusarigama, Atsu se enfrenta a grupos enteros de oponentes a lo largo del juego, que está espectacularmente escenificado. Las habilidades de la heroína también se pueden mejorar en los santuarios que se encuentran por todo el mundo del juego, lo que abre posibilidades completamente nuevas en la batalla.

Sin embargo, las diferentes posturas de combate de Tsushima ya no tienen importancia en la secuela. En su lugar, tu armamento determina la velocidad, la delicadeza o la potencia de tus ataques, así como tu capacidad para reaccionar ante los contraataques y bloquearlos o esquivarlos. Esto abre una gran variedad de formas de abordar las batallas, en las que Ghost of Yotei crea una sensación notablemente diferente. El desafiante y divertido sistema de combate del juego de mundo abierto es uno de sus puntos fuertes y es increíblemente variado.

Stealth mechanics are not neglected in Ghost of Yotei either © Sony Interactive Entertainment

Aún así, como la confrontación directa no siempre es la mejor opción, las mecánicas de sigilo también desempeñan un papel importante en el juego. El sigilo es a menudo la mejor manera de tener éxito. Los guardias desprevenidos pueden ser asesinados silenciosamente con un arco y flechas desde la distancia, o con un derribo. Los centinelas pueden distraerse lanzándoles objetos mientras te escabulles sin ser visto entre la hierba alta o te infiltras en un campamento enemigo a través de los tejados.

05 Ghost of Yotei es un clásico de PS5

Desde el pintoresco mundo del juego hasta la impresionante banda sonora, pasando por las emocionantes batallas y los increíbles gráficos, Ghost of Yotei es un paquete completo que convierte esta aventura de mundo abierto en un título imprescindible para todos los propietarios de PlayStation 5.

Camp in Ghost of Yotei and get in touch with nature © Sony Interactive Entertainment

En particular, la atmósfera densa y apasionante, así como el mundo detallado y vibrante, te hechizan y te hacen detenerte para contemplar lo que sucede en la pantalla.