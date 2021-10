Under, under y más under. El equipo combina perfectamente la disciplina, la deportividad y la capacidad de adaptarse a los formatos con la experiencia contra todo tipo de rivales ya que aunque todos han participado en grandes competiciones ninguno se termina de alejar del parque. Este es el único equipo que no cuenta con un campeón nacional de Red Bull entre sus miembros. Esta es, tras la retirada de algunas de las figuras más representativas del país, la nueva cara de Argentina: Mecha, Stuart, Saga y Klan.