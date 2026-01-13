01 El trasfondo

La creatividad poco convencional que había impulsado el snowboard desde sus inicios se expandió aún más a principios y mediados de los 90, tomando como referencia el monopatín y la arquitectura única -y transitable- de las ciudades. Los riders empezaron a ver las barandillas, las escaleras y los salientes como nuevos terrenos que conquistar.

Los centros urbanos con colinas y conjuntos de escaleras eran terrenos de juego para los snowboarders, que se inclinaban por la libertad de filmar partes en vídeo en lugar de las puntuaciones juzgadas de la escena de los concursos. Además, era accesible. Sin remontes, sin billetes de remonte, diablos, sin montañas: todo lo que necesitabas era tu tabla de snowboard, un par de amigos y unas escaleras cubiertas de nieve para empezar una sesión. Esto abrió el snowboard a regiones donde la altitud no era tan elevada, pero los elementos habituales de la ciudad -como las barandillas metálicas y los salientes de hormigón- creaban oportunidades. Las carreras se construyeron en bajadas planas, muros de contención y otras características únicas que se encuentran en la expansión urbana lejos de las grandes montañas.

Snowboarders really got creative with the urban environment © Pasi Salminen/Red Bull Content Pool

A medida que el snowboard callejero se hizo más y más querido entre los practicantes de snowboard, las Ciudades Gemelas se convirtieron en una meca, porque lo que Minnesota carece de montañas, lo compensa con mucha nieve y montones de colinas (sólo Saint Paul tiene más de 60 escaleras públicas repartidas por toda la ciudad). Fue en este desparrame de ciudades del Medio Oeste donde se filmaron vídeos, se forjaron carreras y se afianzaron leyendas. Hay pocos lugares en la Tierra con una historia tan sólida del snowboard callejero.

Pero con todo el revuelo que se armó en la comunidad del snowboard, el street riding fue generalmente malinterpretado por las personas que tenían jurisdicción sobre los terrenos urbanos donde se practicaba. Que la seguridad o la policía te echaran de un sitio y te enviaran a casa insatisfecho tras horas de montaje era una angustia habitual. Pero a pesar de ello, la atracción gravitatoria del snowboard hacia el acero en las calles de las ciudades fue en aumento, aunque generalmente fuera del ámbito de comprensión de la corriente dominante.

02 Aquí llega el Red Bull Heavy Metal

Austin Vizz smashes it © Ashley Rosemeyer/Red Bull Content Pool

Aquí es donde entra en juego la Red Bull Heavy Metal . Desde 2022, el renacimiento del infame concurso ha colaborado con los municipios para permitir el acceso a lugares emblemáticos que históricamente han sido difíciles de recorrer. El objetivo es mostrar el snowboard callejero en un formato de competición que sea lo más fiel posible a la práctica, ofreciendo premios en metálico y reconocimiento en el proceso. A veces esto desbloquea lugares que están más allá de la imaginación de los spot checks, como el Edificio del Capitolio del Estado de Minnesota en Saint Paul , el lugar perfecto para honrar el legado del street riding y, al mismo tiempo, impulsarlo hacia adelante.

"Aquí no tenemos grandes montañas para hacer snowboard, así que todos los niños, yo incluido, montábamos los raíles callejeros que veíamos en los vídeos", explica Joe Sexton, legendario profesional de Minnesota y director del concurso Heavy Metal. "Esta era realmente la única disciplina con la que podíamos conectar y con la que los chavales jóvenes siguen conectando, creo, porque es lo único que tenemos realmente accesible. Y ver que la ciudad acoge a todo el mundo en este concurso, creo que legitima el street snowboard a su manera".

