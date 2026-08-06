COLORO RUN: Junta masiva de colorines en Chile

¿Dónde están los colorines?
Todo comenzó con un llamado en las redes sociales del coloro para encontrar a otros colorines y reunirlos por primera vez.
La convocatoria no tardó en crecer. El mensaje comenzó a circular, aparecieron nuevos integrantes y cada encuentro reveló que no existe una sola forma de ser colorín. Distintas personalidades, historias, códigos y rituales fueron dando vida a una comunidad que tenía más en común de lo que imaginaba. Pero encontrarlos era solo el comienzo.
De la búsqueda a Coloro Run
Después de reunir a los primeros integrantes de esta comunidad, Coloro decidió llevar su plan al siguiente nivel.
Coloro Run, una corrida... mejor dicho, la excusa perfecta para reunir a la mayor cantidad posible de colorines en un solo lugar. Naturales, teñidos o con peluca: Todos serán bienvenidos a formar parte de la comunidad y llevar este movimiento desde las redes sociales hasta las calles, protagonizando una verdadera invasión colorina.
Información del evento
📅 6 de septiembre de 2026
🕘 10:00 hrs.
📍Explanada de CentroParque, Cerro Colorado - Las Condes
🎟️ Entrada gratuita con inscripción previa aquí