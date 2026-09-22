GTA 6: detalles del gameplay que quizá hayas pasado por alto

GTA 6 está cada vez más cerca y Rockstar Games ha mostrado por fin nuevas imágenes del esperado juego de mundo abierto con el Extended Look . A esto se suman las numerosas sesiones de presentación celebradas en Rockstar North, que han permitido conocer mejor todo lo que nos espera. Grand Theft Auto VI no será simplemente una versión mejorada de GTA 5, sino una experiencia mucho más profunda y detallada. Estas son algunas de las principales mecánicas de juego que quizá hayas pasado por alto.

01 Autos en GTA 6: roba, analiza y conduce

Los vehículos tendrán mucho más protagonismo en GTA 6 que en anteriores entregas, hasta el punto de que el juego empieza a parecer también un auténtico arcade de conducción . Jason y Lucia podrán tener varios autos personales, todos con maleteros completamente funcionales en los que guardar armas, ropa y otros objetos. Los maleteros también servirán para esconder o incluso transportar personas.

GTA 6 will have a vehicle for every occasion © Rockstar Games/Take-Two

Antes de robar un auto, sin embargo, será mejor echar un vistazo al móvil. Con la aplicación Waink podrás analizar los vehículos y consultar de un vistazo su nivel de seguridad, las herramientas necesarias para robarlos, el nivel del localizador, los costes de matriculación e incluso su valor de reventa. Un auto antiguo normalmente podrá arrancarse haciendo un puente, mientras que los modelos más caros exigirán herramientas especiales, como un duplicador de llaves. Para conseguir esta herramienta tendrás que completar trabajos para diferentes peristas.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

También podrás robar autos que ya estén ocupados. No es algo nuevo en la saga, pero ahora tendrás que superar un evento de tiempo rápido para sacar al conductor del vehículo. En ocasiones, los pasajeros plantarán cara e intentarán echarte de nuevo del auto. Los vehículos aparcados también podrán abrirse rompiendo una ventanilla o utilizando una ganzúa. Eso sí, romper el cristal puede activar la alarma y poner a la policía sobre tu pista.

GTA 6 is set to feature circuit racing – a first for the franchise © Rockstar Games/Take-Two

Todo apunta a que en GTA 6 podrás registrar por un precio los vehículos de carretera que hayas robado y convertirlos en autos personales, aunque los modelos de alta gama no podrán registrarse hasta más adelante en la aventura. Mientras tanto, podrás guardar los vehículos robados en un garaje y ampliar tu colección comprando nuevos espacios para ellos.

Los Pay 'n' Spray también regresan. No solo repararán tu auto, sino que además eliminarán su nivel de búsqueda. GTA 6 incorpora otra novedad importante: un sistema de combustible que permite que te quedes sin gasolina. Podrás repostar en las gasolineras manteniendo pulsado el botón R2 o RT durante unos diez segundos. Y hay más: las propias gasolineras también servirán para reparar vehículos dañados.

Jason is locked and loaded © Rockstar Games/Take-Two

Según Rockstar, la física de conducción de GTA 6 se ha reconstruido desde cero. El objetivo es combinar el peso y las sensaciones de GTA 4 con la facilidad de conducción de GTA 5. Cada vehículo se comportará de manera diferente en función de su sistema de tracción, los neumáticos, la suspensión y la dirección, dando a cada auto una personalidad mucho más marcada.

Los autos potentes con tracción trasera exigirán mucho más tacto con el acelerador, mientras que los superdeportivos serán bastante más difíciles de controlar fuera del asfalto. Las calles de Vice City también serán más estrechas y habrá más tráfico que en GTA 5, por lo que conducir a toda velocidad será más complicado. El juego incorpora además los patinetes eléctricos, una nueva forma de moverse por la ciudad.

02 Los atracos suben de nivel

Los atracos de GTA 6 serán más variados y ofrecerán mucha más libertad que antes. Podrás intentar robar prácticamente cualquier establecimiento al que entres, desde pequeñas gasolineras y tiendas hasta joyerías, bancos y complejos criminales. También habrá furgones blindados con botines más modestos, mientras que los objetivos de mayor envergadura podrán aparecer en el mapa con una recompensa estimada. Así podrás decidir si el posible botín compensa el riesgo.

