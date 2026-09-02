GTA 6: ordenamos sus localizaciones según las ganas de explorarlas

Ya es oficial. Rockstar ha confirmado que el nuevo mapa de GTA 6 será el doble de grande que el de GTA 5 y triplicará en extensión al del último mundo abierto del estudio, Red Dead Redemption 2.

Eso significa que tendremos muchísimo territorio por descubrir a partir del 19 de noviembre, fecha prevista para el lanzamiento del juego.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Ambientado en el ficticio estado de Leonida, GTA 6 permitirá acompañar a Jason Duval y Lucia Caminos por escenarios de lo más variados, desde pantanos y pueblos portuarios hasta zonas montañosas y, por supuesto, las playas de Vice City.

Después del reciente tráiler Grand Theft Auto VI: An Extended Look , que permitió conocer con mucho más detalle el mundo del juego, hemos ordenado sus seis grandes localizaciones según las ganas que tenemos de descubrir qué esconden [Nota del editor: la numeración es correlativa y las localizaciones están ordenadas de menor a mayor expectación].

01 Parque Nacional de Mount Kalaga

Room to breathe on the state’s northern fringes © Rockstar Games/Take-Two

Si hay algo que se le puede reprochar a GTA 5 es que sus zonas rurales, esos enormes espacios que conectan las ciudades, podían resultar algo vacías. No era raro acabar en mitad de ninguna parte después de un accidente y tener que atravesar kilómetros de terreno prácticamente deshabitado hasta volver a encontrar la civilización.

Rockstar cambió por completo ese planteamiento en Red Dead Redemption 2. Allí, los grandes espacios naturales se convirtieron en algunos de los lugares más interesantes del mapa. Podías cazar, observar aves, buscar flores y plantas poco comunes, encontrarte con personajes y secretos inesperados o simplemente montar un campamento y contemplar las estrellas.

Mount Kalaga National Park parece seguir precisamente ese camino. Basta con echar un vistazo a la imagen superior para descubrir un rincón apartado que transmite cierta sensación de peligro. La caza y el kayak ya están confirmados y el salto BASE parece una posibilidad bastante real, así que podría terminar siendo una de las zonas más sorprendentes y con más posibilidades de exploración del juego.

Más allá de eso, el adelanto de Netflix apenas dio pistas sobre lo que encontraremos aquí. Una escena con Lucia al manillar de una moto de tierra podría ser una de las pocas pistas disponibles. Incluso el anuncio televisivo de "Prairie Sandwich" que aparece dentro del juego podría apuntar a que la caza tendrá bastante importancia para quienes quieran explorar esta faceta de Leonida.

"Mount Kalaga parece interesante. Seguro que está lleno de secretos y cosas inquietantes por la noche", apunta un esperanzado usuario de Reddit. El problema es que, a día de hoy, sabemos demasiado poco sobre esta zona como para saber si realmente será así. De momento, por tanto, todo queda en el terreno de las expectativas y por eso ocupa el último puesto.

02 Grassrivers

Run from the cops, and the local wildlife © Rockstar Games/Take-Two

Grassrivers parece ser la particular versión de los Everglades de Florida dentro de GTA 6. Es un paisaje atractivo, aunque a primera vista no especialmente variado. Los Everglades reales son un enorme territorio pantanoso que se extiende durante cientos de kilómetros cuadrados y, si Rockstar mantiene esa esencia, buena parte de la diversión podría consistir en recorrerlo en una lancha neumática mientras esquivamos caimanes y enormes serpientes.

La descripción oficial de los humedales, eso sí, invita a pensar que habrá algo más. "Nunca sabes qué se esconde bajo la superficie de esta extensión primigenia. Los caimanes pueden ser su atracción más famosa, pero entre los manglares hay depredadores mucho más peligrosos y descubrimientos todavía más extraños".

