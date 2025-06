Jagger Eaton comparte su playlists de skate definitiva: "Go headbang!"

Jagger Eaton: La música ha sido probablemente lo más importante -una de las cosas más importantes- en mi vida cuando era niño, y ahora más. Diría que cuando era más joven, mis padres eran grandes fans del viejo rock and roll, fans del country; un poco de rap, cosas viejas... oías a Dre y algunas cosas de cuando era más joven. La canción de wakeboard de mi padre era "Regulate" de Warren G, que fue mi canción de rap favorita durante años. Me encanta esa canción. A medida que he ido creciendo, el skate está tan entrelazado con la música, ¿verdad? Realmente no puedes hacer una cosa sin la otra. Me he dado cuenta de que hay ciertos géneros musicales que simplemente te hacen querer rabiar y estar 100% de acuerdo con hacer ambas cosas.

Cuando era más joven, me encantaba escuchar música que me diera ganas de atravesar un muro de ladrillos. Y eso fue lo que me ayudó a patinar, ¿verdad? Es lo que me ayudó a comprometerme. Es lo que me ayudó, especialmente cuando patinaba solo y entrenaba; es lo que me ayudó a darle importancia. Así que diría que, a medida que me he ido haciendo mayor, mi género musical que era... que era todo rock and roll, que era country, y todavía me encanta la música country hasta la muerte - pero se graduó en una especie de heavy metal... como Metallica, y estas bandas que simplemente te hacen querer correr a través de paredes de ladrillo. Que acabaron siendo rap rabioso también, como (Playboi) Carti... y simplemente, ya sabes, se convirtió en esto. Y yo sólo... amo la música hasta la muerte.