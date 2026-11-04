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MC Battle
El Menor: De las plazas a la cima internacional
El freestyler celebra sus 24 años tras hacer historia en Red Bull Batalla. Repasamos los hitos que marcaron su camino hasta convertirse en campeón internacional.
Efraín Reeve, conocido como El Menor, es uno de los nombres que ha marcado la evolución del freestyle chileno en los últimos años. Su historia en las batallas comenzó cuando todavía era adolescente y a punta de talento, constancia y muchas competencias, fue construyendo un camino que lo llevó a enfrentarse a los mejores MCs del mundo.
Los primeros pasos: de las plazas al circuito nacional
El Menor comenzó a competir en 2017, participando en eventos como La Kuarta Maestría. Un año después empezó a llamar la atención en las DEM Battles del Parque Bustamante, en Santiago, donde su nivel y capacidad para improvisar frente a competidores con más experiencia comenzaron a darle un lugar en la escena.
Sus actuaciones en las plazas fueron el primer impulso de una carrera que rápidamente empezó a crecer. En 2019 llegó su debut en FMS Chile, una de las ligas más competitivas. Pero había otro escenario en el que quería dejar su huella,Red Bull Batalla.
El camino en Red Bull Batalla: Antes de levantar el cinturón
La primera participación de El Menor en una Final Nacional de Red Bull Batalla fue en 2020. Con apenas 17 años, consiguió quedarse con el tercer lugar, resultado que le permitió clasificar directamente a la siguiente edición.
En 2021 volvió a competir en la Nacional, avanzando hasta los cuartos de final. Al año siguiente consiguió el cuarto puesto, mientras que en 2023 tuvo que despedirse en primera ronda tras enfrentarse a Teorema.
Aunque el título todavía no llegaba, cada participación sumaba experiencia y lo acercaba a su objetivo.
2024: El año en que llegó su primera corona nacional
Después de varios intentos, el 31 de agosto de 2024 llegó uno de los momentos más importantes de su carrera. En Estación Mapocho, 16 MCs se reunieron para disputar la Final Nacional de Red Bull Batalla Chile.
El Menor fue superando cada enfrentamiento hasta instalarse en la gran final frente a Teorema. Después de dos réplicas, consiguió quedarse con la victoria y levantar por primera vez el cinturón nacional. El triunfo significó la oportunidad de representar a Chile en la Final Internacional de Madrid.
Santiago 2026: El cinturón internacional se queda en casa
El 11 de abril de 2026, el Movistar Arena de Santiago recibió a los mejores MCs del mundo para disputar una nueva Final Internacional. Frente a más de 13 mil personas, El Menor tuvo una batalla que quedaría para siempre en la historia del freestyle chileno.
Su recorrido comenzó con una victoria frente a Reverse en octavos de final. Después llegó uno de los enfrentamientos más esperados de la noche, el duelo contra Teorema en cuartos.
Al otro lado esperaba Almendrades, representante de Perú. Ambos protagonizaron la última batalla de la jornada, pero el jurado integrado por Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi entregó un veredicto unánime:El Menor era el nuevo campeón internacional de Red Bull Batalla y el primer representante de Chile en conseguir este título.
El camino de El Menor continúa
De sus primeras competencias en Coquimbo y Santiago a levantar el cinturón internacional frente a su propio público, El Menor ha construido una carrera que ya tiene un lugar destacado en la historia del freestyle chileno.
Campeón nacional de Red Bull Batalla 2024, tercer lugar internacional ese mismo año y campeón internacional en 2026. Tres hitos que resumen parte de un recorrido marcado por la perseverancia y las ganas de seguir compitiendo.