No todos los fans comparten nuestras dudas. "Grassrivers, porque es mi zona favorita de Florida en la vida real", respondió un usuario de Facebook cuando le preguntaron qué lugar del mapa tenía más ganas de explorar.

El adelanto de Netflix tampoco aportó demasiadas pistas. Vimos una lancha neumática atravesando aguas cristalinas junto a una torre de observación de aves, que también podría servir para localizar y disparar a los caimanes, y poco más. Todo apunta a que Grassrivers todavía se guarda algunas sorpresas.

03 Leonida Keys

An in-game vacation might be just what you need © Rockstar Games/Take-Two

Inspirada claramente en los tropicales Florida Keys, Leonida Keys promete ser el contrapunto perfecto a las calles más sucias y peligrosas de Vice City. Las imágenes oficiales muestran una zona con abundante vida marina, pequeñas avionetas para desplazarse entre las islas, aguas turquesas, tiendas para turistas y, por supuesto, alguna que otra fiesta en barco.

En pocas palabras, Leonida, donde "el código de vestimenta es informal y los bares están a rebosar", parece diseñada para convertirse en nuestro destino de vacaciones dentro del juego. Y, seamos sinceros, ¿quién se cansa de estar de vacaciones?

"Parece que habrá un montón de cosas ocultas y acontecimientos que sucederán allí", comentó un usuario de Reddit que eligió esta zona como su favorita de todo el mapa.

El adelanto de Netflix aumentó todavía más el interés, aunque fuera con imágenes muy breves. En una de ellas, Jason aparece practicando submarinismo en unas aguas cristalinas. En otra, se lanza desde un embarcadero mientras motos de agua y delfines pasan al fondo.

Todo suena estupendo, aunque también parece más una escapada de vacaciones que una aventura criminal. Esperemos que los comentarios de los fans acierten y que Leonida Keys esconda mucho más que cócteles, playas y lugares donde tomar el sol.

04 Ambrosia

Welcome the sons and daughters of anarchy © Rockstar Games/Take-Two

¿Qué puede haber más prometedor que una ciudad industrial bajo el control de una banda de moteros? Eso es exactamente lo que encontraremos en Ambrosia.

"En el corazón de Leonida, la industria estadounidense y los valores de la vieja escuela siguen mandando, cueste lo que cueste. La refinería de azúcar Allied Crystal proporciona los puestos de trabajo, mientras que la banda local de moteros se encarga de casi todo lo demás", explica Rockstar en su descripción oficial.

El adelanto de Netflix pareció concentrar bastante acción en esta zona. Pudimos ver a Jason peleando en un ring instalado en un jardín y a Lucia abriéndose paso a tiros por una casa abandonada.

Aun así, Ambrosia sigue siendo una incógnita. Sobre el papel, no parece haber demasiadas cosas que hacer más allá de enfrentarnos a la banda de moteros y, quizá, protagonizar alguna misión que nos lleve hasta la refinería de azúcar. Podría acabar siendo simplemente una parada en el camino hacia zonas con mucho más atractivo visual.

Las opiniones de los fans están bastante divididas. Algunos prefieren las zonas rurales, mientras que otros ven muchísimo potencial. "¡Esta localización de GTA 6 tiene un potencial ENORME!", proclama el título de uno de los vídeos creados por fans en YouTube. De momento es difícil saber quién tiene razón, aunque la posibilidad de meternos de lleno en el caos de una banda de moteros hace que Ambrosia se sitúe ligeramente por encima de la mitad de nuestra clasificación.

05 Port Gellhorn

Port Gellhorn offers a down-and-dirty GTA experience © Rockstar Games/Take-Two

En el extremo occidental del mapa, dentro del condado de Kelly, encontramos Port Gellhorn, un "resort fracasado" situado en una "costa olvidada". Es una combinación que parece perfecta para reunir a personajes llevados al límite por las circunstancias y obligados a buscarse la vida como puedan. Exactamente el tipo de escenario que uno espera encontrar en GTA.

