Nazaré , en Portugal, ocupa un lugar destacado en el mundo del surf de olas grandes. El infame Cañón de Nazaré hace que enormes marejadas atlánticas se reúnan en las profundidades, antes de acabar concentrando su energía colectiva en la Praia do Norte (Playa Norte). Con sus imponentes acantilados que sirven de anfiteatro para las multitudes y un faro rojo brillante en lo alto del Fuerte de São Miguel Arcanjo para poner en perspectiva las monstruosas olas, Nazaré es tanto el sueño de un espectador como el de un fotógrafo, y era inevitable que las imágenes de sus días más grandes cautivaran a surfistas y no surfistas por igual.

Picos en el horizonte © Hélio António

No se pueden tener imágenes espectaculares sin un tema increíble, y las olas de Praia do Norte están más que a la altura de las circunstancias. Con las grandes olas llegan los grandes nombres y los grandes eventos, y la reputación aumenta. Nazaré es realmente la tormenta perfecta del surf.

01 Humildes comienzos

34 minutos Gold rush Nazaré, Portugal: discover a small fishing village that's home to the biggest waves in the world.

El surf tardó en iniciarse en Nazaré. A finales de la década de 1960, los surfistas estadounidenses que estaban de visita durante los meses más tranquilos del verano montaban las olas que rompían a lo largo de la playa principal de Nazaré, Praia do Sul (Playa del Sur). Debido a la batimetría del cañón, la Praia do Norte, al otro lado del Fuerte, es surfeable de pequeñita a tremenda, y en los años siguientes tanto la Praia do Sul como la Praia do Norte, se convirtieron en populares lugares de buen tiempo para los bodyboarders. Sin embargo, cuando las condiciones se ponían difíciles, los surfistas locales, al igual que sus colegas pescadores, se alejaban de las olas rebeldes.

02 Una reinvención para el nuevo milenio

Nazaré © Sam McGuire

El renacimiento de Nazaré como meca del surf de olas grandes llegó rápido, furioso y sólo últimamente, como una de las incorporaciones más recientes al paisaje de olas grandes. A mediados de la década de 2000, el surfista de olas grandes hawaiano Garrett McNamara fue informado por el bodyboarder portugués local Dino Casimiro de que todos los inviernos Praia do Norte era arrasada por olas enormes, y le animó a venir a Portugal e intentar surfearlas. Cuando McNamara finalmente accedió y compró un billete de avión para Portugal, el surf de olas grandes cambió para siempre.

Garrett McNamara en Nazaré © [unknown]

Nunca había visto olas tan grandes como las que he visto aquí Garrett McNamara

Intrigado pero escéptico, McNamara voló a Portugal en misión de reconocimiento. De pie en el acantilado junto al fuerte de São Miguel Arcanjo, del siglo XVI, en aquel momento abandonado y cerrado, McNamara pronto descubrió que su información local daba en el clavo. Olas de 15 m y más irrumpían sin cesar desde el horizonte, acumulando vapor a medida que se precipitaban por el Cañón de Nazaré hacia su destino final.

"He visto olas grandes en Mavericks y Jaws", dice McNamara . "Pero nunca he visto olas tan grandes como las que he visto aquí".

03 El campo de juego más espectacular del surf

A diferencia de otras grandes olas del mundo -piensa en Jaws , Mavericks , Shipstern Bluff y Mullaghmore- , donde el fondo del océano es roca dura o arrecife de coral, Nazaré rompe sobre arena. Los arrecifes crean olas que rompen consistentemente, y ofrecen puntos predecibles para que los surfistas despeguen. Nazaré, en cambio, produce olas enormes que rompen a lo largo de los bancos de arena paralelos a la playa.

3 minutos Nazaré in numbers A staggering string of stats shows just how powerful the waves get at Nazaré, Portugal.

"Es todo arena", explica McNamara. "Tienes un cañón profundo, una plataforma y un oleaje que atraviesa ambos. Cuando todo se junta, ocurre la magia".

Cuando todo confluye, se produce la magia Garrett McNamara

Aunque potencialmente traicionera, McNamara estaba convencido de que estaba ante un montaje que permitiría a alguien cabalgar algún día una ola de 30 m [100 pies], el equivalente en surf a caminar sobre la luna o superar la milla en cuatro minutos. A día de hoy, la marca aún no se ha conquistado, pero parece una cuestión de cuándo, no de si lo hará.

04 Alcanzar un récord mundial

En 2011, McNamara volvió a Portugal. Aunque no domó una de 100 pies, sí montó un monstruo alucinante de 24 m [78 pies] que le valió un Récord Mundial Guinness. De repente, McNamara y la tranquila ciudad de Nazaré se hicieron mundialmente famosos.

15 minutos La leyenda de Nazaré Kai Lenny viaja a Nazaré, Portugal para entrenar con Lucas 'Chumbo' Chianca.