Lucia and Jason don’t hold back © Rockstar Games

Cada establecimiento funcionará de una manera diferente. Las entradas, las cámaras de seguridad, la ubicación de las cajas fuertes, los empleados y los clientes cambiarán de un lugar a otro, por lo que ningún atraco se desarrollará exactamente igual. Los empleados, los vigilantes de seguridad e incluso los clientes podrán plantar cara, mientras que los códigos de las cajas fuertes podrán encontrarse en el propio establecimiento o conseguirse a través de un perista.

Hasta el atraco más pequeño exigirá más interacción que antes. Cuando vacíes la caja de una gasolinera, por ejemplo, el dinero no desaparecerá simplemente al pulsar un botón. Tendrás que ir guardándolo en una bolsa, billete a billete, directamente desde la caja.

Planificar la huida será fundamental. Muchos edificios tendrán varias salidas, así que no tendrás por qué salir corriendo directamente hacia los policías que te estén esperando. Las misiones también ofrecerán diferentes rutas y vías de escape. Además, la policía podrá establecer un perímetro alrededor del establecimiento que acabas de atracar por si decides regresar.

Los atracos podrán realizarse en solitario o junto a Jason o Lucia. Descubrirás nuevos objetivos a través de personajes de la historia, pistas proporcionadas por los NPC o simplemente explorando el mundo. Para convertir el botín en dinero necesitarás encontrar al perista adecuado, ya que algunos estarán especializados en determinadas mercancías, como autos o joyas. Estos contactos se irán desbloqueando a medida que avance la historia, por lo que podrías tener un botín valioso entre las manos sin poder venderlo todavía.

In the world of GTA, crime pays © Rockstar Gamers

El sistema económico también ha sido renovado. Habrá tres tipos de dinero: el saldo bancario, el efectivo y el botín que transportes en bolsas. El dinero de tu cuenta estará a salvo y podrás gestionarlo a través de la aplicación BuckMe, mientras que el efectivo podrá desaparecer si acabas Wasted o Busted, es decir, si mueres o eres detenido. Por eso será importante ingresar el dinero en efectivo en un cajero con cierta frecuencia.

El botín que lleves en las bolsas solo podrá utilizarse después de venderlo a un perista. Rockstar quiere que el dinero siga teniendo importancia durante toda la aventura, en lugar de convertirse en algo irrelevante después de unas pocas horas, como podía ocurrir en GTA 5. En determinados momentos de la historia incluso necesitarás disponer de una cantidad concreta de dinero para avanzar, lo que te dará más motivos para realizar actividades al margen de la trama principal.

03 La policía y el sistema de búsqueda en GTA 6

There have been quite a few changes to the wanted system © Rockstar Games

No nos engañemos: tarde o temprano acabarás teniendo problemas con la ley en GTA 6. El sistema de búsqueda policial es una de las grandes novedades del juego. Cometer un delito ya no hará que aparezca automáticamente un nivel de búsqueda. La policía solo recibirá el aviso si alguien te ve, se activa una alarma o entra en funcionamiento el localizador de un auto robado.

Una vez alertados, los agentes acudirán al lugar de los hechos y comenzarán a registrar la zona. Lo importante es que el área de búsqueda puede permanecer activa incluso después de que hayas abandonado el lugar, así que tendrás que mantener un perfil bajo hasta que la policía termine finalmente la búsqueda.

Otra novedad será el sistema Heat, que funcionará junto a las clásicas estrellas de búsqueda y permitirá saber exactamente qué información tiene la policía sobre Jason y Lucia. El indicador mostrará si existen imágenes de las cámaras de seguridad, si los agentes han identificado tu aspecto y tu ropa, si saben qué armas llevas y si han localizado el vehículo utilizado para escapar.

