Jürgen Klopp: La importancia de divertirse en el rendimiento del deporte

Jürgen Klopp: Cuando te metes en el fútbol profesional, a veces la gente tiende a olvidar que en realidad es un juego. Si juegas a un juego sin divertirte, sin disfrutarlo, entonces parece completamente diferente. Es un gran reto para los jugadores mantener vivo al niño que llevan dentro.

Marqué algunos goles, y también hubo algunos mundiales. Así que fui la persona más sorprendida del estadio cuando el balón entró, pero lo disfruté de todos modos. Y al menos durante unos segundos pensé: 'Ahí es exactamente donde quería meter el balón'. Sí, así es. Tuve grandes momentos de fútbol, la mayoría de ellos nadie los vio, pero fueron muy importantes para mí, para seguir adelante.

Y con mi equipo, goles fantásticos, fantásticos marcados a lo largo de los años, en los que pensé desde un punto de vista biomecánico: imposible. Pero aún era posible, porque los chicos son atletas increíbles y pueden hacer cosas realmente especiales.