HYROX individual vs HYROX dobles: ¿Cuál es más difícil?

Este año, más del 50 % de los participantes en una carrera HYROX en todo el mundo optarán por competir en equipo en la categoría de dobles . En toda la comunidad global de HYROX, esto ha suscitado una pregunta fundamental: ¿es más difícil correr solo o en pareja?

Sobre el papel, la comparación parece sencilla: una carrera HYROX individual exige que una persona soporte todo el peso de cada estación funcional y 8 km de carrera totalmente en solitario. Aunque el kilometraje de carrera sigue siendo el mismo en una pareja de dobles, la carga de trabajo de las estaciones se divide, lo que significa que el volumen físico por persona se reduce efectivamente a la mitad en cada estación.

Los competidores de élite que han participado en ambos formatos te dirán que la realidad puede ser mucho más matizada. Ambos cubren la misma distancia de carrera: 8 km divididos en intervalos de 1 km junto con ocho estaciones de fitness funcional. En este caso, el doble no es un atajo ni una alternativa «más fácil» al individual; más bien, plantea un escenario fisiológico y táctico completamente diferente.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las pruebas individuales y por parejas en HYROX, así como la información esencial que te ayudará a decidir qué carrera es la adecuada para ti. Subestímalo bajo tu propia responsabilidad…

01 ¿Qué es una carrera HYROX por parejas?

Una carrera de dobles de HYROX sigue la misma estructura básica que una carrera individual: ocho estaciones de entrenamiento, separadas cada una por una carrera de 1 km, lo que suma un total de 8 km de carrera. La diferencia es que la haces con un compañero (ya sea del mismo sexo o mixta, eso lo decides tú; más detalles a continuación) y cada estación se puede repartir entre los dos según las preferencias individuales o la estrategia general de la carrera.

Esa libertad, sin embargo, es un poco engañosa. Aunque pueda parecer más fácil, la realidad es muy diferente: la mayoría de las parejas competitivas se reparten las estaciones para sacar partido a sus puntos fuertes. Un atleta se encarga del SkiErg mientras el otro se recupera, y luego intercambian los papeles en la siguiente parada, por ejemplo, o bien optan por repartirse cada estación a partes iguales, lo que significa que, cuando están trabajando, lo dan todo.

No hay forma de dosificar el esfuerzo empujando el trineo al 70 %, ya que su compañero está ahí de pie mientras el reloj no deja de correr. La carrera, a diferencia de las estaciones, no se puede dividir: ambos atletas completan cada kilómetro juntos, lo que añade una capa de complejidad táctica a la hora de sincronizar el ritmo y gestionar el esfuerzo entre series.

Alexander Rončević and Fabian Eisenlauer competed together in Amsterdam © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

02 ¿Cómo funcionan las categorías de dobles de HYROX? Puntos clave

Para garantizar una competición justa, HYROX divide la categoría en distintas subcategorías: Dobles masculinos, Dobles femeninos y Dobles mixtos. Aunque la estructura general de 8 x 1 km sigue siendo idéntica a la de individuales, las reglas que rigen cómo moverse por el terreno son totalmente rígidas.

La regla más importante de la división de dobles es que, como no se puede correr por separado, los equipos deben mantenerse al unísono, ya que separarse demasiado puede acarrear graves penalizaciones de tiempo o la descalificación. Por lo tanto, el ritmo de carrera de un equipo está limitado por la capacidad de mantener el ritmo del corredor más lento.

Quotation Nunca te sientes solo en la carrera de dobles Ida Mathilde Steensgaard

Después de cada carrera, los dos miembros del equipo deben entrar juntos en la estación de entrenamiento. Solo entonces puede comenzar el entrenamiento; una vez completadas todas las repeticiones o la distancia, se puede salir de la estación y ambos compañeros deben irse juntos. Si un equipo de dobles acumula más de tres penalizaciones por no permanecer juntos, quedará fuera de la competición.

En cuanto a las ocho estaciones funcionales, el equipo puede dividirlas como mejor le parezca. Los compañeros pueden repartirse las tareas al 50%, asignar estaciones específicas para aprovechar directamente los puntos fuertes de cada uno o intercambiar roles cuando aparezca el cansancio. La única pega es que el compañero que descansa debe mantenerse completamente alejado del equipo mientras el compañero que está en acción está activo.

