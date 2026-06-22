Go Skate Day en Chile: Cuando las tablas se toman las calles

Go Skate Day reúne a skaters de distintas edades, niveles y estilos para salir a patinar por las calles de la ciudad y compartir con unas de las comunidades urbanas más grandes del mundo. Para muchos, el skate no es solo un deporte, es una manera de ver el mundo y una forma de vivir la vida.
Donde todo comienza
Detrás de cada skater hay una historia distinta, a veces empieza en una plaza, otras en una calle de barrio o en el skatepark de la ciudad. Para Danny León, uno de los referentes del skate español, todo comenzó cuando tenía apenas nueve años y veía desde la ventana de su casa un skatepark recién construido.
Así como Marcelo Jiménez también recuerda esos primeros momentos, rodeado de otros skaters y descubriendo lo que podía hacer sobre la tabla.
"Me caí muchas veces, pero recuerdo que el primer día conseguí tirarme por una rampa. Ahí empezó todo"
Disfrutar el proceso
Tanto Marcelo como Danny coinciden en que el skate sigue teniendo una esencia que no debería perderse, la diversión. porque para quienes sueñan con ser profesionales en el skate y competir internacionalmente, lo más importante es no olvidar como comenzó todo.
"Que exista el desafío y la competitividad, pero también la diversión. Así te despiertas todos los días con ganas de seguir patinando"
Los mejores trucos, las sesiones más memorables y los mayores avances suelen llegar cuando la presión desaparece y la motivación nace desde la pasión por el skate.
La comunidad del skateboarding
El skate siempre ha tenido un fuerte componente colectivo. Se aprende observando, compartiendo spots, celebrando los nuevos trucos y también levantándose después de las caídas.
"Es el día en donde todo lo que somos, lo que significa ser un skater, sale a la luz para todo el mundo"
Esa energía es precisamente la que cobra protagonismo durante el Go Skate Day. Una jornada que convierte calles, plazas y skateparks en puntos de encuentro para cientos de personas que comparten una misma pasión, dejando en evidencia que la comunidad del skate sigue creciendo y conectando personas alrededor del mundo.
No se trata solamente de una fecha en el calendario, sino de recordar todo lo que significa ser skater, expresarse, desafiarse constantemente y formar parte de una comunidad que encuentra en una tabla mucho más que un deporte. "Para mí, Go Skate Day es todos los días", recalca Danny.