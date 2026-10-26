La batalla de Thomas van Tonder: cruzar Bloukrans a 600 bar

Thomas van Tonder llegó al puente de Bloukrans con demasiada confianza —él mismo te lo dirá—. El puente se encargó de ponerlo en su sitio desde el principio.

«Casi diría que el puente me hizo bajar los humos hasta cierto punto», afirma. «Llegué un poco chulo. Llegué un poco confiado, y esa pendiente sin duda me hizo bajar los humos».

Y eso es todo un decir viniendo de van Tonder. Es campeón mundial de carreras de obstáculos. Ha escalado 90 m de cuerda suspendida en el aire para batir un récord mundial Guinness. Agarrarte es, básicamente, su trabajo. Aun así, el puente le hizo esforzarse al máximo en cada barra.

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El 26 de octubre, tardó 47 minutos y 37 segundos en cruzar las 600 barras de mono colgadas bajo el arco, unos 280 metros de ellas, a 216 metros sobre el río. Subir una pendiente de 45°, cruzar la corona y bajar por el otro lado, todo a mano, en las barras de mono más largas jamás construidas.

«Acabo de cumplir uno de mis mayores sueños y misiones de los últimos dos años», dijo al llegar a la meta. «Estoy muy agradecido por todo esto. De verdad que hemos llegado al otro lado».

01 Red Bull Bridge Bars de un vistazo

The scale of van Tonder's achievement is apparent when you take a step back © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Atleta: Thomas van Tonder

Lugar: Puente de Bloukrans, Sudáfrica

Reto: Cruzar el arco del puente usando barras de mono, a mano

Número de barras: 600

Distancia: unos 280 m

Altura máxima: 216 m

Inclinación máxima: 45°

Tiempo de recorrido: 47 m 37 s.

02 El puente ya se le había metido en la cabeza

The iconic bridge posed one of the sternest tests van Tonder has ever faced © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

El puente llevaba mucho tiempo rondándole por la cabeza.

La primera vez que van Tonder se plantó debajo, el arco parecía mucho más grande de lo que se veía en las fotos. «Era como estar al pie de un rascacielos», dijo. «Pensé: “¿Qué hemos hecho?”».

Podría haber elegido la ruta fácil: un recorrido recto por las barras de la parte superior. Eligió el arco porque no estaba seguro de poder hacerlo. «Esto no es, ni mucho menos, algo que sepa que puedo hacer», dijo antes del intento, «lo que significa que es el reto adecuado».

La primera vez que probó las barras inclinadas en casa, llegó a unos seis metros. Seis meses, una estructura construida en la ladera de una montaña, una tendinitis y un montón de rasguños más tarde, ahí estaba, de pie al pie del arco de verdad.

03 La dura tarea de escalar hacia atrás

"This is by no means something I know I can do," said van Tonder © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Empezó a las 10:21 de la mañana, hora local, con una ligera brisa, mientras todo el equipo contenía la respiración. «Lo único que queda por hacer son las barras», dijo.

El puente se abrió con su tramo más empinado. A 45°, el primer tramo es tan empinado que no puede mirar hacia delante. Tiene que dar la espalda a las barras, impulsarse hacia arriba y alcanzar la siguiente, una y otra vez, mientras el puente no hace más que elevarse.

El tiempo tenía mal aspecto. Su frecuencia cardíaca ya estaba en 150 y, al cabo de cinco minutos, ya lo notaba en las manos. A las 10:34, lo dijo en voz alta: «Las manos no están muy bien».

Siempre había sabido que la subida sería lo más duro. Aun así, se hizo más larga de lo que se había imaginado. «Fue fácilmente el doble», dijo. «Simulamos y entrenamos todo lo que pudimos, pero nada se puede comparar realmente con el esfuerzo continuo que esa pendiente supone para el mismo grupo muscular».

«Esa era la misión principal», comentó después. «Simplemente aguantar en el manillar, poco a poco».

04 Lo más duro fue el reto mental

Thomas van Tonder had to mentally break the bridge into sections © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

En la cima, el arco se aplana y el puente cambia de táctica.

«Diría que esa fue, para mí, la parte más dura mentalmente», dijo van Tonder. «Estaba más cansado de lo que esperaba al llegar a ese tramo intermedio, y me costó muchísimo coger el ritmo. Las manos simplemente no hacían lo que pensaba que podrían hacer. Solo mantenerlas cerradas ya era muy difícil».

Había una zona en la que podía balancearse y saltarse barras con un ritmo más tradicional de barras de mono. Incluso allí, las barras más pequeñas no le permitían balancearse bien.

Mirar hacia delante lo empeoraba todo. «Si miras la meta, está tan lejos y hay tantas barras de por medio», dijo. «Parece imposible».

Así que dejó de mirar la meta. Dividió el recorrido en pequeños tramos y le dijo a Richard Lievaart, el responsable de montaje y seguridad del evento, por el intercomunicador a qué punto se dirigía a continuación. «No es que lo hiciera más fácil», dijo, «pero sí más llevadero mentalmente».

