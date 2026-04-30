FASE DE INSCRIPCIONES RED BULL BATALLA 2026

La escena del freestyle hispanohablante vuelve a encenderse. Una nueva temporada de Red Bull Batalla ya está en marcha y el primer paso es claro: las inscripciones comienzan el 30 de abril y estarán abiertas hasta el 2 de junio.

Si el freestyle es lo tuyo y tienes el talento para llevarlo más allá, este es tu momento: la oportunidad de subir a los escenarios más grandes del mundo está abierta.

Rapder © Gianfranco Tripodo

Todo empieza en la app oficial de Red Bull Batalla: Descárgala, practica y graba tu video en un espacio tranquilo y silencioso. Luego envía tu prueba y prepárate para entrar en la competencia de freestyle hispanohablante más grande del mundo.

Cada participante tendrá una sola oportunidad para subir su audición, por lo que se recomienda practicar previamente. Toda la información sobre el proceso, consejos de uso de la app y preguntas frecuentes está disponible en los canales oficiales de Red Bull Batalla.

Este es el momento: la puerta está abierta para todos.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LAS INSCRIPCIONES?

El camino competitivo comienza en el momento en que envías tu video: ese es tu primer minuto. Tras el cierre de inscripciones, se inicia la evaluación uno a uno. A partir de ahí, llegarán las Regionales y luego las Finales Nacionales, donde se define quiénes seguirán avanzando hasta alcanzar la cima en la próxima Final Internacional.

Cada temporada suma nuevas historias y talentos al legado de Red Bull Batalla, que desde 2005 marca el pulso del freestyle en español.

CALENDARIO DE REGIONALES – TEMPORADA 26/27

La temporada 26/27 presenta un formato renovado: menos regionales y competencia directa en las Finales Nacionales.

Solo España y Chile mantendrán el sistema de clasificación por Regionales. El resto de los países avanzarán directamente desde la fase de aplicación a sus Finales Nacionales.

España: dos regionales

• Almería — 4 de julio de 2026

• Zaragoza — 18 de julio de 2026

Chile: tres regionales

• Centro — 10 de octubre de 2026

• Sur — 23 de octubre de 2026

• Norte — 7 de noviembre de 2026

CALENDARIO DE FINALES NACIONALES – TEMPORADA 26/27

• Perú — 12 de septiembre 2026

• Argentina — 2 de octubre 2026

• Colombia — 17 de octubre 2026

• México — 5 de diciembre 2026

• Estados Unidos — 20 de febrero 2027

• España — 27 de febrero 2027

• Chile — Próximamente

• Centroamérica — Próximamente

• Sudamérica — Próximamente

• Torneo de Plazas — Próximamente

Venue Red Bull Batalla Final Internacional 2026 © Federico Sevilla

MENOS FASES, UN CAMINO MÁS DIRECTO

La temporada 2026/27 no es solo un calendario: es un nuevo camino a seguir en la historia del freestyle año tras año. Menos fases implican un camino más directo y cargado de talento y nuevas oportunidades.

El micrófono ya está encendido. La pregunta es quién logrará sostenerlo hasta el final.

LA PRÓXIMA FINAL INTERNACIONAL YA TIENE DESTINO: PERÚ 2027

Almendadres ganador Red Bull Batalla Final Nacional Lima 2025 © Enrique Castro Mendivil

Después de once años, la Final Internacional de Red Bull Batalla regresa a Perú. El país volverá a recibir a la élite del freestyle tras la histórica edición de 2016 en Lima.

En 2027, el escenario más importante del freestyle en español volverá a territorio peruano para escribir un nuevo capítulo.

Para más información y novedades, sigue los canales oficiales de Red Bull Batalla.

Red Bull Batalla: Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan!!

SOBRE RED BULL BATALLA

Red Bull Batalla es un campeonato de rap improvisado de habla hispana que provee un espacio para el desarrollo de los mejores freestylers desde 2005. En los últimos años se ha convertido en uno de los eventos internacionales de batallas de improvisación más relevantes de Latinoamérica y España. Las raíces de esta escena mezclan el hip hop y la tradición oral improvisada, creando una identidad propia. Red Bull Batalla impulsa a los mejores MC’s del mundo hispanohablante en una de las competencias de improvisación más influyentes de Latinoamérica y España.

MIRA TODA LA INFO DE RED BULL BATALLA en WWW.REDBULL.COM/BATALLA