Podrás eliminar cada una de esas pistas. Por ejemplo, destruyendo las grabaciones de las cámaras, cambiándote de ropa, escondiendo las armas, cambiando de vehículo o separándote de tu compañero. En determinadas situaciones, separarte durante la huida puede incluso hacer desaparecer una estrella completa del nivel de búsqueda.

GTA 6 features a new Heat system © Rockstar Games

El color de las estrellas también tendrá importancia:

Las estrellas blancas sólidas indican que la policía te tiene a la vista

Las estrellas blancas parpadeantes indican que acabas de perder el contacto visual

Las estrellas huecas representan un delito denunciado sin descripción del autor

Las estrellas rojas indican que has escapado de la policía, pero sigues dentro del área de búsqueda activa

Eso sí, cuidado: cuando el nivel de alerta sea máximo, la policía registrará todo el mapa en lugar de limitarse a una zona concreta. Si conocen tu peinado, pasar por la peluquería puede ayudarte a despistarlos. Si saben qué ropa llevas, tendrás que cambiarte. Y si llevas una máscara, las cámaras de seguridad no podrán proporcionar a la policía una descripción útil de tu aspecto.

Expect more advanced police AI in GTA VI © Rockstar Games

Y sí, las seis estrellas de búsqueda de los antiguos GTA están de vuelta. Incluso con tres estrellas se dice que será sorprendentemente difícil perder a la policía en Vice City si no dispones de un vehículo rápido para escapar. Lo que ocurre exactamente cuando se alcanzan las seis estrellas todavía no ha sido confirmado oficialmente.

04 Combate sin concesiones

También habrá cambios en los tiroteos. La clásica asistencia de apuntado ya no estará activada por defecto. En su lugar, GTA 6 contará con un sistema de apuntado más flexible que podrás adaptar a tus preferencias. La habilidad Focus ralentiza el tiempo y resalta los puntos débiles de los enemigos, permitiéndote apuntar a zonas concretas del cuerpo, en un sistema que recuerda a Max Payne.

The city is yours. Just beware the law © Rockstar Games/Take-Two

Esto también está relacionado con el nuevo sistema Criminal Profile. Rockstar destaca que no se trata de un simple sistema de buenos y malos como el sistema de Honor de Red Dead Redemption 2. En su lugar, analizará la forma en que cometes los delitos. Un atraco cuidadosamente planeado y sin víctimas innecesarias será valorado de forma diferente a un robo que termine convertido en un auténtico caos.

Los niveles conocidos van desde Professional hasta Aggressive, Violent y Psycho, aunque aparentemente existe otro escalón por encima. Alcanzarlo puede hacer que los cambios provocados sean irreversibles durante el resto de la partida. Jason y Lucia tendrán perfiles independientes, por lo que tus decisiones podrán convertirlos en criminales muy diferentes: uno puede ser un profesional calculador y el otro un delincuente violento e imprevisible.

En cuanto al arsenal, podrás llevar equipadas en cualquier momento dos pistolas y dos armas largas, aunque solo una de estas últimas podrá ir a la espalda. La otra tendrás que llevarla a la vista, lo que afectará a la reacción de los NPC. Un arma guardada a la espalda será generalmente tolerada, mientras que llevar una preparada para disparar provocará miedo y atraerá las miradas.

Las armas también tendrán más peso y retroceso, lo que hará mucho más difícil mantener una ráfaga precisa que en GTA 5. Parece que se acabó eso de vaciar el cargador mientras aciertas prácticamente todos los disparos.

05 La relación entre Jason y Lucia

It’s up to you to decide whether Lucia and Jason will become a couple © Rockstar Games

Uno de los nuevos sistemas más importantes gira alrededor de la relación entre los dos protagonistas. Jason y Lucia viven juntos, pero dependerá de ti decidir hasta qué punto se estrecha su relación. Pasar tiempo juntos, ya sea recorriendo Leonida en auto, haciendo compras, entrenando en el gimnasio o yendo a la peluquería, puede fortalecer su vínculo. Incluso pequeños gestos, como darse la mano o abrirse la puerta mutuamente, pueden tener consecuencias. Por el contrario, ignorar constantemente los mensajes de tu pareja puede terminar dañando la relación.