Ya bien metido en el recorrido, su cuerpo empezó a enviarle señales de alerta. «Hubo momentos claros… en los que me empezó a latir la cabeza y supe que tenía que dar media vuelta», dijo. «Porque si seguía así, me desmayaría».

El problema eran sus manos. «Tengo que volver a levantarme, pero no estoy seguro de si mis manos realmente me aguantarán». Tenía que tener confianza en sí mismo. «Simplemente confiar en mí mismo en que lo harían», dijo, «y lo hicieron».

05 Cada barra se convirtió en una batalla

"From the middle segment to the end, I was unsure if I'd actually make it" © Moegammad Abrahams/Red Bull Content Pool

En el descenso, la gravedad tira hacia abajo, y van Tonder tiene que hacer lo contrario: frenar. Agarrarse a cada barra. Negarse a dejar que la velocidad le arranquen las manos. El descenso es igual que la subida: empieza llano y se va empinando hasta los 45° al final.

«En cuanto empezamos el descenso, creo que cogí un poco más de ritmo», dijo. «Pero, de nuevo, el cansancio superaba con creces lo que esperaba».

La duda no me abandonaba. «Desde el tramo intermedio hasta el final, no estaba seguro de si realmente lo conseguiría», dijo. «Hubo muchos momentos en los que estuve al límite de poder levantar las piernas o no. Desde luego, no era nada seguro».

Entonces, ¿cuándo empezó a creerlo?

«Probablemente en los últimos 40 metros», dice. Más o menos en el último cuarto, cuando el siguiente tramo del puente al que se dirigía era la propia meta. Esa fue la primera vez que se permitió pensar que realmente podría lograrlo.

«El resto», dijo, «fue una lucha».

En los últimos 20 m, un pensamiento no dejaba de repetirse en mi cabeza. «La voz en mi cabeza no paraba de decirme: “Asegúrate, asegúrate, asegúrate, asegúrate de cada barra”, cuenta. «Tenía tanto miedo de que se me resbalara la mano o de que se me fuera la mano y fallara una barra. Así que estaba superconcentrado en ese último tramo, porque mi cuerpo estaba hecho polvo».

06 El precio de la travesía

Van Tonder's hands bore the brunt of the feat © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Sus manos lo decían todo. La cinta adhesiva de sus dedos estaba completamente rasgada.

Aguantaron mejor de lo que temía. «Creo que me preparé en exceso por si se me destrozaban, y eso, en cierto modo, me salvó», dijo. Las palmas, que esperaba que se le rasgaran, estaban «sorprendentemente bien».

«Al menos ahora puedo volver a cerrarlas», dijo. «Sí, me duelen».

07 El equipo detrás de este logro

Van Tonder no se enfrentó al puente solo, y no duda en decirlo.

El puente marcó sus propias reglas. No se podía atornillar ni taladrar nada. Richard Lievaart, jefe de montaje y director de seguridad de Vertical Safety Systems (VSS), empezó siendo compañero de Van Tonder en el rocódromo. Él y su equipo montaron el recorrido con dos puntos de seguridad independientes y sin ni un solo anclaje permanente.

Richard Lievaart was the mastermind of the monkey bars © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Climbing legend Stefan Glowacz helps van Tonder prepare © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

«El mayor problema fue que no podíamos atornillar nada en el puente», dijo Lievaart antes del intento.

Para van Tonder, el equipo es lo realmente importante. «Algunos trabajaron toda la noche montando el recorrido para asegurarse de que este puente estuviera listo para mí esta mañana. Y luego se quedaron ahí arriba para velar por mi seguridad», dijo. «Nos hizo a todos salir de nuestra zona de confort y superar nuestras capacidades. Y me gustaría decirle al mundo que, para mí, ahí es donde reside el verdadero valor de todo esto».

08 La lección de humildad

Thomas van Tonder reaches "the pinnacle of a year of work" © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Convertirse en padre es una de las principales razones por las que van Tonder se embarcó en esto. «La gente que te admira aprende mucho más de lo que haces que de lo que dices», dijo antes del intento.

Sigue viendo con perspectiva el hecho de ser la primera persona en cruzar el arco de Bloukrans de esta forma. «No hay muchas cosas en el mundo que no se hayan hecho, y estoy seguro de que es una idea bastante guay pensar que soy la primera persona en hacer algo específicamente como esto», dijo. «Pero para mí es más que eso: he terminado lo que empecé. Me marqué un objetivo enorme y descabellado, y al final lo hemos conseguido».

«Para mí, hoy supone la culminación de un año de trabajo, seis meses de dedicación y la colaboración de mucha gente», dijo. «Es un poco surrealista».

¿Y el puente? Nos ha dado la última lección.

«Si te vas a meter en algo así», dijo van Tonder, «tienes que hacerlo con humildad».

Puedes ver la repetición completa del evento del 28 de octubre en Red Bull TV .