COLORO RUN
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COLORO RUN: Junta masiva de colorines en Chile

Pedro Canales quiere hacer historia junto a los colorines de Chile. Conoce Coloro Run, el encuentro que reunirá a toda una comunidad este 6 de septiembre 🧡
Por Red Bull
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PEDRO CANALES AND RED BULL

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¿Dónde están los colorines?

Todo comenzó con un llamado en las redes sociales del coloro para encontrar a otros colorines y reunirlos por primera vez.
La convocatoria no tardó en crecer. El mensaje comenzó a circular, aparecieron nuevos integrantes y cada encuentro reveló que no existe una sola forma de ser colorín. Distintas personalidades, historias, códigos y rituales fueron dando vida a una comunidad que tenía más en común de lo que imaginaba. Pero encontrarlos era solo el comienzo.

De la búsqueda a Coloro Run

Después de reunir a los primeros integrantes de esta comunidad, Coloro decidió llevar su plan al siguiente nivel.
Coloro Run, una corrida... mejor dicho, la excusa perfecta para reunir a la mayor cantidad posible de colorines en un solo lugar. Naturales, teñidos o con peluca: Todos serán bienvenidos a formar parte de la comunidad y llevar este movimiento desde las redes sociales hasta las calles, protagonizando una verdadera invasión colorina.

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Información del evento

📅 6 de septiembre de 2026
🕘 10:00 hrs.
📍Explanada de CentroParque, Cerro Colorado - Las Condes
🎟️ Entrada gratuita con inscripción previa aquí
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