Eso sí, una mala relación no hará que la historia llegue a su fin. Jason y Lucia seguirán teniendo que trabajar juntos, aunque determinadas misiones y situaciones pueden cambiar dependiendo de lo unidos o distanciados que estén. Según Rockstar, una relación feliz no proporcionará recompensas directas dentro del juego. El sistema está pensado principalmente como una mecánica de rol.

Lucia and Jason enjoying the view of Vice City © Rockstar Games

Podrás cambiar entre los dos personajes en cualquier momento mientras exploras el mundo abierto, aunque algunas partes de la historia impedirán hacerlo temporalmente. Si estás solo, podrás llamar o escribir un mensaje a tu pareja para quedar. Incluso podrás cambiar de personaje mientras conduces, de modo que durante una persecución, por ejemplo, podrás disparar desde el asiento del acompañante mientras tu pareja conduce.

06 Actividades en el mundo abierto de GTA 6

Room to breathe on the state’s northern fringes © Rockstar Games/Take-Two

Se dice que Leonida será mucho más densa que los anteriores mundos de GTA. Rockstar todavía no ha revelado oficialmente su tamaño en kilómetros cuadrados, pero ya se han realizado comparaciones con GTA 5 y Red Dead Redemption 2. Lo que sí sabemos es que, según las informaciones disponibles, Vice City tendrá por sí sola el doble de tamaño que Los Santos, mientras que Vice City y las zonas rurales que la rodean serán unas 11 veces más grandes que el área urbana de GTA 5.

Al principio, el mapa estará oculto y solo irá apareciendo poco a poco a medida que explores. La historia estará dividida en capítulos y Jason y Lucia irán cambiando de refugio a medida que avance la aventura, de una forma similar a los campamentos de Red Dead Redemption 2. Los dos personajes también tendrán sus propias rutinas diarias: se levantarán, tomarán café, se ducharán o verán la televisión sin que tengas que intervenir.

An in-game vacation might be just what you need © Rockstar Games/Take-Two

No faltarán actividades para disfrutar del mundo abierto. Entre las que ya están confirmadas se encuentran:

Baloncesto

Kayak

Minigolf

Billar

Buceo

Paracaidismo

Motos de agua

Pesca

Caza

Lucha libre

Campos de tiro

Los gimnasios permitirán mejorar la salud, la resistencia y la concentración, pero hacer ejercicio también tendrá un efecto visible sobre el físico de tu personaje. Entrenar con regularidad aumentará su musculatura, mientras que comer en exceso hará que gane peso.

Para desplazarte rápidamente tendrás autobuses, trenes, taxis y la aplicación RydeMe, el equivalente de Uber en GTA. Si permaneces dentro del vehículo durante el trayecto, incluso podrás mantener conversaciones completas con otros pasajeros. Las redes sociales también estarán completamente integradas en el juego. A través de Snapmatic podrás seguir cuentas, desplazarte por diferentes contenidos y descubrir acontecimientos protagonizados por NPC a los que podrás acudir en tiempo real.

Los pequeños detalles ayudarán a dar vida al mundo: las huellas permanecerán en la arena, la arena se pegará a tus zapatos, el sudor será visible después de correr y el tráfico cambiará dependiendo de la hora del día. Incluso las interacciones con los perros tendrán sus propios matices: los dueños y sus mascotas podrán simplemente negarse a que los acaricies.

Run from the cops, and the local wildlife © Rockstar Games/Take-Two

Si quieres completar GTA 6, será mejor que reserves bastante tiempo. Según Rob Nelson, responsable de desarrollo de Rockstar North, terminar toda la aventura, incluyendo los objetivos opcionales, llevó alrededor de 80 horas. Eso debería darte entretenimiento de sobra mucho después del lanzamiento del juego en noviembre de 2026.

07 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil fue jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consola. Anteriormente trabajó como editor en diferentes webs y revistas especializadas en videojuegos. Desde 2016 se encarga de descubrir y mostrar nuevos juegos en RedBull.com, además de ofrecer consejos para elegir hardware, guías de videojuegos y mucho más.