"Port Gellhorn parece sucia y oscura", comenta un usuario de Facebook que coloca esta zona como su localización más esperada después de Vice City.

Rockstar la describe así: "Los moteles baratos, las atracciones cerradas y los centros comerciales vacíos no conseguirán que regresen los turistas, pero en este antiguo destino vacacional ha surgido una nueva economía. Está impulsada por bebidas alcohólicas baratas, analgésicos y bebidas energéticas de gasolinera. Súbete a una moto de tierra y no pierdas de vista tu cartera".

El adelanto de Netflix apenas mostró una secuencia claramente ambientada aquí, con unos vecinos enfadados lanzando un monitor de ordenador desde un puente hacia una autopista. En otra escena aparecen lo que parecen ser embarcaciones utilizadas para transportar droga recorriendo una vía de agua durante la noche. También podría haber un circuito de carreras, y solo con eso ya nos tienen bastante interesados.

Todo apunta a que será una zona áspera, sucia y dominada por el crimen. En otras palabras, Port Gellhorn tiene muchas papeletas para convertirse en uno de esos lugares de GTA que terminan siendo inolvidables.

06 Vice City

Vice City has had some upgrades since the 2002 game of the same name © Rockstar Games/Take-Two

Aquí está la gran protagonista. Para bien o para mal, Vice City, la particular versión de Miami creada por GTA, será nuestro centro de operaciones. "Cuando el sol desaparece y las luces de neón se encienden, todo el mundo tiene algo que ganar y mucho más que perder", explica Rockstar.

Quienes jugaron a GTA Vice City en 2002 recordarán una ciudad de discotecas, tiroteos desde el coche, colores pastel, bengalas y gafas de aviador. Aquel caos inspirado en Scarface y ambientado en los años 80 sigue ocupando un lugar especial en la memoria de muchos jugadores, pero GTA 6 actualizará la acción a 2026. Habrá más raperos de SoundCloud que funk y más casas utilizadas para el tráfico de drogas que mansiones frente al mar.

El adelanto de Netflix confirmó que Vice City será el escenario de buena parte de la acción. Pudimos ver la llamativa casa de Jason y Lucia, a la pareja relajándose en un bar situado en una azotea y, poco después, una persecución por las calles tras un atraco a un banco que convertía la ciudad en poco menos que una zona de guerra.

La ciudad también dejó ver una cantidad enorme de detalles. Influencers cayendo desde puentes, Lucia practicando salto BASE, una huida de un edificio utilizado para el tráfico de drogas y espectaculares imágenes nocturnas de rascacielos, luces de neón y clubes de música electrónica completaron un adelanto que dejó pocas dudas sobre la escala del escenario.

"Rockstar está preparada para llevarnos de vuelta a Vice City con un mundo más grande, más alocado y más vivo que nunca", podía leerse en una publicación de Instagram tras el adelanto de Netflix.

No hay demasiado debate posible sobre cuál es la localización más esperada. Vice City apunta a convertirse en la ciudad más grande de la saga y ofrecerá infinidad de personajes con los que interactuar, enemigos, coches, armas y secretos por descubrir. Rockstar promete "el glamour, el ajetreo y la codicia de Estados Unidos concentrados en una sola ciudad", con aeropuertos, playas, barrios muy diferentes entre sí, garajes, estadios y mucho más. Todo apunta a que aquí comenzará la historia y que será nuestra base durante buena parte de la aventura. En otras palabras, será nuestro hogar.

"Llévame de vuelta a VC, cariño. Ha pasado demasiado tiempo", escribió un entusiasmado usuario de Reddit. Después de todo lo que hemos visto, cuesta discutirlo. El 19 de noviembre no puede llegar lo bastante rápido.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y cambio climático para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y The Sunday Times. Es autor de las novelas TIN CAT y The Lion And The Unicorn.