Además, la división de los grupos de edad se basa en la edad media de los dos participantes del equipo de dobles en el momento del evento. Por ejemplo, si el compañero A tiene 28 años y el compañero B tiene 36, su edad combinada es de 64, lo que les da una edad media por equipo de 32 años y los sitúa en el grupo de edad de 30 a 39 años. En cuanto a los tiempos, los equipos de dobles terminan, de media, aproximadamente un 22 % más rápido que los que compiten en la categoría Open Individual.

Iivo Niskanen rows while Jonne Koski catches his breath in Helsinki © Lauri Vuorinen / Red Bull Content Pool

03 ¿Por qué es tan popular el HYROX dobles?

El formato de dobles de HYROX se ha convertido rápidamente en una de las puertas de entrada más populares al mundo de HYROX. Este aumento de popularidad se debe, en parte, a una combinación de comodidad psicológica y accesibilidad.

Por ejemplo, competir con un compañero proporciona un amortiguador psicológico inmediato: tener a alguien con quien compartir la carga mental, que te eche una mano en los momentos difíciles y te ayude a superar los límites personales percibidos cambia por completo la dinámica de la carrera. En dobles, 100 wall balls y 100 m de zancadas pueden parecer más asequibles cuando se adopta un formato de «tú vas, yo voy».

Del mismo modo, con más atletas sudando la gota gorda en la pista de competición, el ambiente de alta energía de los dobles hace que los competidores estén constantemente rodeados de la energía de otros equipos que se esfuerzan por llegar a la meta. Al fin y al cabo, las experiencias se disfrutan más compartidas.

04 HYROX Dobles: pesos Open vs Pro

En los dobles de HYROX, los pesos y las alturas de los wall balls varían entre las divisiones Open y Pro masculinas y femeninas. A continuación, desglosamos lo que puede esperar cada equipo participante:

Dobles Femenino Open Dobles Femenino Pro Dobles Masculino y Mixto Dobles Masculino Pro SkiErg 1000m 1000m 1000m 1000m Empuje de trineo (Sled push) 102kg 152kg 152kg 202kg Arrastre de trineo (Sled pull) 78kg 103kg 103kg 153kg Saltos burpee con desplazamiento (Burpee broad jumps) 80m 80m 80m 80m Remo (Row) 1000m 1000m 1000m 1000m Paseo del granjero (Farmer's carry) 2x16kg 2x24kg 2x24kg 2x324kg Zancadas (Lunges) 10kg 20kg 20kg 30kg Wall balls (lanzamiento de balón) 4 kg (objetivo a 9 ft) 6 kg (objetivo a 9 ft) 6 kg (H: 10 ft / M: 9 ft) 9 kg (objetivo a 10 ft)

05 La llegada de los dobles de élite al Campeonato Mundial de HYROX

En la élite de este deporte, se introdujo una importante novedad en 2026: la inclusión de la carrera Pro Doubles Elite 15 en el Campeonato Mundial de HYROX. Esta incorporación al calendario Elite significa que los mejores atletas de dobles del deporte compiten por el primer puesto, mostrando este formato de ritmo trepidante a toda la comunidad HYROX. Esto significa prácticamente que algunos atletas de Elite 15, como Alexander Rončević con Tim Wenisch y Joanna Wietrzyk con Jess Pettrow, compiten ahora tanto en las categorías individuales como en las de dobles de Elite 15.

06 HYROX individual o en parejas: lo que dicen los profesionales

El formato estandarizado de HYROX hace que los atletas de todo el mundo —ya sea su primera carrera o la decimoquinta— vivan las mismas condiciones de carrera que los atletas de la élite de este deporte; y lo mismo se aplica a la división de dobles.

Una de esas atletas que compite entre las mejores del mundo es la danesa Ida Mathilde Steensgaard . Muy versada en los matices de la categoría individual de HYROX, gracias a su decisión de competir también en dobles, es muy consciente de las peculiaridades que puede traer consigo competir con una compañera.

«En una competición individual, tienes que aguantar el dolor durante mucho tiempo y estás solo», dice. «Es un sufrimiento prolongado, mientras que en dobles es más duro cuando estás en las estaciones».

Como cada compañero puede descansar mientras el otro trabaja, Steensgaard explica que la intensidad aumenta de forma natural para los que están en acción. «En dobles, trabajas a un ritmo extremadamente alto, así que es más intenso y requiere más potencia a tope», dice. «Puede ser muy, muy incómodo, pero es un tipo diferente de incomodidad».