Esta era realmente la única disciplina con la que podíamos conectar y con la que los chavales jóvenes siguen conectando Joe Sexton, director del concurso Red Bull Heavy Metal

Grandes y esponjosos copos de nieve llenaban el cielo cuando Melvin Carter, alcalde de Saint Paul, se situó frente al edificio del Capitolio del Estado antes del evento 2025. Junto a él había amplias pistas de nieve con despegues cuidados que conducían a raíles, salientes y un enorme hueco en un poste de la luz. Un espacio sancionado para hacer snowboard en un edificio gubernamental con la bendición del alcalde -que lo consideró oficialmente el Día del Heavy Metal- parece un sueño febril, pero oficialmente era temporada abierta para el boarding.

"Hay gente que piensa que cuando hace este frío, nos metemos dentro", exclamó el alcalde. "Pero nosotros no hacemos eso, ¿verdad?". rugió la multitud de las Ciudades Gemelas. El frío y la nieve eran bienvenidos aquí, y en el recinto que suele albergar las reuniones del gobierno y la aprobación de leyes, también lo era el snowboard.

Veda Hallen slides to victory © Bob Plumb/Red Bull Content Pool

Gran parte del snowboard que se retransmite a una gran audiencia se practica en el halfpipe o en el slopestyle. Los riders de estas disciplinas son asombrosos, pero el snowboard es único como deporte porque hay muchas formas de practicarlo, tanto para el profesional de élite como para el rider cotidiano. El Heavy Metal y otros concursos de raíles similares crean una oportunidad para exponer esta parte del snowboard de una forma impulsada por el rider, fiel a la realidad y con un doble impacto.

En primer lugar, el concurso proporciona una plataforma para que los riders invitados eleven el snowboard. Los montajes adecuados, la energía colaborativa, los trucos de alto nivel... todo ello eleva el deporte en sí mismo, y si observamos los últimos años de Heavy Metal tenemos muchas pruebas de que la vanguardia actual eleva continuamente el listón en Duluth, Detroit, Saint Paul y Boston . Este año esa influencia se ampliará aún más, con eliminatorias en Minneapolis y Pittsburgh , además de los primeros eventos internacionales en Montreal (Canadá) y en una sede extranjera aún sin nombre. Por supuesto, esto también contribuye a impulsar a los pilotos, añadiendo galardones, premios y una exposición que resulta útil especialmente para las carreras emergentes.

El Heavy Metal expone al gran público la forma en que todos practicamos el snowboard en la calle, lo que es enorme para todos Austin Visintainer

En segundo lugar, el evento muestra posibilidades. Aunque los trucos que Austin Visintainer y Veda Hallen consiguieron para ganar los 2025 títulos generales de Heavy Metal requieren un talento de alto nivel, el hecho de que estén haciendo esta magia sólo con su tabla, sus amigos y una escalera cubierta de nieve es alcanzable de una forma que otros aspectos del snowboard a menudo no lo son. Sí, deslizarse por nieve polvo sin pisar o dar vueltas por un tubo de muelles es superdivertido, pero si no tienes acceso a grandes montañas tormentosas o a una estación con un Zaugg, es valioso ver otra forma en la que tú también puedes ser un snowboarder.

"El Heavy Metal expone al gran público la forma en que todos practicamos el snowboard en la calle, lo que es enorme para todos", dijo Vizz, que ha competido en todos los Heavy Metal desde 2022. "Vernos simplemente pasándolo bien -y estamos jugando en la nieve- creo que expone el mejor lado del snowboard".

Cada parte del evento, desde el montaje hasta los MCs y los jueces, se considera con cuidado en un esfuerzo por conseguir la mejor experiencia para los riders. Para el público, es una representación lo más sólida posible del snowboard callejero.

"Creo que este evento es realmente importante para mostrar lo que es nuestro deporte", dijo Darrell Mathes, un influyente rider de street que ha sido uno de los jueces del evento. "Pone de relieve trucos y características increíbles para la gente que quizá no sepa mucho sobre el snowboard callejero. Mostrando a los mejores riders de una forma divertida y emocionante, podemos inspirar a más gente para que aprecie las habilidades que se requieren. Esto no sólo ayuda a que crezca el street snowboard, sino que también anima a los riders más jóvenes a explorar y ver cómo es nuestra comunidad y lo bien que se lo pasa todo el mundo de verdad."