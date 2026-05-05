Holy Frank lleva a Chile a la Final Internacional de Red Bull Basement 2026

Cómo nace Holy Frank 💡

Matías Fernández y Vicente Cossio se dieron cuenta de que no existía una herramienta especializada para el entrenamiento de habilidades interpersonales en entornos exigentes. Tras analizar el problema, entendieron que la comunicación es el factor que separa a los buenos de los excepcionales en el mundo profesional, por lo que comenzaron a idear una solución.

Red Bull Basement 2026 © Red Bull Content Pool

Así nació Holy Frank , una inteligencia artificial diseñada para entrenar conversaciones bajo presión. A través de simuladores de voz en tiempo real y reacciones humanas realistas, te ayuda a enfrentar cualquier escenario de la vida real, preparando a profesionales para rendir al máximo en contextos de alta exigencia.

Quienes quieran conocer más sobre el proyecto y seguir su evolución pueden hacerlo a través del Instagram @usefrank.ai

Desde Chile a Silicon Valley 🪽

Red Bull Basement ganadores © Red Bull Content Pool

Los fundadores del proyecto han trabajado desde el primer día con el objetivo de lograr un buen desempeño en la final mundial. “Representar a todo un país implica una gran responsabilidad, pero estamos seguros de que somos los indicados para asumirla y hacerlo bien”, declaró Matías.

Quotation "Yo creo que todos tenemos valor por entregar y no hay que sentir miedo de mostrárselo al mundo" Matías Fernández

Convertir ideas en proyectos reales 🚀

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Matías y Vicente identificaron un nicho que necesita este tipo de herramienta y decidieron dar el siguiente paso creando a Holy Frank . Ese es el llamado que quieren transmitir a todas las mentes creativas que aún no se atreven a llevar sus ideas a la realidad y tomen la oportunidad de postular a la próxima edición de Red Bull Basement.