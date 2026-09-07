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Pachi Gallo lleva a Chile a lo más alto en Red Bull Stuttgart Cerro Abajo
La rider nacional hizo historia como la primera campeona femenina de Red Bull Cerro Abajo, consolidándose como un ícono del descenso urbano para el país y el mundo.
118 milésimas para hacer historia
El fin de semana del 5 y 6 de septiembre, Red Bull Stuttgart Cerro Abajo 2026 marcó un antes y un después en la historia de la serie. Por primera vez, seis mujeres compitieron en una parada oficial. Pachi Gallo se quedó con el primer lugar y se convirtió en la primera ganadora femenina de Red Bull Cerro Abajo.
En una definición al límite, Pachi completó el circuito en 1 minuto, 55 segundos y 617 milésimas, superando por solo 0,118 segundos a la alemana Nina Hoffmann, una de las grandes referentes internacionales del downhill. La italiana Veronika Widmann completó el podio con un tiempo de 1:59.170.
Una bajada para la historia
Pachi ya había demostrado su velocidad durante los entrenamientos, pero todavía debía repetir ese rendimiento durante la competencia. La chilena respondió en el momento decisivo y tras cruzar la meta, celebró el resultado. “Estoy demasiado contenta de haber logrado el primer lugar en Red Bull Stuttgart Cerro Abajo. Me sentí muy bien durante todo el fin de semana y también conseguí el primer lugar en los entrenamientos”, contó tras su victoria.
“Estaba muy nerviosa por poder mantenerlo, pero sabía que podía apretar más e ir más al límite”
Chile conquista Stuttgart
El recorrido de aproximadamente 1,2 kilómetros y 130 metros de desnivel transformó las calles de Stuttgart en una pista de mountain bike extremo. Más de 90.000 personas acompañaron durante el fin de semana el debut de la competencia en Alemania y la última parada de la temporada 2025/2026.
“Jugué bien al límite en la última bajada, siempre bajando segura, pero atacando durante todo el recorrido. No puedo estar más contenta de quedarme con el primer lugar”
Frente a una multitud y por una diferencia de apenas milésimas, Pachi cruzó la meta para quedarse con una victoria que ya forma parte de la historia de Red Bull Cerro Abajo.