Para hombres y mujeres como Justine Dupont , Natxo González , Lucas "Chumbo" Chianca y Kai Lenny , Nazaré se convirtió en una parada obligatoria en su búsqueda anual de las olas más grandes del mundo.

"Nazaré tiene una especie de magia", dice Dupont . "Es extraña, da un poco de miedo. Puede ser como el paraíso... y el mal".

05 La era profesional

Hoy, la ciudad ha aprovechado la fama de la ola y ha reformado el Arcanjo de São Miguel y construido unas instalaciones de entrenamiento de alto rendimiento para uso de sus surfistas de olas grandes. Los surfistas más famosos de Nazaré, como Dupont y McNamara, han comprado casas y fijan su residencia todos los inviernos, asegurándose de que nunca se pierden un oleaje XXL.

1 minutos Justine Dupont frente a una ola gigantesca Justine Dupont alcanza un nuevo límite en Nazaré.

Puede ser como el paraíso - y el mal Justine Dupont

06 La competición llega a la ciudad

En el invierno de 2016-17, la Liga Mundial de Surf celebró su primer evento de olas grandes en Portugal, el Nazare Big Wave Challenge . Tras un día de carnicería, el australiano Jamie Mitchell se hizo finalmente con la prueba, un asunto estrictamente de paddle surf. En 2017-18 fue Chianca quien se hizo con la gloria, y en 2018/19 fue el sudafricano Grant "Twiggy" Baker quien alzó el trofeo, aunque cada vez se oía con más fuerza que tal vez había llegado el momento de cambiar el formato del evento.

En el invierno de 2019-20, la WSL lanzó el Nazare Tow Challenge, un evento de remolque en el que participan equipos de dos. Lenny y Chianca se unieron como el Equipo Young Bulls, y tras sus alocadas actuaciones ganadoras se puso de relieve la estratosférica progresión del surf con remolque.

11 minutos El invierno de Lucas Chumbo en Nazaré Lucas Chumbo y Kai Lenny, su compañero en el Team Young Bulls, recuerdan los mejores momentos del invierno en Nazaré.

"Nazaré es, sin duda, una de las olas más grandes de la Tierra", dijo Lenny tras la victoria de su equipo. "Es un patio de recreo increíble y también uno de los lugares más aterradores del mundo".

¿Cuáles son sus objetivos en Nazaré? "Queremos montar la ola más grande que llegue. Ese es el objetivo número uno". Realmente sencillo.

07 Ganadores de Olas Grandes en Nazaré en los últimos tiempos

Desde su primera edición en el creciente invierno de 2019-20, el Desafío de Olas Grandes de Nazaré cuenta en su palmarés con un "quién es quién" de este deporte, y se ha convertido en una de las competiciones obligadas para los mejores riders de olas grandes del mundo.

Los primeros campeones coronados durante una sesión histórica de olas gigantes en febrero de 2020 fueron las leyendas de las olas grandes Kai Lenny y Lucas "Chumbo" Chianca . Chianca repitió su victoria en 2021 con una actuación dominante, mientras que la rompedora francesa Justine Dupont se hizo con el primer título femenino de la historia ese año.

Los brasileños tomaron el relevo en febrero de 2022, cuando Chianca completó un triplete de victorias en la Mejor Actuación Masculina, mientras que la increíble Maya Gabeira se hizo con el premio a la Mejor Actuación Femenina, una hazaña que ambos repitieron un año después, en 2023.

Demostrando su absoluto dominio de la ola más gnarli del mundo, Chianca volvió a ser imbatible en la edición de 2024, ganando el título general con su compañero Pedro "Scooby" Vianna , además de la Mejor Actuación Masculina una vez más, mientras que Gabeira se proclamó campeona femenina por segundo año consecutivo.

¿Quién saldrá vencedor en 2025, y conseguirá atrapar ese mítico 100 pies? Sólo hay una forma de averiguarlo: estate atento a Red Bull TV y sintonízalo cuando se den las condiciones adecuadas.

Echa un vistazo a los mejores momentos de 2024 en el reproductor de abajo:

3 minutos Highlights Check the highlights from the Nazaré Big Wave Challenge at the world-famous Praia do Norte in Portugal.

08 La carrera de los 30 metros

El viaje anual a Nazaré ya no es sólo para los surfistas de olas grandes. Espectadores de todo el mundo acuden al acantilado en cada gran marejada para presenciar cómo hombres y mujeres como Lenny y Dupont surfean olas imposiblemente enormes. Y en los días más grandes, puedes contar con medios de comunicación mundiales que retransmiten la acción a millones de telespectadores.

El público en Nazaré © André Botelho

Aunque todavía no se ha surfeado la ilusoria ola de 30 metros, cada año los surfistas se acercan más, y en Nazaré están cada vez más cerca. Algún día se surfeará esa ola, y sólo un tonto apostaría en contra de que se surfeara en Nazaré.

"Un día", dice Dupont. "No hay límites".