Alexander Rončević and Jake Dearden compare notes at HYROX Major Amsterdam © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

La naturaleza de «arrancar y parar» de una carrera de dobles de HYROX, explica, hará que los compañeros sientan el cansancio mucho más rápido. En declaraciones a BOXROX, el corredor de HYROX Elite 15 Jake Dearden planteó una cuestión similar. «Prepararse para los dobles es un poco diferente a los individuales», dijo. «Es más una prueba anaeróbica. Vas al límite y luego te recuperas, al límite y luego te recuperas, una y otra vez».

Además, «nunca te sientes solo en la carrera de dobles», dice Steensgaard. En las individuales, «puedes acabar en algún punto del pelotón donde quizá corras mucho solo», pero en las dobles, «estás constantemente rodeado de gente, porque el grupo está más cerca y más compacto».

Quotation Los mejores equipos de dobles son aquellos que son capaces de adaptarse y cambiar de estrategia durante la carrera Jake Dearden

Otra diferencia clave, dice Steensgaard, es cómo se desarrolla la carrera. «En individuales, a menudo ves a gente liderando desde el principio y luego mantienen las mismas posiciones, mientras que en dobles es bastante diferente», explica. «Puedes ver a gente que empieza por detrás y luego va remontando».

A medida que la clasificación cambia constantemente a lo largo de la carrera, los carriles pueden condensarse, lo que aporta un elemento de dinamismo a cada tramo. «Es un caos total, pero también bastante interesante», dice riendo. «Es más interesante ver una carrera de dobles, porque las cosas pueden cambiar mucho y está mucho más reñida: hay muchos codazos durante la carrera».

Dearden también percibió este elemento de mayor visión estratégica. «Los mejores equipos de dobles no son los que tienen el mejor plan antes de la carrera», le dijo a BOXROX. «Son los equipos que son capaces de adaptarse y cambiar de estrategia durante la carrera».

07 HYROX por parejas para principiantes

Si eres completamente nuevo en el mundo de HYROX, Steensgaard recomienda «empezar por el doble: es mucho más divertido, puedes tener un compañero, puedes compartir la carga y corres con otra persona», dice. «Es simplemente una experiencia más agradable».

Y continúa: «Si estás en bastante buena forma y te apetece ponerte a prueba, puedes hacer la individual, pero empieza con los pesos Open y no con los Pro, a menos que ya seas un atleta de bastante alto nivel».

A la hora de entrenar para el HYROX por parejas, Steensgaard cree que hay que tener en cuenta que la prueba se gana corriendo, pero se disputa con picos de intensidad brutales y repetidos en las estaciones. Para el participante medio, eso significa «correr más y trabajar un poco menos en las estaciones».

Steensgaard también recuerda a los atletas que no basta con ser fuerte en el gimnasio, ya que el Doubles se basa «principalmente en la resistencia de la fuerza de la parte inferior del cuerpo». Ella dice: «Tus piernas van a acabar muy destrozadas, así que necesitas que sean capaces de aguantar toda la competición».

Ida Mathilde Steensgaard in action at the Hyrox World Championship 2025 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Quotation Mental y físicamente, es más difícil correr una carrera individual Ida Mathilde Steensgaard

08 La última palabra

Entonces, ¿qué es más difícil: la división individual de HYROX o la de dobles? «Mental y físicamente, es más difícil correr una carrera individual», dice Steensgaard. «La individual es un 100 % más dura». Explica que «tienes que estar muy en sintonía con tu cuerpo, asegurándote de no ir demasiado rápido ni demasiado lento». Sin embargo, una carrera de dobles no es nada despreciable, especialmente la de dobles mixtos, en la que pueden competir juntos atletas masculinos y femeninos de HYROX. «Una de las cosas más incómodas que he hecho nunca fue correr en dobles mixtos», dice. «Es doloroso de una forma muy diferente».

Steensgaard aconseja a las parejas mixtas que se repartan las pruebas según las fortalezas y debilidades de cada uno, y recuerda a quienes lo hagan que no «se exijan demasiado». Al comparar ambas disciplinas directamente, Steensgaard reflexiona: «Siempre me siento bien después de correr en dobles, pero cuando he hecho una competición individual, estoy agotada a otro nivel».

Sobre el autor ¿Quién es Ed Cooper? Ed Cooper es un periodista independiente que cubre HYROX, el World Fitness Project y el panorama general del fitness para RedBull.com. Con experiencia en reportajes sobre bienestar, tecnología y deporte, Ed también se centra en las tendencias cambiantes del rendimiento y el entrenamiento, ofreciendo opiniones de expertos y reportajes en profundidad.